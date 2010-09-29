Трезвый ход

Громким титулом 10-тысячную Вырицу (Ленинградская область) нарекли из-за чуриковцев. Эта община христиан-трезвенников базируется в поселке уже более ста лет. Близость антиалкогольного очага не исправила нравов: зимой криминальная статистика Вырицы – на среднем для Гатчинского района уровне, летом происходит всплеск из-за дачников. Пастыри и овцы существуют отдельно друг от друга.

«Пришибленные»

Летом 2009 г. в «столице трезвости» утонул нетрезвый милиционер. Одежда так и осталась на берегу. В поселке душат старух из-за ста рублей, а цыгане торгуют героином. Одна из цыганских точек находится в двухстах метрах от резиденции чуриковцев.

Найти дом трезвомольцев непросто. Корреспондент «АН» спросил дорогу у троих местных жителей, дегустировавших портвейн на автобусной остановке у магазина, и они показали три разных направления.

– Они, мягко говоря, пришибленные, – высказался по поводу чуриковцев один из аборигенов. – Но я к ним хорошо отношусь. Сына моего от наркоты отучили.

Местный терапевт Нина Шевцова говорит, что учение чуриковцев многих людей вырвало из объятий «зеленого змея». Вот только удержаться смогли единицы. Год-два – и большинство местных алкашей, начавших было наливаться здоровьем, снова под забором.

– Бросил человек пить, а заняться нечем – скучно, – говорит Шевцова.

Возможно, проблема в том, что вера чуриковцев держится всего на одном ките. Стать угодным Господу очень просто – надо не пить. Поскольку употребление алкоголя тесно связано с другими грехами – блудом, чревоугодием и убийством, – то трезвость убережет и от них. А выпивший не войдет в Царство Божие – так учил братец Иоанн Чуриков.

Выбравшись на Павловский проспект, мимо чуриковцев уже никак не проедешь: голубой двухэтажный особняк с резными башенками и крестами на печных трубах. Вдоль забора – три десятка автомобилей от «оки» до «мерседеса».

Собрание

В зале на первом этаже человек сто слушают выступающего. Ему лет сорок, и у него лицо человека, который никогда в жизни не пробовал спиртного. В общине десятки людей, которые не пьют в пятом поколении. А рядом сидят «новые чуриковцы» со следами всех выпавших на их долю излишеств.

– Братец наш дорогой говорил, что алкоголь лжец и обманщик, который делает человека слабым, – вещал лектор. – Сколько людей он убил, разорил, загнал в тюрьмы и больницы. Пьяница мерзок Богу, беден, и дети его несчастны. Но братец наш, как и Христос, никого от себя не отталкивает, всем помогает.

По ходу собрания в прихожую вывалился один из участников – небритый мужчина с пустыми глазами и раскрытым ртом. Он уже хотел просочиться на лестницу, когда его догнала благообразная старушка.

– Ты куда?

– Воды хочу, не могу больше!

– Не надо никуда ходить, – старушка показала на мойку под фотографией братца Чурикова. – Вон водички святой попей.

Страдалец выпил несколько стаканов подряд и походкой висельника вернулся в зал. А люди вдруг вскочили, вскинули вверх правые руки и хором троекратно скандировали: «Я отвергаю пьянство!»

Главное – завязать

Воскресные собрания здесь длятся часов восемь. Лекции на библейские темы сменяются рассказами из жизни и воспоминаниями о «дорогом нашем братце». Разбогатевший самарский крестьянин Иван Алексе­евич Чуриков начал проповедовать трезвость в 33 года, когда дела его пошли неважно, а у жены проявилось психическое расстройство. Чуриков раздал имущество, надел вериги и пошел в Петербург, где проповедовал трезвость среди городских низов. У него появились тысячи сторонников. В 1906 г. был построен дом в Вырице. Пришедшие к власти большевики сначала увидели в чуриковской секте прообраз коммуны. А потом за Чуриковым пришли из ОГПУ, и он умер где-то на этапе. До горбачевской перестройки чуриковцы не вылезали из подполья.

Отношения с православной церковью тоже не сложились. Чуриков осуждал использование вина для причастия и заменил его сахаром. В итоге братца отлучили от церкви. Для чуриковцев это значения не имеет: на иконостасе в зале собраний Чуриков – по центру, Христос и Дева Мария – по краям.

Я спросил у члена общинного совета Юрия Иванова, что конкретно делать, когда «горят трубы». А он показал в окно на колокольню, где висит огромный баннер с цитатой от Иоанна Богослова: «…Жаждущему дам даром от источника воды живой».

– Главное – самому решить завязать, а дальше вера поможет, – пояснила Ирина Кулефеева.

Под конец собрания участники сложили на блюдо записочки со своими желаниями и подожгли их под гимны в честь «дорогого братца». Разъезжались уже в темноте. Страдалец, который хотел сбежать в середине собрания, шел к калитке, окруженный уже семью пожилыми женщинами.

– Ты не ходи к ней, Миша, – доносилось из их круга. – Сходи лучше поспи. День тяжелый был!

По Мише было видно, что он вот-вот «даст стране угля». Не сегодня, так завтра утром.