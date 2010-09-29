Лечение хуже болезни

Нынешний год оказался щедрым на государственные инициативы в области здравоохранения. На днях вступил в силу закон «Об обращении лекарственных средств», готовится радикальная реформа системы обязательного медицинского страхования. Но на достигнутом в Минздраве не остановились. Сейчас к думским чтениям готовится проект закона «Об основах охраны здоровья граждан». Он придет на смену действующим с 1993 г. Основам законодательства об охране здоровья, в которых устанавливаются главные принципы функционирования отечественной медицины.

Когда наконец пациентам не нужно будет платить за лечение? Почему государство не защищает нас от равнодушных и некомпетентных врачей? Об этом корреспондент «АН» Надежда Ларина беседует с руководителем Общественного совета по защите прав пациентов при Росздравнадзоре Александром САВЕРСКИМ.

Заплати или проиграешь

– Александр Владимирович! В проекте закона «Об основах охраны здоровья граждан» есть несколько статей, посвященных платным медуслугам. Неужели в этой сфере наконец-то наведут порядок?

– К сожалению, разработчики не устраняют противоречия, которые присутствуют сейчас. Они, напротив, существенно ухудшают положение пациента. В законопроекте легализуются схемы, прямо нарушающие права граждан.

– Какие, например?

– Прежде всего – знакомая каждому россиянину система «за деньги сейчас или бесплатно через год». Основанием для того, чтобы начать лечение за деньги, авторы документа предлагают считать «волеизъявление гражданина, должным образом проинформированного о возможности получить услугу бесплатно». В переводе на человеческий язык это звучит так: если считаешь, что доживешь, – записывайся пятисотым в очередь, поможем даром. Хочешь гарантированно выжить – плати.

Еще дикость: в разделе о платных услугах можно прочитать, что государственный стандарт оказания помощи, который должен быть полностью бесплатным, может применяться «частично». Что означает формулировка «лечить частично», лично я понять не могу.

– Если представить, что такие нелепости обретут силу закона, становится страшно…

– Парадокс в том, что наверху эту абсурдность прекрасно осознают. В 2008 году на коллегии Росздравнадзора представители прокуратуры официально подтвердили, что наличие платных услуг в государственных больницах противоречит Конституции. Позже президент Дмитрий Медведев открыто возмутился тем, что российские медучреждения наживаются на оборудовании, которое закупается за госсчет для оказания бесплатной помощи. После этого несколько крупных федеральных медицинских центров отказались от платных услуг. Однако в масштабах России ситуация почти не изменилась. И новый законопроект, увы, возможностей для позитивных перемен не открывает.

Дополнительный аргумент Согласно законопроекту, право на бесплатное лечение россияне должны подтверждать страховым полисом. На мой взгляд, это неуместно. Согласно Конституции, право на охрану здоровья и бесплатную медпомощь в государственных и муниципальных учреждениях имеют все граждане России. Это значит, что единственным документом, который могут потребовать врачи в любой больнице, должен быть документ, подтверждающий гражданство. Но руководство страны, напротив, намертво привязывает право на лечение к полису ОМС. В проекте закона «Об обязательном медицинском страховании» есть правило, согласно которому между страховой компанией, выдавшей полис, и медучреждением, в которое обратился пациент, обязательно должен быть заключен договор. Ни одна фирма не сможет заключить такие договора со всеми больницами страны. Выходит, что гражданин, выехавший за пределы своего региона, выпадает из системы бесплатного здравоохранения.

Медицина для частников

– Есть ли, на ваш взгляд, способ грамотно сочетать в системе здравоохранения платные и бесплатные услуги?

– Считаю, что деньги и медицина в нашей стране – вещи плохо совместимые. На «рынке здоровья» главную роль играет страх, который отдает все козыри в руки «продавцов». Пациент в системе платной медицины должен быть серьезно защищен государством. Но в России эту защиту осуществить невозможно.

– Почему?

– Потому что все государственные «фильтры» будут немедленно уничтожены коррупцией. Предположим, произошел некий инцидент – умер человек. Его родственники обращаются в прокуратуру. Назначается комиссия для анализа причин происшествия. Решение этой комиссии с вероятностью 99% будет принято в пользу врачей. Причина – взятки и административное давление на членов комиссии.

Я уверен: здравоохранение в России может нормально функционировать, только если оно будет полностью бесплатным. И уверенности мне прибавляет 41-я статья Конституции РФ, где сказано: медицинская помощь, которая оказывается в государственных и муниципальных учреждениях, должна быть бесплатной. Однако исчерпывающую и предельно ясную формулировку наши чиновники упорно пытаются обойти.

