Кавказская игра в центре Европы

История с арестом в Варшаве ичкерийского «бригадного генерала» Ахмеда Закаева вновь подняла вопрос о необходимости укрепления позиций Москвы в странах Восточной Европы. «АН» постоянно освещают политическую ситуацию в Польше. Однако несколько в тени оказалась другая ключевая восточноевропейская страна – Чехия.

На первый взгляд последние новости, приходящие из Чехии, выглядят несколько комично. В сентябре власти Праги намерены легализовать проституцию, а вся страна готовится выбрать самого красивого гея. Одновременно граждане помогают спецслужбам ловить сбежавшего русского шпиона. Наш «Казанова» соблазнил чешскую женщину-майора, работавшую секретарем сразу у трех высокопоставленных генералов.

Чехи по-прежнему гордятся своим «общепитом», хотя пиво недоливают в 42% баров и при этом могут еще нахамить. Зато цены на замаринованные в уксусном соусе сардельки под названием «Пражские утопленники» стабильны, а «Колено вепря» – все такой же огромный кусок свинины.

Но все не так забавно, как кажется. Чтобы разобраться, что же на самом деле происходит в Чехии, в самый центр Европы отправился корреспондент «АН».

«Здесь даже евреи выдают себя за чеченцев»

Сентябрь 2010 г., осенняя Прага. Каштаны рядом с Карловым мостом покрыты сухими рыжими листьями и созревшими желтыми плодами. Центр старого города забит эмигрантами и туристами, магазинами с богемским хрусталем и кристаллами Swarovski. Осыпаемые розовыми лепестками, из ратуши на Староместской площади выходят невесты в белоснежных платьях.

Вся Прага залита солнцем, но все равно выглядит несколько зловеще. Виной тому, скорее всего, «черный песчаник», из которого построено большинство средневековых готических соборов, башен и мостов города. Однако стоит подняться на холм Пражского Града – и красные черепичные крыши резко меняют вид. На фоне голубого неба и облаков город выглядит очень празднично. А запах свежеиспеченных, прямо на ваших глазах, сладких булочек делает его похожим на сказки братьев Гримм. Прага сохранила свой удивительный вид благодаря особой «толерантности» чехов. Они практически никогда не воевали с многочисленными оккупантами – сдавались сразу.

Но сегодня евроидиллию рушат небольшие зеленые стикеры с рекламой экстремистского чеченского сайта. Они расклеены в центре города. Объясняется это просто – в Праге много беженцев из Чечни. Значительная их часть попала сюда из Польши, откуда чеченцев постепенно «выдавливали» в другие европейские страны.

В Чехии же получить политическое убежище для них не составляло труда. Дошло до того, что несколько лет назад кавказцы стали утверждать: «добрым отношением чехов к ним пользуются люди других национальностей». Обвиняют всех. По их мнению, даже «хитрые» евреи проживают в Праге под видом ичкерийцев – чтобы пользоваться большими льготами.

Однако особо доверять этим заявлениям не стоит. Еще с начала двухтысячных чеченцы так же убеждают местную полицию, что их преследует «русская мафия». Некие говорящие по-русски люди угрожают расправой и кричат в телефонную трубку: «Dengi davaj!» («деньги давай»). Чехи, напуганные телесериалом «Бригада», несколько раз демонстрировавшимся по национальному ТВ, в подобное охотно верят.

Кстати, видимо, для таких же целей в стране показывали комедию «Особенности национальной охоты». Она имела в Чехии заметный успех. Вот по таким фильмам с бригадами бандитов и вечно «пьяными медведями» и создаются европейские стереотипы о России.

Правозащитники устали В последнее время появилась информация, что восточноевропейские страны (и даже страны Запада) стали, не особо афишируя, выдавать кавказских боевиков нашей стране. Из-за этого в европейской кавказской эмиграции наступило нечто вроде разочарования западными правозащитниками. По мнению бывших боевиков, они не противятся их выдаче России.

Грузия пытается поссорить Прагу и Москву

Кроме чеченцев активную политическую игру в центре Европы ведут и грузины. В момент пребывания корреспондента «АН» в Праге туда же нанес визит некий О. Панфилов – один из руководителей пропагандистского грузинского телеканала. На нем нашла себе место и вдова первого президента Ичкерии Джохара Дудаева – Алла Дудаева.

В середине сентября чешское издание Lidovky опубликовало интервью с Панфиловым. Ему не дает покоя тот факт, что в 2008 г. президент Чехии Вацлав Клаус возложил ответственность за бойню в Южной Осетии на Грузию. Все это вызывает ужасное разо­чарование у новоиспеченного «грузина»: «страна, которая знает, что такое советская оккупация, должна была понять, что Грузия подверглась нападению». Иными словами – не забывайте, что русские и ваши враги.

Назло недругам

Несмотря на все козни врагов России, по некоторым признакам можно судить, что для Москвы сейчас ситуация в этой стране меняется в лучшую сторону. Небольшая Чехия всегда сильно зависела от США и Великобритании. Но в последнее время за укрепление отношений между нашими странами выступает не только В. Клаус, но и министр иностранных дел Карел Шварценберг. Хотя совсем недавно он очень эмоционально заявлял, что Чехия категорически не хочет входить в «сферу интересов России».

В начале сентября стало известно, что новым послом России в Чехии станет Сергей Киселев. По неофициальным данным чешской прессы, он не только близкий коллега главы нашего МИДа С. Лаврова, но и его друг по учебе в МГИМО. А чуть ранее Чехия отправила своего бывшего посла в США работать в Россию. Так что уровень представительства на «дипломатическом фронте» растет.

Примерно в это же время случился прорыв и в экономическом сотрудничестве. Первый блок чешской АЭС «Темелин» был переведен на российское топливо. Чехи отказались от сотрудничества с американской энергетической компаний Westinghouse в пользу ТК «ТВЭЛ».

Резать по живому

Возможно, причина подобного изменения настроений чешского общества в том, что мировой финансовый кризис не оставляет стране другого выбора. Из-за экономических проблем придется значительно урезать зарплату даже президенту, министрам и депутатам. Большие сокращения ожидают чешскую полицию, пожарных. Нет денег даже на чиновников из министерства финансов.

По рейтингу, опубликованному журналом Forbes, Чехия попала в список стран с наихудшими условиями по поиску работы в Европе. В 2009 г. дефицит бюджета страны вырос до рекордной в истории суммы – 6,8 млрд. евро. По этому показателю Чехия оказалась среди 13 самых слабых государств ЕС. В случае, если ситуация с бюджетом не исправится, стране грозят санкции.

Конечно, никто не сомневается, что чехи решат все проблемы. Переживут они и всех пришельцев, как пережили на своей земле немцев и австрийцев. Страна останется такой же вечно молодой и вечно навеселе от своего прекрасного пива.

Сейчас ситуация на европейской шахматной доске благоприятна для закрепления позиций Москвы. Большая игра, которая никогда не закончится, – продолжается.