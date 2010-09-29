Как на 25–30% снизить расходы на еду

В рубрику «Школа выживания» продолжают приходить письма наших читателей. Вот что пишет Вячеслав Петров из Москвы: «Многие газеты за последние несколько лет превратились в рекламные щиты. «Аргументы неделi» продолжают оставаться интересными. У вашей газеты в этом году «прорезались зубки» – от этого она только выиграла. Пресса должна быть зубастой. Хорошая газета. Спасибо. Тема выживания, поднятая вами, чрезвычайно актуальна и неисчерпаема. В нашей стране она усугубляется законотворческим хаосом».

Как считает Вячеслав, один из аспектов выживания – экономическая доступность и безопасность продуктов питания для простого гражданина. Чиновники довели пищевую промышленность и торговлю до полного разложения. Они совершенно не учитывают интересы покупателя.

С 15 февраля 2010 г. отменена обязательная сертификация некоторых видов продукции. В частности, сертификация продовольственных товаров заменена на составление производителями деклараций соответствия. Теперь на прилавки без обязательных сертификатов попадают питьевая вода, сахар, соль, хлебобулочные и кондитерские изделия, овощные и рыбные консервы, мясные полуфабрикаты, колбасы, алкоголь, пищевые концентраты и ароматизаторы.

Так что смело можно сказать: купить сегодня качественную еду большая проблема. Отсюда некоторые практические рекомендации, следование которым позволит снизить на 25–30% расходы на питание. И самое главное – минимизировать риски для здоровья из-за некачественных продуктов.

Как сохранить здоровье

1. Не покупайте приглянувшиеся консервы более одной банки сразу. Перед покупкой потрясите банку у уха. Если она бессовестно громко хлюпает – не берите. Купленную банку дома вскройте и оцените качество содержимого на вид, вкус, цвет и запах.

Если все в порядке, то на следующий день зайдите в ту же торговую точку и купите значительное количество этих консервов про запас. Не откладывайте на неделю или более – на том же прилавке может оказаться совсем другая партия. Старайтесь покупать консервы в стеклянных банках. Сразу многое видно.

2. Мясо курицы перед приготовлением вымачивайте в холодной воде два часа. Так удаляется хлор, которым частенько сдабривают продукт в магазинах, особенно в жару. Скоро опять «прибегут ножки Буша», с содержанием хлора в которых долго боролся господин Онищенко. Не расслабляйтесь. Если в них действительно не окажется хлора, наша торговля это умеючи поправит.

3. Надо быть крайне осторожными при покупке сала. Если приобрели на рынке, дома сделайте тонкий срез и поварите его минут пять. Посмотрите на свет. Если проявятся вкрапления личинок (бывает и такое) – выбрасывайте. Лучше купить в магазине шпик и продержать его в морозилке недели две.

4. Постарайтесь отвыкнуть от колбасных изделий. Витаминов там ноль, а всякой гадости навалом. И это при стоимости, близкой к ценам на благородные сорта рыб.

5. Никогда и ничего не покупайте в кулинарных отделах магазинов. То, к чему прикоснулась рука кулинара, потенциально опасно – особенно заправленные салаты. Согласно положениям СанПиН, срок их реализации 4–6 часов. Продавцы же устанавливают сроки реализации до 5–7 дней.

6. Не покупайте соки, нектары. Делайте морсы и кисели из замороженных ягод (их много продается). Давите соки из овощей и фруктов соковыжималкой. Будет втрое дешевле и наверняка безо­пасно.

7. Не покупайте бульонные кубики. Ну разве что, не дай бог, на случай войны. Они лежат возле кассы вместе со спичками и прочим хламом в любом магазине. В народе их называют «набор юного химика».

Как сэкономить деньги

1. Как показывает статистика, обычно из-за проблем с качеством выбрасывается до 10–15% купленных продуктов. Торговля чрезвычайно изобретательна и бессовестна. Выработайте в себе рефлекс брать кассовый чек на любую покупку. Без него сдать продукты назад почти невозможно. Старайтесь отовариваться в одном маленьком ближайшем магазине. Вы станете постоянным покупателем, охрана, продавцы и кассиры вас запомнят и будут шепотом или мимикой предупреждать о некачественном продукте (проверено).

2. Не покупайте на рынке у одного продавца более двух видов продуктов. Весь необходимый перечень набирайте от разных продавцов. Благо, очередей сегодня нет, и времени вы не потеряете. По деньгам же выиграете – вас меньше обсчитают.

3. Продуктов в стране сегодня явный переизбыток. Продавцы изобретают способы заставить покупателя купить больше, чем он первоначально планирует. К примеру, вы попросите полкило сосисок – взвесят 800 г и будут гипнотизировать взглядом, чтобы вы согласились на покупку. Поэтому спрашивайте восемь сосисок – получите ровно полкило.

4. Помните, что продукты хранятся в магазине в холодильнике, и это обязательно заложено в их цене. Поэтому нет смысла набивать едой свой холодильник. Чаще применяйте принцип: купил, принес, приготовил, съел. Большой и заполненный скоропортящимися продуктами домашний холодильник – враг кошельку и здоровью.

5. Покупая продукты, ориентируйтесь не на конечный срок хранения, а на срок изготовления. Старайтесь, чтобы разница между днем покупки и днем изготовления была не больше недели. Иначе вы будете часто нести убытки от выбрасывания продуктов.

Продолжение темы – в следующих номерах. Присылайте свои советы и рассказы по выживанию по адресу редакции: 125167, г. Москва, проезд Аэропорта, д. 11 или по e-mail: vak@argumenti.ru. Не забудьте указать рубрику – «Школа выживания».