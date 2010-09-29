России нужна миграция квалифицированных кадров

В рамках переписи-2010 государство сможет получить очень важные для себя ответы – в частности, о том, что на самом деле происходит в стране с трудовой миграцией. Как эти данные во время переписи планируется получать и как по итогам их можно будет использовать, рассказал в интервью «Аргументам неделi» генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

- В этом году большой блок вопросов посвящен миграции. Насколько будут полезны эти данные, если итоги переписи будут подведены только в следующем году?

– В России с ее убывающим населением миграция, и в первую очередь трудовая миграция, имеет огромное значение для экономической и социальной сферы. Но до сих пор среди экспертов продолжаются споры о том, положительная это роль или отрицательная. Одна из причин этого в том, что мы не обладаем достаточной информацией о мигрантах и в первую очередь о нелегальных мигрантах. Миграционная служба делает многое, но не может выявить всех нелегалов. Экспертные же оценки существенно разнятся и с необходимостью субъективно окрашены. (Если бы удавалось учесть всех нелегалов, нелегальная миграция исчезла бы сама собой.)

И здесь перепись необходима. Но мне могут сказать, что от переписчиков нелегальные мигранты будут разбегаться так же, как и от сотрудников ФМС. Но это не совсем так. Процедура переписи не требует от человека предоставления документов, подтверждающих его ответы. Существенной опасности для мигрантов переписчик не представляет.

Что даст нам перепись? Она позволит не только уточнить численность мигрантов, но и определить структуру миграции: образовательный, культурный уровень мигрантов, сфера их трудовой деятельности и так далее. В конечном счете перепись даст нам более целостную картину того, что есть российская миграция. А эти данные в свою очередь позволят уже с фактами в руках обсуждать вопрос, с которого мы начали: является ли миграция в ее нынешнем виде благом для России или нет.

Я лично считаю, что массовая миграция неквалифицированной рабочей силы вредна для России, но необходима миграция квалифицированных кадров, в первую очередь из числа российских соотечественников. (Недаром во всех развитых странах борются с неквалифицированной миграцией.)

Естественно, ответ на этот вопрос определяет миграционную политику страны. И роль переписи здесь велика.

Но выявление нелегального сегмента мигрантов имеет значение не только для миграционной политики и экономики, но и для социальной сферы. Нелегальные мигранты пользуются транспортом, сферой услуг, торговой сетью и так далее. Только с учетом их присутствия можно сделать реалистичный прогноз развития вышеназванных сегментов социальной сферы. К примеру, если в каком-то регионе в автобусах ездят 300 тыс. человек, а официально проживают 200 тыс., и весь парк рассчитан на эту цифру, то перебоев в работе транспорта не избежать.

И, наконец, что касается вашего вопроса: не запоздают ли результаты переписи? Здесь бояться нечего. Миграционный процесс в России стабилен. И в следующем году данные переписи не устареют.

– Как вы считаете, есть ли какие-то особенности проведения переписи среди представителей разных этнических и конфессиональных групп?

– Что касается национальных групп, то специфика будет лишь с нелегальными мигрантами той или иной национальности. Ну, может быть, еще с национальностями, проживающими в труднодоступных районах. Но это будет техническая специфика – специфика проведения переписи.

По отношению к национальностям можно ставить вопрос, зачем им перепись. Ответ здесь очевиден, но о нем как-то мало говорят: перепись позволит уточнить распределение национальностей по территории страны и на основании этого учесть интересы национальных групп, находящихся за рамками национально‑территориальных образований (республик и округов) при проведении социальной политики. Пример – изучение национальных языков в школах наших мегаполисов. В каких районах того или иного крупного города в школах нужно изучать тот или иной язык, зависит от наличия проживающих в этом районе носителей этого языка. Сегодня такие данные берутся у руководителей национально‑культурных автономий и грешат субъективизмом. Перепись позволит дать объективную картину.

Когда речь идет о религиозных группах, то можно говорить не о специфике отношения религиозных организаций к переписи (все основные религиозные организации России перепись поддержали), а о специфике отношения верующих, принадлежащих к той или иной религиозной организации, к переписи. Традиционно с предубеждением к любым формам государственного учета относятся верующие Древлеправославной (старообрядческой) церкви, привыкшие подвергаться гонениям и до конца не доверять власти. Да и среди прихожан РПЦ, как показывает история с ИНН, могут найтись несогласные (хотя, если они будут, их будет немного). Могут найтись сомневающиеся среди мусульман.

Для преодоления сомнений есть лишь один путь – тесное взаимодействие в ходе проведения переписи с духовными авторитетами: священниками, муфтиями и так далее, которые перепись поддержали.

– На базе данных прошлой переписи была реализована серия социальных проектов как на федеральном, так и на региональном уровнях. Может ли перепись-2010 способствовать появлению новых социальных программ? Если да, то, как вы считаете, каких именно?

– Конечно, предсказание – вещь неблагодарная. Ну, давайте пофантазируем.

Я думаю, перепись покажет необходимость продолжать и углублять как минимум два старых проекта: доступное жилье и демографическую программу. А новым будет образовательный проект, состоящий из двух частей: развития среднетехнического образования и изменения структуры образования высшего. Сегодня у нас очень много выпускается юристов и международников и мало учителей, врачей и инженеров. Сейчас этот дисбаланс виден либо на частном уровне: в больнице, школе или на среднем уровне – в ведомственных отчетах. Поэтому кажется, что это не дисбаланс, а просто нехватка определенных специалистов. Перепись, показав картину в целом, подтвердит, что дело не просто в нехватке, а в смещении вектора образования от нужных для общества профессий к престижным. Ну и наконец, надеюсь, появится новый масштабный миграционный проект. Хотя я и не знаю, можно ли считать его социальной программой.