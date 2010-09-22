Патриарх Кирилл на Дальнем Востоке

Он прибыл на полуостров Камчатка 17 сентября в 3 ночи на самолете бизнес-класса. Ранее туда же отдельными бортами прибыли многочисленная охрана ФСО, журналистский пул примерно из 30 человек и несколько десятков священников РПЦ разного калибра.

Солнце веры взойдет на Востоке

В аэропорту Кирилла встречали замглавы администрации Президента РФ Александр Беглов, губернатор Камчатского края Алексей Кузьмицкий, местные депутаты, духовенство епархии, военное командование и другие официальные лица.

Впервые в аэропорту появилась рота почетного караула 16‑й эскадры атомных подводных крейсеров Тихоокеанского флота. Рядом с ними была выстроена казачья «сотня». Весь Петропавловск-Камчатский и дорогу до города штаб «Единой России» украсил баннерами с ликом патриарха.

Главе русской православной церкви поднесли хлеб-соль, а артисты ансамбля «Мэнго» сплясали под бубен. Причем артистов и журналистов перед этим тщательно проверили фэсэошники.

Патриарха отвезли в единственную на Камчатке 4-звездочную гостиницу «Белкамтур», где он занял двухуровневые президентские апартаменты. В августе там же проживал премьер-министр Владимир Путин. Номер стоит 28 000 в сутки. Церковные иерархи рангом пониже остановились в номерах подешевле – по 18 000 рублей. Многие жили на базе отдыха «Фламинго», где также поселили журналистский пул.

Днем в пятницу, 17 сентября, патриарх и свита на трех вертолетах отправились на Командорские острова. На острове Беринга в поселке Никольское проживают всего 600 человек, составляющих отдельный Алеутский район. Там Кирилл освятил место под будущую церковь, посетил школу и больницу.

В субботу, 18 сентября, он слетал в Палану, столицу ликвидированного Корякского округа, который объединился с областью. В Палане предстоятель РПЦ освятил место под строительство храма в честь святителя и чудотворца Николая.

Во время перелета могло случиться непоправимое. Был запрет по погоде на полет. Экипаж категорически отказывался вылетать. Но его святейшество сумел убедить вертолетчиков, и те вынуждены были подчиниться. А в небе произошло то, чего экипаж опасался, – обледенение винтов. Лопасти начали «соскальзывать», и вертолет стал терять устойчивость, резко пойдя вниз. Вертолетчикам с трудом удалось удержать машину. Может, Бог отвел беду, потому что летели и молились святые отцы?

А в воскресенье, 19 сентября, церковные иерархи участвовали в освящении Кафедрального Собора Святой Живоначальной Троицы в Петропавловске-Камчатском, строительство которого началось в 2001 году. Собор действительно красив и неплохо вписался в пейзаж самого грязного и неухоженного города в России (по мнению главного санврача РФ Геннадия Онищенко). После официальной церковной части епископ камчатский Игнатий подарил своему начальнику четки из камчатских самоцветов и картину Богоматери из камней. Кирилл в ответном слове, как всегда, блеснул красноречием. Он сказал, что если все мы примем веру, то Россия возродится в экономическом и духовном плане.

До Игнатия камчатским епископом был Нестор. Однажды его попросили освятить новоприбывшую атомную подлодку. Нестор отказался, сказав, что это сатанинское оружие, ракеты которого в случае чего уничтожат не только врагов, но и мирных людей, женщин и детей.

Нынешний камчатский епископ Игнатий известен своей любовью к оружию. Он ходит на подлодке подо льдами Арктики и иногда освящает подлодки и прочие средства убийства людей. Отмечая, что они предназначены для защиты священной Отчизны от супостатов.

Икра для гостей

Несколько сотен человек прибыли в собор посмотреть на освящение. Во время прямой трансляции по местному ТВ православный комментатор сказал, что православные Петропавловска-Камчатского не знают слов символа веры и не подпевают. На мероприятие из Санкт-Петербурга был приглашен бывший губернатор Камчатки коммунист М. Машковцев, который просто стоял и честно не крестился. Не крестился также высокопоставленный сотрудник «Газпрома» Дм. Шелехов. Его компания взяла на себя финансовые обязательства по достройке храма в размере 240 млн. рублей. Стоит полагать: эти деньги она все равно компенсирует ростом тарифов.

После освящения собора кортеж из 20 автомашин (у Путина в августе в кортеже было 8–10) двинулся в гостиницу, где губернатор дал обед, на котором столы ломились от изысканных яств. Накануне нанятые специально дайверы ныряли в воды Авачинской бухты. Они собирали на дне морских ежей и извлекали ценнейшую икру, которая в изобилии присутствовала на столах в виде закуски и водочных настоек.

После обеда Кирилл посетил город подводников Вилючинск. Там перед ним выстроились моряки, и патриарх наградил «Знаком материнства» женщин-военнослужащих, имеющих троих и более детей. Затем вместе с командующим контр-адмиралом Масловым принял парад.

По маршруту Чехова

Утром 20 сентября патриарх со свитой отправился на Сахалин. Там продолжились церковные освящения и одобрения строительства храмов, обмен подарками в виде икон и образов. Предстоятель сказал: «Духовное воспитание людей на нашем Дальнем Востоке является сегодня огромным приоритетом для русской церкви. Мы будем строить здесь храмы и монастыри, ставить кресты, стараться воспитывать людей, помогая им почувствовать друг друга братьями и сестрами, совершающими одно большое общее дело, имеющее огромное историческое значение для всей России».