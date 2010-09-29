Перепись – для социально ориентированного государства

14 октября 2010 года в России стартует Всероссийская перепись населения – 2010. Многие возлагают большие надежды на это масштабное событие. О том, какое значение перепись имеет для формирования бюджетной политики государства и чем она может быть полезна каждому из нас, рассказал «Аргументам неделi» председатель комитета Совета Федерации по бюджету Евгений Бушмин.

- На организацию и проведение Всероссийской переписи населения выделено 16,8 млрд. рублей. Евгений Викторович, по вашему мнению, Всероссийская перепись населения оправдывает такие бюджетные траты?

– Безусловно, оправдывает. Перепись населения приносит большую пользу всей социально-экономической системе нашей страны. Практическое применение ее результатов можно увидеть на примере переписи 2002 года, когда сведения об образовательном уровне населения, жилищных условиях, уровнях смертности и рождаемости стали основой для разработки приоритетных национальных проектов, ряда демографических программ – в частности, по выплате материнского капитала.

Ни одно современное, развитое, социально ориентированное государство не может строить стратегические прогнозы и формировать бюджет без таких данных. Эти цифры помогают нам поставить перед собой актуальные цели: какие проблемы наиболее острые и какие задачи необходимо решать в первую очередь. В этом году впервые перепись представит нам уникальные данные, которых российская статистика до этих пор не имела, – по демографической ситуации в стране с учетом реформы местного самоуправления. Эта информация крайне необходима при формировании межбюджетных отношений. Итоги переписи выявят проблемы в развитии каждого региона, определят как его потенциал, так и потребности. На основе этих данных будет формироваться целый ряд социальных программ и проектов.

– Как используются данные переписи при формировании бюджетной политики?

– Для формирования корректной и адекватной бюджетной политики необходимо иметь наглядную картину экономической ситуации в стране в целом и в каждом регионе в частности. На базе сведений, полученных в ходе переписи, формируются бюджеты всех уровней – федеральный, региональные, муниципальные, производится расчет параметров социально-экономического развития субъектов РФ.

Нужно понимать, что федеральный бюджет – это финансовый тыл страны, позволяющий формировать зарплаты бюджетникам, расходы на здравоохранение и образование в регионах. Только нужно четко понимать, кто и в каком объеме средств нуждается. Проанализировав результаты переписи, мы получим сжатую статистическую картину экономики страны в разрезе вплоть до муниципальных образований, своеобразный справочник по качеству жизни страны в каждом населенном пункте. После обработки и анализа результатов переписи ориентироваться будем на эти цифры.

– А что, по-вашему, перепись даст простым гражданам?

– Принять участие в переписи населения – это значит вступить в диалог с государством. Информация, полученная в результате переписи, обозначит наиважнейшие задачи, которые необходимо решать в каждом населенном пункте. Где-то актуальным является расселение людей из аварийного жилья, в каких-то населенных пунктах не хватает школ или больниц. За те восемь лет, которые прошли с момента предыдущей переписи, численность социально незащищенных категорий населения определенно изменилась, например, детей-сирот или матерей-одиночек. Вся эта информация станет руководством к действию и формированию бюджета, в который закладываются дополнительные средства на реализацию программ по социальной поддержке населения. Для этого россияне должны помочь и предоставить в ходе переписи реальную информацию о себе. Тем самым они будут способствовать выявлению самых проблемных вопросов, стоящих перед обществом в настоящее время.