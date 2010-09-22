Поздравляем!

Вчера, 22 сентября, отметил свой 69-й день рождения писатель, журналист, поэт и, наконец, наш автор – Виктор Трифонович Слипенчук.

Биография Виктора Трифоновича богата событиями. Его жизненный опыт стал неисчерпаемым источником, питающим его вдохновение, позволяющим создавать замечательные произведения. Прежде чем стать членом Союза писателей СССР и членом-корреспондентом Академии Российской словесности, Виктор Трифонович опробовал на себе профессии геологоразведчика, рабочего на заводе, зоотехника, рыбовода, строителя, моряка. В результате знание жизни, самобытный взгляд на события минувшие и наших дней нашли свое отражение в его произведениях.

Коллектив редакции от всей души поздравляет Виктора Трифоновича с очередной вехой в его жизни. Здоровья и успехов во всех начинаниях Вам, дорогой Виктор Трифонович!

Уважаемый Виктор Трифонович!

От всей души поздравляю Вас, коллегу по писательскому цеху, с Днем рождения!

Искренне желаю Вам неиссякаемого творческого подъема, новых литературных удач и многочисленных благодарных читателей.

Крепкого здоровья и долголетия, счастья и радости Вам и всем Вашим близким!

В.Г. РАСПУТИН, член Союза писателей России