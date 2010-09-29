Прощание с эпохой

На днях об отставке Леонида Реймана сообщила пресс-секретарь главы государства Наталья Тимакова. По ее словам, Леонид Додо­джонович ушел в отставку по собственному желанию, пробыв на посту советника президента два года.

Ушел с благодарностью за проделанную работу. В общей же сложности на государственной службе Леонид Рейман проработал 12 лет. А если учесть все, что он сделал на различных постах за это время, без преувеличения можно сказать, что в отставку ушла целая эпоха – эпоха информатизации и компьютеризации всех эшелонов власти.

Все, кто когда-либо менял квартиру или въезжал в новую, помнят, каких хождений по мукам стоило обзаведение городским телефоном. А чего стоят спаренные аппараты? Очередь порой растягивалась на месяцы, а то и на годы. В общем, есть что вспомнить. Но немногие помнят, как и когда эта очередь прекратила свое существование: с конца 2008 г. такой проблемы, как подключение к городской телефонной сети, вообще не существует. В том, что это произошло, заслуга Леонида Реймана, в то время министра информационных технологий и связи.

К слову, еще одна заслуга Леонида Реймана в том, что за последние 5–6 лет слова «компьютер» и «Интернет» перестали быть для нас синонимами чего-то недостижимого. Информационные технологии прочно и навсегда вошли в жизнь всех правительственных структур. Министры и их подчиненные теперь – «уверенные пользователи», ведут свои блоги во Всемирной сети. Практически во всех школах – даже самых отдаленных – появились компьютерные классы с выходом в Интернет: общее число пользователей Сети при Реймане увеличилось в 15 раз! Показатель отличный, однако с ростом числа абонентов сотовой связи его не сравнить.

На сегодняшний день численность находящихся в обращении в России sim-карт больше, нежели численность населения, а ведь еще 15 лет назад мобильный телефон был предметом роскоши, еще одним подтверждением высокого социального статуса отдельного индивидуума. В том, что сегодня это не так, – личная заслуга Леонида Реймана. А телефонный номер экстренного вызова – «112»? Скольким людям он спас жизнь – подсчитать нереально. А таксофоны, установленные в деревнях после того, как был принят «Закон о связи»? Эти два фактора обеспечили сохранность многих населенных пунктов минувшим летом, когда пылало полстраны – об этом говорят не связисты, а пожарные.

И наконец, закон «О персональных данных», в разработке и принятии которого Леонид Рейман принимал личное участие. Этот документ поставил административный заслон на пути тех, кто зарабатывал, торгуя всевозможными базами данных.

После отставки Леонид Дододжонович намерен заняться экспертной работой: человек с таким объемом теоретических и практических знаний без дела не останется. И все-таки немного грустно – как бывает грустно всегда, когда заканчивается эпоха.