Армянский лаваш

Невозможно придумать более тактичного спутника для любого блюда. Пресный вкус тонкого армянского лаваша усмирит остроту приготовленного в специях мяса, дополнит свежесть овощной нарезки и оттенит сладость творожного или шоколадного десерта. Сухой высокогорный климат Армении позволяет хранить лаваш месяцами. А для того чтобы лаваш вновь стал мягким, его сбрызгивают водой и разогревают в печи. В домашних условиях тонкий лаваш можно просто подержать над паром. Лучше всего хранить его в пергаменте, а не в герметичных пакетах, где хлеб «задыхается» и плесневеет. Потому в магазине выбирайте лаваш, упаковка которого будет иметь отверстия. А еще лучше попробуйте испечь армянский пресный хлеб у себя на кухне. Современные хозяйки адаптировали рецепт, заменив глиняный тонир раскаленной сковородой.

Растворить дрожжи в воде, добавить масло, соль и сахар, подсыпая просеянную муку замесить эластичное тесто, переложить в смазанную маслом миску, накрыть полотенцем и дать подойти. Через час тесто обмять и поделить на 9–10 частей, кусочки теста прикрыть пленкой и оставить минут на 15. На столе, присыпанном мукой, раскатать тесто в круглые пласты толщиной не более 2 мм. Разогреть сухую сковороду, осторожно перенести на нее тесто. Выпекать по несколько секунд с каждой стороны до появления первых румяных точек. Передержанный на огне лаваш теряет свою эластичность. Для хранения хорошо остудить и плотно завернуть.