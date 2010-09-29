Кабардино-Балкария: вторая «пятилетка» реформ

В Нальчике состоялась церемония вступления в должность президента Кабардино-Балкарии Арсена Канокова. Он пошел на вторую «пятилетку»: первый срок полномочий Канокова завершился в сентябре, теперь по предложению Дмитрия Медведева местный парламент проголосовал за его сохранение в должности руководителя региона, и во вторник 28 сентября «новый старый» глава республики принес присягу.

Сегодня о Кабардино-Балкарии часто приходится слышать в сводках об очередных вылазках северокавказского бандподполья, мишенью которого эта республика регулярно становится наряду с Чечней, Ингушетией, Дагестаном. Однако федеральная власть, судя по всему, не склонна видеть в КБР только лишь проблемный регион. Это ясно из слов полпреда президента в Северо-Кавказском федеральном округе Александра Хлопонина, сказанных во время рассмотрения кандидатуры Канокова парламентом КБР: «Кабардино-Балкария сегодня – это не болевая точка Северного Кавказа. Напротив, это остров в регионе, куда хочется вкладывать деньги, развивать эту территорию». Причиной этого полпред назвал экономическую политику, проводимую в КБР.

Как «уживается» такая оценка полпреда с сохраняющейся в КБР высокой активностью бандформирований? По словам экспертов, экономическое развитие в КБР идет таким образом, что тесно смыкается с политикой, в том числе и с проблемами экстремизма. «Самое главное – правильно расставить приоритеты», – говорил Каноков еще в свой первый президентский срок. Судя по статистическим данным, приоритеты были расставлены так, чтобы в первую очередь создавать рабочие места и давать жителям региона, особенно молодежи, перспективы в «мирной» сфере. Еще недавно уровень реальной безработицы в КБР оценивался в 20%. Последние пять лет он планомерно снижается. Достигается снижение двумя путями. С одной стороны, стимулируются те отрасли промышленности, которые способны создать много рабочих мест. Таков, например, пищепром, и там рост производства в 2009 г. составил в КБР 124%. Одновременно получает поддержку малый бизнес. В том же 2009 г. регион вошел в первую пятерку субъектов РФ по росту численности работников малых предприятий. Обеспечено это было такими мерами, как субсидирование малым предприятиям из республиканского бюджета процентной ставки по кредитам.

Стимулирование образования – другой проект, который руководство КБР также считает «антиэкстремистским». Здесь стартовые условия у Канокова были лучше, чем в экономике: к началу его работы, в 2005 г., в регионе имелась достаточно развитая система высшего образования, сильная еще советскими традициями. Основной упор в последние пять лет был сделан на увеличение открытости образования. Была запущена программа, по которой ежегодно несколько десятков студентов КБР после конкурсного отбора отправляются учиться в лучшие зарубежные университеты. А вузы КБР принимают сотни студентов из других регионов Кавказа. На сегодняшний момент там учатся студенты 30 национальностей. Так между кавказской молодежью возникают межрегиональные связи, только уже на принципиально иной основе, чем предлагают создатели террористического Имарата Кавказ, также претендующего на межрегиональность.