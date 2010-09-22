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Чего хотят современные покупатели?

№ 37(227) от 23.09.2010 [ «Аргументы Недели » ]

Чего хотят современные покупатели?

В начале 2000-х, после 10 лет рыночной экономики, мы познакомились со словом «ребрендинг». Похоже, это не последнее, что нам придется выучить. Появился новый термин – «ремоделинг». Что это такое и зачем его вводят магазины, мы попытались разобраться.

Сегодня ценовая конкуренция уже не является необходимым и достаточным фактором для выживания и развития компании на рынке. Формирующееся общество потребления нуждается во все более квалифицированном сервисе. Наши потребности растут с каждым днем, поэтому как перед небольшими магазинами, так и перед крупными торговыми центрами стоит непростая задача: сохранить своих покупателей, а также привлечь новых, предлагая потребителям не только конкурентоспособные цены, но и современные стандарты качества, широкий ассортимент продукции и неизменно высокий уровень обслуживания. Вот здесь-то и скрывается главная задача, которую стремятся решить конкурирующие между собой компании: узнать, проанализировать, предугадать, чего хочет современный покупатель.

Сегодня для достижения успеха большинство игроков рыночной экономики используют разнообразные нестандартные подходы и инновационные технологии. Огромное количество торговых центров во всем мире находится в постоянном поиске новых решений, чтобы каждый день соответствовать ожиданиям своих клиентов. Одним из наиболее эффективных методов поддерживать и подогревать спрос на свои товары и услуги является реорганизация пространства магазина и постоянное обновление ассортимента предлагаемой продукции. Вот вкратце суть ремоделинга.

Существует несколько основных моментов, которые торговые центры стараются урегулировать с помощью изменений. Сначала нужно сделать так, чтобы магазин производил на покупателей какое-то определенное и обязательно приятное впечатление. После этого нужно правильно спланировать пространство торгового зала. И только потом приступать к размещению товара на полках.

Одним из ярких российских примеров ремоделинга в торговле стал проект международной компании «МЕТРО Кэш энд Керри», сети мелкооптовых торговых центров, отмечающей в этом году 10-летие своей работы в России.

По информации компании, основной целью программы ремоделинга помимо стремления увеличения собственной прибыли стало максимальное переориентирование деятельности на нужды и интересы ее клиентов.

«Концепция торгового центра нового формата подразумевает усовершенствованную схему размещения отделов, новое расположение товара, изменение ассортимента продукции, более высокий сервис обслуживания, а также службу доставки», – рассказала руководитель отдела внешних и корпоративных коммуникаций компании Оксана Токарева.

К клиентам сети относятся не только представители профессиональных сфер, таких как ресторанно-гостиничный бизнес, но и владельцы мелкой розницы, так называемых трейдеров. Поэтому, по словам Токаревой, большое внимание было уделено формированию ассортимента, отвечающего потребностям тредеров, увеличению доли продовольственных товаров, изменению выкладки. Важным направлением по реорганизации работы желто-синего бренда стала новая система обучения персонала, направленная на повышение квалификации и профессионализма сотрудников, а также возможности оказывать индивидуальную помощь клиентам.

В компании заявляют, что все эти преобразования уже сейчас позволили улучшить навигацию по торговому центру, значительно сократить очереди и время ожидания на кассах и увеличить объемы продаж. Изменения только в системе кассового контроля на данный момент привели к экономии около 1 500 000 евро.

Этот пример подхода к работе, в котором удобство и выгода клиента ставятся во главе угла, уже подхвачен независимыми продовольственными магазинами, которые стали обращаться к сетевому оператору за консультациями по модернизации своих торговых площадей. Владельцы таких магазинчиков, как правило, не следят за последними достижениями и инновационными решениями в торговых технологиях, что тормозит не только их собственное развитие, снижая конкурентоспособность на фоне экспансии торговых сетей, но и рост самой мелкооптовой сети как их поставщика.

Поэтому в «МЕТРО» была принята специальная программа по поддержке и обучению независимых трейдеров. Данная программа, в которой могут участвовать небольшие продуктовые магазины, строится по тому же принципу ремоделинга, который работает в самой сети. Основываясь на собственном примере и опыте, компания организует для мелких торговых точек консалтинговую помощь, которую можно условно назвать «Школой торговли».

Инициативы отечественного ритейла соответствовать современным запросам потребителей, конечно, не могут не радовать нас, рядовых покупателей, и будем надеяться, что магазины, заявляющие о проектах модернизации, в итоге окажутся такими же красивыми и правильными, как сами эти планы. Поживем – увидим!

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