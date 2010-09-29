//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Общество

Нищие на марше

№ 38(228) от 30.09.2010 [«Аргументы Недели », Владимир Леонов, фото автора ]

Нищие на марше
В заповеднике надеются, что «боевая тропа» над болотом привлечет туристов

«Зажигательное» лето 2010 года заставляет снова и снова возвращаться к проблеме лесопользования. Что происходит в лесах европейской части страны и на заповедных территориях, удалось посмотреть в Псковской области. Первые впечатления – Лесной кодекс и практика его применения все дальше разбегаются в совершенно противоположных направлениях.

Еврозадница

Если на западе европейской части России возникает серьезный пожар – не сомневайтесь, тут же донесется «вой» протестов из Евросоюза. Может быть, поэтому организатор поездки – Международный союз охраны природы (один из исполнителей Международной программы ЕПД ФЛЕГ (FLEG) в России, направленной на совершенствование лесного хозяйства) предложил Псковскую область? Она непосредственно граничит со странами Еврозоны. Интересно, что инициаторы программы не «зеленые», а покупатели и переработчики древесины, и российской в том числе. Они желают выглядеть в глазах человечества белыми и пушистыми, хотят получать сертифицированное сырье с гарантией, что приобретают продукт не безобразной браконьерской добычи. Для них важно, чтобы процесс находился под контролем, а на месте вырубок проводились восстановительные лесопосадки. Чтобы площади лесов не уменьшались в планетарном масштабе.

В Европе леса довели до идеально-выставочного состояния. Такого, что птицы не могут найти в древесине паразитов – жучков-червячков. В Германии, например, раздался клич: «Дятлам жрать нечего!» И специально для них выборочно стали уродовать деревья. Для этого с совершенно здоровой сосны обдирают кору, и в незащищенной части начинает быстренько плодиться корм для пернатых санитаров. Экобаланс, возведенный в абсолют. Нам до этого очень далеко, от пожаров защититься бы.

Весной возникают тысячи очагов возгораний. плюс традиционно пускают пал дачники, крестьяне и работники сельхозпредприятий – в силу привычки они просто не знают других способов избавления от бурьяна и прошлогодней травы. Можно, конечно, мониторить пожарную обстановку из космоса. Но как разобрать с космических высот, куда бежать и что тушить? Только лесник и региональная авиалесоохрана способны мгновенно среагировать или предотвратить серьезный пожар. Если горит, то один опытный лесничий стоит роты МЧС. Знает, что делать, где срубить завал, как пустить встречный пал, отжиг. Иначе получится тушение пожара бензином. А так, говорят, все просто: «Обнаружили пожар быстро – лесник сам полгектара потушит. Потеряли время, полыхают три гектара – и тридцати человек будет мало».

Лесную глушь раньше спасали парашютисты-десантники, служившие в некогда мощной и эффективной системе авиалесохраны. Штучные суперпрофессионалы – прыгать на лес надо уметь, на горящий лес тем более. Чтобы не погибнуть при пожаре, повиснув над очагом на стропах парашюта, а выполнить задачу и задушить огонь. Но на северо-западе страны сохранили часть кадров только в Карелии. Во избежание международных скандалов, наверное.

Лесничие с уходом ветеранов из отрасли постепенно превращаются в рядовых чиновников-надзирателей с нищенской зарплатой. Государство словно подталкивает их в пучину коррупции. Зарплата от 3 тыс. 300 руб. до 4 тыс. 700 рублей. Надбавки сняли. Оставили возможность получения квартальной премии. Правда, случилось чудо – вместо древних ЗиС-157 (в народе «Колун» или «Захар»), скопированных с американских студебекеров времен Второй мировой войны, в качестве транспортного средства выделили «русские джипы» УАЗы.

По логике Лесного кодекса основное предназначение лесничих – проконтролировать арендатора. Как тот выполняет лесопосадки, как идут противопожарные мероприятия. Бумажная волокита отнимает три четверти рабочего времени. Но вот незадача – в аренде находится всего лишь 3% лесов. А ведь за остальным лесом тоже нужен присмотр.

На три района области, где раньше было шесть лесхозов и 324 лесничих, осталось 54 сотрудника. На одного человека в среднем приходится свыше 5 тыс. гектаров. Для сравнения – в соседней Беларуси один лесничий рулит не более чем 500 гектарами. Там пожаров этим летом не было.

Говорит лесничий Борис Андрианов: «И арендаторов нет, и мы всего лишь «надзиратели». Хорошо, удалось пожаров этим летом не допустить. Но рубки прекращаются из-за плохих дорог, низкосортной древесины. Куда сажать молодняк, если не рубят?»

