У многих российских народов, проживающих в лесных зонах, еще в глубокой древности сформировалось особое, трепетное, отношение к деревьям. Их изображениями расшивали одежду, деревья почитали, им поклонялись.

Один из таких народов – мордва. Он в самом прямом смысле жил лесом. Среди традиционных народных промыслов – охота, бортничество, сбор грибов, ягод. Из деревьев у мордвы особым почитанием пользовались пизел – рябина, ятамарь – вишня, умарина – яблоня. К «нечистым» деревьям относили осину, ель и боярышник. Моления языческая мордва проводила в березовых, сосновых и липовых рощах. С помощью деревьев пытались лечить тяжелые болезни. Если заболевал, например, мальчик и долго не мог поправиться, родители и знахарка в метре от земли расщепляли дуб, сквозь расщеп три раза протаскивали рубашку больного, а затем, выбив клинья, зажимали ее в дереве. Если лечили девочку, все то же самое проделывали с помощью березы. В самых тяжелых случаях сквозь расщеп три раза осторожно проносили самого заболевшего.

Известны случаи, когда мордва хоронила на деревьях покойных, потому недопустимым считалось рубить лиственницу, кедр. По существующим поверьям, эти деревья могли быть местом обитания душ предков. Кстати, в религиозных представлениях многих народов дерево связывало небо (верхний мир) и землю (нижний мир). Не являются исключением и финно-угры.

Конечно, культ леса нашел свое материальное отражение и в народном костюме. Не только как его украшение, но и как оберег, раз уж многие деревья мордва наделяла магической силой. Если посмотреть на наряд мордовской женщины, геометрический строй орнамента, можно сказать, что вся она словно «ходит в деревьях», столь часто встречается их изображение на национальном костюме.

Вышивая деревья на рукавах, люди надеялись, что это увеличит силу рук носящего одежду. Для защиты от злых духов – на головных уборах, считавшихся магическими оберегами для волос. Ведь древние сравнивали человеческое тело с полем, а волосы – с растительностью на нем. Кстати, заплетенные в косу, разве не напоминают они своим видом хлебный колосок?

Неприкосновенными у мордвы считались не только некоторые виды деревьев, но и их пни. По одному из преданий, ходил как-то Чам-пас (Творец мира, верховный языческий бог мордвы) по земле и набрел на пенек, напоминавший по форме современного человека. Только не было у того ни рук ни ног. «Сходи, принеси мне воды напиться», – попросил Чам-пас. «Не могу я ни ходить, ни брать», – отвечал пенек. «А ты попробуй». Кто же с Богом спорит: пошевелился пенек, поглядел на появившиеся вдруг руки и ноги, протер глаза и пошел за водой. Так и появился первый человек.