Увезу тебя я в тундру!

Именно так называлась песня, мега-хит Советского Союза начала 70-х прошлого века. Но мало кто тогда знал, что ее исполнитель – Кола Бельды – хоть и ассоциировался у большинства с северными народами, на Крайнем Севере и в тундре никогда не бывал. Он – нанаец с Амура.

Николай Иванович Бельды (таково полное имя маэстро) родился 2 мая 1929 года в маленьком селе Муха Нанайского района Хабаровского края в семье охотника. Очень рано осиротев, он от нервного потрясения стал заикаться. Какое-то время его воспитывала тетка. Родная или нет, трудно сказать: все жители Мухи носили одну фамилию – Бельды.

Интернат – фронт – консерватория

Позже из Мухи Колю увезли в интернат. Откуда в 1943 году он сбежал на фронт, приписав себе два лишних года. Стал юнгой на Тихоокеанском флоте. Участвовал в боевых действиях за освобождение Кореи. Был награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью Ушакова, другими наградами. Выступал в ансамбле песни и пляски Тихоокеанского флота. Закончив экстерном музыкальное училище, Кола продолжил службу мотористом-дизелистом на тральщике. Все там же, на Тихом океане.

По окончании службы на флоте Кола поступает в Саратовскую консерваторию. Стипендии на жизнь, конечно же, не хватало, и студент сначала подрабатывал на станкостроительном заводе, затем – в саратовском драмтеатре. Некоторое время работал в ансамбле песни и пляски Воронежского военного округа, потом – в Калининской и Хабаровской филармониях.

Даже простое перечисление «биографических фактов» заставляет задуматься: как же это – заикающийся мальчик и вдруг – консерватория, выступления на сцене? Да, конечно, и сегодня многим заикающимся рекомендуют петь. Но это для повседневного общения, а здесь... Одни говорят про богатые вокальные данные Кола Бельды (даже нынешние злопыхатели отдают должное его голосу), другие вспоминают ангела-хранителя, третьи — про то, что «стресс стрессом вышибают»: сначала, мол, детское потрясение, а потом война...

Как бы там ни было, но в 1957 году Бельды становится лауреатом Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве. Тогда же на него обращают внимание Михаил Пляцковский, Сергей Михалков и (что не менее важно) – тогдашний министр культуры Екатерина Фурцева. Талантливого артиста приглашают работать в Москву, и с 1959 по 1990 год он – солист-вокалист во Всероссийском концертно-гастрольном объединении, впоследствии реорганизованном в Москонцерт.

Экзотика

За 30 лет гастролей Кола Бельды побывал в 46 странах. В Европе он стал таким же узнаваемым, как и в Советском Союзе. Среди его поклонников были мэры европейских городов, известные политики. Один из них – тогдашний император Эфиопии, даже наградил его орденом своей страны.

Экзотика... Да, конечно, и она играла свою роль, но отнюдь не первостепенную. Главным был ГОЛОС – звонкий, приятного тембра, нечто среднее между тенором и лирическим баритоном. Верилось, что человек с такими голосом и обаянием мог увезти в тундру даже английскую королеву. Не менее важна была и искренность. Маэстро исполнял песни разных народов. По сути, он стал своеобразным «рупором» народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Он знакомил остальной мир с удивительной культурой дотоле незнакомых широкой публике народов. Впрочем, даже песни других народов он исполнял, как свои, нанайские. Показателен последний прижизненный диск Кола Бельды – «Белый остров». Он полностью состоит из песен малочисленных народов России: саамов, манси, чукчей, эвенков...

Любопытен отзыв на этот диск, найденный в Интернете: «Удивительный альбом! Невозможно оторваться! Рекомендую всем для прослушивания, особенно – любителям этнической музыки северо-американских индейцев... Да-да, сходство поразительное! А тексты!!! Да простит меня любимый БГ, но теперь я понял, что, оказывается, можно и простым, примитивным языком сказать «о чем-то большем» и нарисовать в воображении такие красивые и загадочные картины… А шаманский бубен вместе с современными электронными инструментами как бы устанавливает связь земли с космосом… Короче – СЛУШАТЬ ВСЕМ!!!»

К слову, в 1996 году, уже после смерти певца, этот диск был оцифрован и издан в Японии.

Первый из советских

Однако вернемся к биографии. В 1960 году Кола Бельды становится лауреатом Всероссийского конкурса артистов эстрады. В том же году издается книга Ю. Дмитриева «Искусство советской эстрады», в которой имя певца ставится в один ряд с Леонидом Утесовым, Олегом Лундстремом, Клавдией Шульженко...

Но настоящая слава сваливается на Кола Бельды в начале 70-х. В 1972 году он выходит в финал конкурса «Песня года» с песней «Увезу тебя я в тундру!» (музыка Марка Фрадкина, стихи Михаила Пляцковского). С ней же годом позже он становится лауреатом международного конкурса вокалистов в Сопоте (Польша). К слову, Кола Бельды был первым из советских певцов, удостоенных столь высокого звания на международной арене. Из советских исполнителей подобными достижениями могут похвастаться лишь Алла Пугачева да Валерий Леонтьев.