Старый лес с умирающими от возраста деревьями и сухим валежником сродни пороховому складу. 94-й Федеральный закон, принятый в 2005 году, превратился в узаконенный отраслевой откат. Царствует субподряд – повсеместно конкурсы на уход за лесами, не взятыми в аренду, выигрывает тот, кто имеет административный ресурс. А поскольку кроме ресурса нужно умение, «победители» подряжают тех, кто еще не забыл, как обеспечивать лесопосадки и пожарную безопасность.

Недовольные арендаторы

Арендаторы-лесопромышленники недовольны Лесным кодексом. Лес не их собственность. Они не могут его продать как завод или недвижимость, передать в наследство детям. С их точки зрения бизнес получается «кривой». Работаешь, вкладываешь деньги, а когда возникнет необходимость уйти на покой или сменить сферу деятельности, изволь передать ухоженные лесные делянки обратно государству.

Люди при болоте

Автобусное сообщение в области беднеет с каждым днем – принцип самоокупаемости обрубает концы. Часто из одного района в соседний можно доехать общественным транспортом исключительно через областной центр. Вместо сотни километров выходит крюк в 400. По дороге в Полистовский заповедник, в сотне метров от обочины, прямо в прозрачных сосняках стоят машины редких грибников. Но королева местных собирателей дикоросов – клюква.

Парадный вход на болота – Цевло, умирающее село с пятивековой историей. От него до болот рукой подать. Бросается в глаза жуткая картина – полуслепые дома. Это ноу-хау Бежаницкой районной администрации – заложили кирпичами часть окон в многоподъездных пятиэтажках. После развала лесхозов, закрытия лесопилок народ активно разбежался по столичным городам. Оставшиеся плюнули и стали выпивать и доживать, понемногу разбирая все, что плохо лежит или стоит. Часть домов в стороне вообще напоминает первые фотографии Сталинграда после окончания битвы. Плитка, трубы, бетонные плиты, пеноблоки и кирпич превратились в ходовой товар для дачников и строителей. А в «полуслепых» домах успели распотрошить квартиры и вытащить рамы и стекла – пригодятся. С наступлением холодов системы отопления, естественно, начали замерзать. Так что замурованные квартиры – спасение для «оставшихся в живых».

Зинаида Петровна Федорова – одна из немногочисленных здесь «энерджайзеров». Успевает и малый бизнес вести – собирает и сушит всякие полезные травки. Потом продает туристам травяные чаи в Пушкинских горах. Успевает и общественной деятельностью заниматься. Для нее оседлать велосипед и отправиться по делам за 30 верст – не проблема. Петровна угощала во дворе собственного дома этим чаем из настоящего медного самовара и чудо-пирожками с ревенем и клюквой с пылу с жару. И клюковка на собственном «сырье»…

С грибами-ягодами-травами Лесной кодекс тоже ввел селян в ступор. Для себя собирай на здоровье. Но если хочешь сдать добычу заготовителям или продать на рынке – изволь оформлять лес в аренду. Вы можете себе представить бабульку-пенсионера с лукошком в роли арендатора? Это же куча бумаг, время, месяцы бумаготворчества и немалые деньги. Плюс обязанности – санитарные рубки, противопожарные мероприятия, лесовосстановительные посадки. Задача, решить которую по силам только крупным лесозаготовительным организациям. Раньше такой проблемы у собирателей дикоросов (грибов, клюквы, черники, брусники) не было.

В ожидании туристов

Если бы планы мелиораторов в 60–70-е годы прошлого века осуществились, то Полистово-Ловатская болотная система приказала бы долго жить. Но, рассказывает директор заповедника «Полистовский» Михаил Яблоков, «добыча торфа для электростанций по мере внедрения в энергетику природного газа, оказалась нерентабельной. Погубили «всего» пару некогда чистейших лесных озер, куда попала торфяная жижа с разработок». Сейчас можно гордо утверждать, что это самая большая в Европе болотная система и регулятор климата, а также естественный природный фильтр. Реки на западе страны не мелеют в самое жаркое лето! Зимой здесь теплее, а летом – прохладней.

