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Чужой в доме

№ 38(228) от 30.09.2010 [«Аргументы Недели », подготовил Денис ТЕРЕНТЬЕВ ]

Чужой в доме

Россияне настолько полюбили путешествовать недорого, что готовы ради этого пустить в свой дом чужого человека. Такая возможность существует уже более пятидесяти лет. Но наше полноценное вхождение в мировое сообщество происходит только в последние годы.

Петербуржец Андрей Близнец посмотрел чемпионат мира по футболу в ЮАР вживую. Он бесплатно жил в Кейптауне в доме белого южноафриканца Япа Кендалла, которого никогда в жизни не видел. Он ездил на его машине, плавал в бассейне и играл с котом Морицем. В это время Яп смотрел на Финский залив с балкона квартиры Близнеца на Морской набережной в Петербурге, ездил в Петродворец на машине Андрея. Вместе с его друзьями жарил шашлыки и пил водку.

– Это вам не по Европе на автобусе прокатиться, это настоящий социальный дайвинг, – констатирует Близнец. – К тому же безопасный, комфортный и экономичный. Путешествуя по Южной Африке, я потратился только на перелет, еду и билеты на матчи. Перед чемпионатом ни одной приличной гостиницы не найти, в ресторанах все втридорога, а я мог спокойно кушать дома. Гидами и советчиками бесплатно выступали друзья Япа, которым было интересно пообщаться с болельщиком из России.

Близнец и Кендалл являются членами международного клуба, объединяющего путешественников из полусотни стран мира. Его суть в обмене жильем с иностранным одноклубником на время отпуска – от двух дней до двух месяцев. Никаких доплат здесь не бывает: однокомнатная квартира на Невском может быть обменена на виллу в Сен-Тропе. Вывозить по этому поводу личные вещи из жилища считается дурным тоном.

– Когда я жил дома у Япа, то пользовался его компьютером, с которого он специально убрал пароль, – рассказывает Близнец. – Я носил его халат, смотрел его фотоальбомы и пользовался его парфюмом. Когда я приехал домой, то обнаружил, что Яп порвал струну на моей гитаре и надевал мои футбольные бутсы.

Андрей с Япом переписывались всего неделю, хотя в преддверии таких сделок люди обычно пишут друг другу ежедневно в течение месяца.

– Мы оба – молодые мужики, и нас интересовал не столько комфорт, сколько глубина погружения в чужую жизнь, – говорит Близнец.

Международные клубы обмена существуют с 1956 года. Официально в мире заключается 100 тысяч таких сделок ежегодно.

Одни клубы берут со своих членов абонентскую плату в сто долларов ежегодно, другие зарабатывают лишь на рекламе. Но самым продвинутым путешественникам клубы не нужны: они выбирают партнеров по обмену только по рекомендациям знакомых. Клубы не переживают: из скромных интернет-страниц они превратились в компании с миллионными оборотами.

– В моем клубе 24 тысячи членов из 48 стран, – говорит новгородец Олег Митрюев. – Конечно, к новым участникам есть недоверие, поэтому все ищут для обмена участников с репутацией. Чтобы остальные не оставались в стороне, клуб страхует риски. Если гость обокрал ваш дом, клуб вернет вам до пяти тысяч евро.

Доверие доходит до того, что незнакомые люди меняются детьми. С детьми главный резон в овладении новым языком, поэтому самые распространенные пары обмена Великобритания – Испания или США – Германия. Отправить ребенка в Россию рискнут немногие.

– Швейцарка Мишель приехала в нашу семью, будучи студенткой-филологом, а я ездила к ее родителям в Цюрих, – рассказывает Людмила Кудряшова из Петербурга. – Уже десять лет, как мы дружим с Мишель и ездим друг к другу в гости примерно раз в год.

Первый «отпуск по обмену» с участием россиянина зафиксирован в 2003 году, а лет пять назад на каждое предложение из России приходилось по 20–30 вполне конкретных ответов со всего мира.

– Люди комплексуют выставлять свою квартиру в Бирюлеве и хотеть дом под Аделаидой, – говорит глава российского филиала одного из международных клубов Эдуард Кузнецов. – А австралийскому адресату может только этого и надо – посмотреть Москву глазами жителя спального района.

– В России с ее традициями лохотронов очень трудно привыкнуть к мысли о чужом человеке в доме, – говорит директор центра психологической помощи Людмила Крапухина. – К тому же россиянин по сравнению, например, с немцем не чувствует своей способности влиять ни на политику страны, ни даже на районного чиновника. Дом остается чуть ли не единственной территорией, где все устроено по его воле.

Спрос на Россию остается высоким, несмотря на нелестные отзывы многих путешественников. Американец Эдвард из Миннеаполиса пишет, что ему очень понравился Петербург в середине мая, но он был шокирован двором-колодцем на улице Марата, узкой загаженной лестницей с разрисованными стенами. Хорошо еще, что Эдвард не умеет читать по-русски. Тем не менее спустя несколько дней он переехал жить в гостиницу. А ирландец Эндрю со смехом рассказывает, что через день после его приезда в Питер в квартире отключили горячую воду. Но ему было интересно справляться с неожиданной проблемой. Главное, советуют организаторы сайтов, описать ваше жилье без прикрас, выложить реальные фотографии – тогда и разочарований у ваших гостей не будет.

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