«Тундра» на долгие годы становится визитной карточкой Кола Бельды. Немало у нее поклонников и сегодня. Вот еще один интернетовский отзыв: «Песня – восторг, песня – фонтан энергии, невероятно гармоничное сочетание музыки и слов! Не устареет никогда». (Надежда. Добавлено 2010. 06. 26.)

Позже к «Тундре» добавился еще один хит – «Песня оленевода» (музыка Модеста Табачникова, стихи Якова Костюковского и Владлена Бахнова). Формально Кола Бельды исполнял ее до «Тундры». Еще в 1971 году она вошла в его первый «миньон». Однако понимание того, что «олени лучше» стало приходить лишь после «увезенной в тундру».

Был еще один хит – «танго» про чукчу, который в чуме ждал рассвета...

Живая легенда

И все же песня «Увезу тебя я в тундру!» была главной.

И таки увез. Пусть не в тундру, а в Хабаровск. Пусть не английскую королеву, а свою новую жену. Но ведь увез!

В 1990 году в жизни Кола Бельды появилась Ольга Александровна, тогда еще просто Ольга. Девушка закончила Хабаровский мединститут, поступила в аспирантуру педагогического и уехала в Санкт-Петербург, где жил ее брат Михаил, работать над диссертацией. Как оказалось, Михаил был старым другом Кола Бельды.

Из воспоминаний Ольги Александровны:

– Миша мне предложил съездить в Москву. Я очень надеялась позаниматься в Ленинке. Но и сейчас я не знаю, где же эта библиотека находится, – сразу же, как познакомилась с Кола, обо всем забыла!

Ольга была уже третьей женой Кола Бельды. Со своей второй супругой Ларисой он прожил 23 года. Возможно, жили бы они и дальше долго и счастливо, если бы не трагические обстоятельства – смерть Ларисы.

В том же 90-м Кола и Ольга, еще не будучи официальными мужем и женой, переезжают в Хабаровск. Здесь их явно не ждали: своим жильем семья обзавелась нескоро.

В начале 1991 года у четы Бельды рождается дочь Елена. Радость отца трудно описать – от двух предыдущих браков детей у него не было. В августе того же года Кола и Ольга официально регистрируют свой брак.

21 декабря 1993 года Кола Бельды не стало. В то зимнее утро посетители продуктового магазина Северного микрорайона Хабаровска вряд ли догадывались, что на их глазах из жизни уходит живая легенда, гордость нанайского народа. Николаю Ивановичу резко стало плохо с сердцем... «Cкорая» – приехала через час, но, увы, не кардиологическая. – певец умер от обширного инфаркта на руках жены.

Увезу тебя я в тундру!

Увезy тебя я в тyндpy,

yвезy к седым снегам,

Белой шкypою медвежьей

бpошy их к твоим ногам.

По хpyстящемy моpозy

yвезy на кpай земли,

И сpеди сyгpобов белых

затеpяемся в дали.

Пpипев:

Мы поедем, мы помчимся

на оленях yтpом pанним

И отчаянно воpвемся пpямо

в снежнyю заpю.

Ты yзнаешь, что напpасно

называют Севеp кpайним,

Ты yвидишь, он бескpайний,

я тебе его даpю.

Увезy тебя я в тyндpy,

yвезy тебя однy,

Яpким севеpным сияньем

твои плечи обеpнy.

Заискpится синий иней

на pесницах сеpебpом,

Сколько хочешь самоцветов

мы с тобою собеpем.

Пpипев.

Увезy тебя я в тyндpy,

и тогда поймешь ты вдpyг,

Почемy к себе так манит,

так зовет Поляpный кpyг.

Hе беда, что здесь метели,

не беда, что холода,

Если ты полюбишь Севеp,

не pазлюбишь никогда.

Пpипев.

Песня

оленевода

Едем, едем мы тайгой

И неудержимо

Лес таежный, лес густой

Пролетает мимо.

За спиной летит снежок,

Мчатся нарты с кручи.

Борзый конь – хорошо,

И ишак – хорошо,

И верблюд – хорошо,

А олени лучше!

За медведем, где-то близ,

Волк несется юркий.

Презирая рыжих лис,

Бродят чернобурки.

За спиной летит снежок,

Мчатся нарты с кручи.

Юркий волк – хорошо,

Чернобурки – хорошо

И медведь – хорошо,

А олени лучше!

Жаль, что занят я, друзья,

А не то без лени

К вам бы в гости ездил я

Только на оленях.

За спиной летит снежок,

Мчатся нарты с кручи.

И трамвай – хорошо,

И троллейбус – хорошо,

И метро – хорошо,

А олени лучше!

Ни толкучки, ни возни,

Скажем для примера,

Ни борьбы за место нет

И ни милиционера.

За спиной летит снежок,

Мчатся нарты с кручи.

Паровоз – хорошо,

Пароход – хорошо,

Самолет – ничего,

А олени лучше!