Для экспертов и журналистов устроили пробный тур по тропе, что проложили по краю заповедника за последние два года. Тропа – это настил из двух досок-«пятидесяток», положенных параллельно на бревна, лежащие поперек. Конструкция далека от высоких технологий, но в болоте не тонет. Строительство четырех с лишним километров тропы по топям далось сотрудникам нелегко – технику-то в заповедное болото загонять нельзя. Все ручками, ручками. В надежде, что тропа привлечет туристов и станет дополнительной статьей доходов.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости МирТесен

//Мнение

Может ли актёр «лепить» фейки?

Может ли актёр «лепить» фейки?

Новостные ленты сообщают: «Актер театра «Современник» Д. Смолев арестован на 8 суток за незаконное ношение формы сотрудника ГИБДД и за дискредитацию своим поведением органов внутренних дел». Общественность волнуется: «Не судите артистов...». Однако при знакомстве с реальными фактами становится ясно, что всё не так однозначно.

//В мире

МИД: Вашингтон целенаправленно подорвал жизнеспособность ДРСМД

МИД: Вашингтон целенаправленно подорвал жизнеспособность ДРСМД

В Министерстве иностранных дел России заявили, что власти США своими целенаправленными действиями сначала подорвали жизнеспособность ДРСМД, а впоследствии создали условия для его окончательного развала.

//В мире

Трамп хочет подключиться к переговорам по Донбассу

Трамп хочет подключиться к переговорам по Донбассу

Специальный представитель США Курт Волкер анонсировал возможное участие президента США в переговорном процессе в Минске.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//В мире

В Госдуме оценили введение Вашингтоном новых санкций по "делу Скрипалей"

В Госдуме оценили введение Вашингтоном новых санкций по "делу Скрипалей"

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в пятницу, 2 августа, прокомментировал подписание главой США Дональдом Трампом второго пакета санкций в связи с "делом Скрипалей".

//В мире

В армии ДНР озвучили подробности провалившейся вылазки спецназа ВСУ под Донецком

В армии ДНР озвучили подробности провалившейся вылазки спецназа ВСУ под Донецком

В ДНР раскрыли подробности обернувшейся провалом вылазки спецназа Вооруженных сил Украины под Донецком. Соответствующую информацию озвучил Эдуард Басурин, представитель Народной милиции непризнанной республики.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Общество

Kusto Group привела в Казахстан современные ирригационные технологии и 50 млн долларов инвестиций

Kusto Group привела в Казахстан современные ирригационные технологии и 50 млн долларов инвестиций

В июле 2019 года американская компания ТНК Valmont Industries подписала договор с корпорацией Kusto Group о строительстве современного завода по производству ирригационных систем. Проект стоимостью в 50 миллионов долларов станет очередной крупной инвестицией Kusto Group в агропромышленный комплекс страны.

//Общество

Кокорина и Мамаева могут помиловать

Кокорина и Мамаева могут помиловать

Отправленные за решетку футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев попросили об условно-досрочном освобождении. О соответствующем ходатайстве сообщило агентство РИА Новости.

//Общество

Что нельзя и что можно делать в день Ильи пророка

Что нельзя и что можно делать в день Ильи пророка

В нынешнюю пятницу не рекомендуется пускать бездомных собак и заниматься сельским хозяйством. 2 августа для десантников профессиональный праздник. Для православных — это день Ильи пророка. У славян существовали определенные запреты, которые нужно соблюдать в этот день.

//Шоу-бизнес

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

В жизни Инны Ульяновой были только кино и театр. Она даже замужем была единственный раз и всего полтора года. Поэтому главной проблемой и самой сильной болью для нее стало одиночество.

//Новости партнеров

//Общество

Чем русские отличаются от англосаксов?

Чем русские отличаются от англосаксов?

Кто мы и откуда пришли на эту землю? Сколько правды в утверждении, что, «поскребя» русского, обязательно увидишь татарина и что русские, как и англосаксы, произошли от одного южносибирского народа. Об этом главреду «АН» Андрею УГЛАНОВУ рассказывает автор научной теории миграции человеческих рас и ДНК-генеалогии российско-американский биохимик Анатолий КЛЁСОВ.

//Наука

Москвичам рассказали, как справиться с тропическими клопами, "атаковавшими" столицу

Москвичам рассказали, как справиться с тропическими клопами, "атаковавшими" столицу

Пресс-секретарь Зоологического музея МГУ Илья Гомыранов рассказал москвичам, как справиться с тропическими клопами, которые "атаковали" столицу. По словам эксперта, существуют два эффективных способа.

