Этноновости от 16 сентября

Москва

Общественная палата РФ готовит экспертное заключение на учебник А.С. Барсенкова и А.И. Вдовина «История России. 1917–2009». Документ будет направлен в Министерство образования, Генеральную прокуратуру, Президентскую комиссию по противодействию попыткам фальсификации истории. Об этом после окончания слушаний Общественной палаты, посвященных проблемам фальсификации истории, сообщил председатель Комиссии по межнациональным отношениям и свободе совести Николай Сванидзе. Известный тележурналист назвал книгу экстремистским изданием. В ближайшее время Комиссия ОП по межнациональным отношениям и свободе планирует провести экспертизу целого ряда книг, относящихся к учебной литературе.

20 сентября открывается Международный фестиваль-биеннале визуальной антропологии «Камера-посредник». В программе помимо российских фильмов работы из стран Восточной и Западной Европы, Северной и Южной Америки, Азии и Африки. Просмотры будут сопровождаться дискуссиями, пройдет несколько тематических семинаров, научно-практическая конференция, где специалисты-антропологи расскажут о новых исследованиях с использованием методов визуальной антропологии.

Курская область

17 сентября открывается III Всероссийский фестиваль исполнителей народной песни имени Надежды Плевицкой. Слух любителей фольклора порадуют коллективы из Республики Коми, Белгородской, Оренбургской, Саратовской областей, Украины и Беларуси, Москвы и Петербурга. Исполнители отправятся в музыкальный рейд по районам Курского края, в Курской филармонии покажут фильм «Мой родной жаворонок». Все участники фестиваля получат в подарок только что выпущенный сборник «Фольклорные песни Курской области».

Иркутская область

В селе Ербогачен прошел национальный эвенкийский праздник «Арчалдын». На высоком берегу реки Нижней Тунгуски звучали эвенкийские песни, проходили спортивные национальные соревнования. Гостям предлагалось попробовать хлеб-колобо и эвенкийский суп – хилэ. Старейшины провели главные обряды эвенков – кормление Огня, очищение священным дымом можжевельника. Эвенки просили у Духов удачной охоты и благополучия всем эвенкийским семьям.