– И одним из доказательств этого, похоже, является отмена лицензирования

медучреждений.

– Я не понимаю, как такие меры можно вообще предлагать! Лицензирование сегодня – единственный защитный барьер между больницей и пациентом, который хотят уничтожить в интересах частного медицинского сектора. Он сегодня довольно мал: в этом поле действуют всего 5% игроков рынка. Как можно в интересах узенькой прослойки принимать такие судьбоносные решения?

– Как объясняют свою позицию авторы такой идеи?

– Разработчики кивают на успешный опыт европейских государств, где отмена лицензирования уже произошла. Но эти страны пришли к такому порядку только поле того, как десятилетиями выстраивали систему ответственности врачей. У нас ее нет даже в зачаточном состоянии. А значит, об отмене лицензирования говорить не только преждевременно, но и губительно!

Защити себя сам

– Улучшает ли законопроект «Об основах охраны здоровья граждан» систему защиты прав пациентов?

– К сожалению, все нормы, которые касаются правовой защиты, списаны со старого документа. Никаких новых гарантий в проекте не обозначено. Хотя наша организация передавала разработчикам принятую в мае этого года Декларацию прав пациентов, в которой прописаны конкретные предложения на этот счет.

– Какие именно?

– Например, создание системы учета времени пациента. Предлагается установить сроки, в течение которых гражданину должна быть оказана медицинская помощь при том или ином заболевании. Если человек за это время не успевает получить помощь бесплатно, он обращается в частную клинику. А государство потом возмещает ему потраченные средства. Получается, что государство берет на себя ответственность за то, что услугу не успели оказать вовремя. Также предлагается штрафовать врача, который в течение двух недель не направил больного к профильному специалисту. Такая система успешно работает в ряде европейских государств. Но у нас ее вводить не торопятся.

– Выходит, защита прав по-прежнему остается делом самого гражданина и общественных организаций?

– Именно так. Причем условий для того, чтобы эффективно осуществлять эту защиту, авторы проекта не создают. Например, общественные организации лишаются права реагировать, когда пациенту не назначают необходимое лекарство. Если я возьмусь за защиту, меня обвинят в том, что я пытаюсь продвигать лекарственный препарат.

Кроме того, несмотря на наши просьбы, родственникам пациентов по-прежнему запрещено проходить в стационары. Без этого им очень сложно получить объективную информацию о здоровье родного человека, помочь ему морально. Не так давно мы выиграли дело, которое касалось смерти ребенка при родах. Удалось добиться денежной компенсации. Но родственники ребенка до сих пор не уверены в том, что малыш погиб. В документах из роддома написано о появлении на свет девочки. А в заключении патологоанатома речь идет о мальчике. В одной справке говорится, что ребенок умер через 5 минут после родов. В другом – через 17 часов. Узнать правду практически невозможно.

– То есть в одиночку свои права пациент сегодня отстоять не может?

– Это почти нереально. Например, в феврале нынешнего года мы помогли выиграть дело мужчине, жена которого погибла при родах. Врачи пытались вызвать естественные роды, хотя по медицинским показаниям этого нельзя было делать. Когда вдовец обратился в суд, выяснилось, что на стороне ответчика будут выступать Правительство Москвы в лице Департамента здравоохранения, главный врач родильного дома и академик РАМН. Это машина, против которой рядовой гражданин бессилен. Нам удалось добиться назначения вдовцу компенсации в 100 тысяч рублей, но деньги он не может получить уже полгода. Так что победа оказалась очень призрачной. Пострадавшим нужны не деньги, а справедливость!

– Как ее можно достичь?

– В первую очередь надо выстраивать адекватную систему неотвратимых наказаний. В существующих условиях ее создать нельзя, так как доктора несут ответственность по Уголовному кодексу. Он писался, что называется, на все случаи жизни – и совершенно не приспособлен к специфике преступлений, совершаемых врачами. Для этой сферы нужен широкий спектр административных наказаний, включая пожизненное лишение права заниматься профессиональной деятельностью.

Закон «Об основах охраны здоровья граждан» носит рамочный характер. Это своеобразный «зонтик», под которым должно «созреть» множество других необходимых документов (в том числе об административной ответственности врачей). Возможно, через несколько лет мы дорастем до создания целого Кодекса об охране здоровья граждан. Правда, сейчас об этом говорить слишком рано.