//Новости СМИ2

//Шоу-бизнес

48-летняя звезда сериала "Петербургские тайны" показала шикарную фигуру в купальнике

48-летняя звезда сериала "Петербургские тайны" показала шикарную фигуру в купальнике

Звезда популярного сериала "Петербургские тайны" Евгения Крюкова продемонстрировала идеальную фигуру в эффектном купальнике. Поклонники актрисы пришли в восторг от форм 48-летней артистки.

//Наука

Гигантский морской монстр попал на видео

Гигантский морской монстр попал на видео

Морским исследователям удалось снять на видео уникальную шестижаберную акулу титанических размеров. Видео распространили массмедиа.

//В мире

При пожаре в автобусе в Турции погибли пять человек

При пожаре в автобусе в Турции погибли пять человек

Пассажирский автобус загорелся в провинции Балыкесир, расположенной на северо-западе Турции. Согласно последней информации осведомленных источников, в результате случившегося погибли пять человек.

//Шоу-бизнес

Звезда сериала "Папины дочки" рассекретила имя младшего сына

Звезда сериала "Папины дочки" рассекретила имя младшего сына

Звезда сериала "Папины дочки" Дарья Мельникова рассекретила имя своего младшего сына. В середине декабря прошлого года молодая актриса подарила супругу Артуру Смольянинову второго ребенка.

//В мире

Лжепринцесса из ОАЭ заменила украшения в парижском ювелирном магазине на шоколад

Лжепринцесса из ОАЭ заменила украшения в парижском ювелирном магазине на шоколад

Женщина, которая выдавала себя за принцессу из Объединенных Арабских Эмиратов, ограбила ювелирный магазин, расположенный в самом центре Парижа. Мошенница заменила драгоценности на шоколад.

//В мире

"Те, кто играют с огнем, сильно обожгутся сами", власти Китая обвиняют США в многочисленных митингах и беспорядках в стране

"Те, кто играют с огнем, сильно обожгутся сами", власти Китая обвиняют США в многочисленных митингах и беспорядках в стране

В Гонконге продолжаются многочисленные акции протеста. Жители недовольны законом о выдаче в Китай осужденных и разыскиваемых граждан бывшей британской колонии, что лишает их права на суд, независимый от Пекина

//Новости партнеров

//В мире

Глава МИД Ирана заявил, что у госсекретаря США "паранойя"

Глава МИД Ирана заявил, что у госсекретаря США "паранойя"

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в пятницу, 2 августа, сделал резонансное заявление. По его словам, у госсекретаря Соединенных Штатов Америки "паранойя по поводу великих держав".

//Происшествия

При пожаре в жилом доме в Москве пострадали два человека

При пожаре в жилом доме в Москве пострадали два человека

Днем в пятницу, 2 августа, в многоэтажном доме, расположенном на улице Стромынка в Москве, произошел пожар. Согласно последней информации, в результате случившегося пострадали два человека.

//В мире

В Белом доме рассказали, почему США не боятся гонки вооружений с Россией

В Белом доме рассказали, почему США не боятся гонки вооружений с Россией

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли днем в пятницу, 2 августа, рассказал, почему Соединенные Штаты Америки не боятся гонки вооружений с Россией после выхода из договора о РСМД.

//Шоу-бизнес

Ляйсан Утяшеву раскритиковали за новый цвет волос и остромодный макияж

Ляйсан Утяшеву раскритиковали за новый цвет волос и остромодный макияж

Российскую спортсменку Ляйсан Утяшеву раскритиковали за фотографию в новом образе. Гимнастка накануне продемонстрировала в сети, как выглядит со светлым цветом волос и модным ярким макияжем.

//В мире

Зеленский прокомментировал отставку своей администрации

Зеленский прокомментировал отставку своей администрации

Администрация президента Украины подала в отставку в полном составе. Такую информацию распространили украинские СМИ. Источником стало официальное заявление пресс-службы Зеленского.

//В мире

Фракции НКП и «Единства» хотят внеочередных выборов в Рижской думе

Фракции НКП и «Единства» хотят внеочередных выборов в Рижской думе

Фракции Новой консервативной партии и «Единства» в Рижской думе хотят внеочередных выборов в Рижскую думу и не готовы выразить поддержку еще одному депутату от оппозиции – Виестуру Зепсу.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Выложен гороскоп Павла Глобы для знаков зодиака, которых ждут сложности в августе
2

Подруга певицы Селены Гомес, отдавшая ей почку, жалеет о своем поступке
3

Пророчество православного старца о дате начала Третьей мировой опубликовали СМИ
4

Виктория Дайнеко поделилась снимком в купальнике без фильтров
5

19-летняя студентка выпала из взлетевшего самолёта

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры