Всяк сущий в ней язык

Отгремела главная книжная выставка на постсоветском пространстве – 23-я Московская международная выставка-ярмарка: 1500 издательств показали более 200 тыс. наименований выпущенных книг. Но на этом пиршестве книжного духа практически не нашлось места литературе этнографического характера, книгам по истории и культуре народов России. У крупнейших российских книгоиздателей она нынче не в чести. Почему? Это тема отдельного разговора о редакционной политике частных издательств. Ну а корреспондент «НА» постарался найти то, что все-таки было этнического на знаменитой книжной ярмарке.

Тематическую брешь, как могли, прикрывали республиканские издательства. Они были представлены на ярмарке буквально единично, но сильного оживления у их стендов, честно говоря, не наблюдалось.

Издательскому дому «Эпоха» (Махачкала) семь лет от роду.

– Издательств, специализирующихся на истории, культуре и традициях народов Северного Кавказа, крайне мало, – говорит директор «Эпохи» Шихабуддин Микаилов. – Книги, которые мы издаем, адресованы не столько дагестанским читателям, которые и так знакомы с нашими работами, сколько российским. В этом году мы выпустили книгу Разиты Гаджихановой «Дагестанский костюм», посвященную эволюции традиционной дагестанской одежды с древнейших времен до сегодняшнего дня. Об искусстве ремесленников-оружейников рассказывает книга «Дагестанское оружие». Непростая история нашего края запечатлелась в романах известного дагестанского писателя Шапи Казиева «Крах тирана» и «Ахульго». И конечно, мы выпускаем сборники стихов народного поэта Расула Гамзатова, это наш бренд!

Кроме книг «Эпохи» с жизнью народов Северного Кавказа знакомили сборники кавказских писателей «Лес одиночества» и «Цепи снеговых гор», изданные при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям РФ, ИГ «АСТ» и Фонда социально-экономических и интеллектуальных программ. Тот же фонд (более известный как фонд Сергея Филатова) участвовал и в выпуске многотомной антологии «Современная литература народов России»

(НИ ПИК). Первый том посвящен поэзии. В нем можно найти стихи чуваша Геннадия Айги, якута Ивана Алексеева, черкеса Биляла Аппаева, удмурта Вячеслава Ар-Серги, калмыка Тимофея Бембе­ева.

Рядом с национальными поэтами – стихи Иосифа Бродского, Беллы Ахмадулиной, Владимира Корнилова, Фазиля Искандера. Во втором томе антологии собраны прозаические произведения национальных авторов. Повесть «Курган» Ардана Ангархаева переведена на русский с бурятского языка, а рассказ Алексея Бадмаева «Голубоглазая каторжанка» – с калмыцкого. Словом, антология дает весьма полное представление о современных писателях народов России.

Название «Многоликая Россия» (петербургское издательство «Лики России») говорит само за себя. Автор превосходно иллюстрированной монографии Изабелла Шангина, известный этнограф, доктор исторических наук, адресовала широкому кругу читателей короткие рассказы из жизни народов, населявших страну в ХIХ – начале ХХ века, когда большинство из них сохраняло свою самобытность, а индустриально-городская цивилизация только начинала наступление на их традиционную культуру.

«Его творческие достижения для нас являются открытием века не только татарской культуры, но и общероссийской, общечеловеческой. Равиль Бухараев – интеллектуальная гордость нации», – писал Чингиз Айтматов. Эти слова приведены в аннотации к сборнику стихов Р. Бухараева «Отпусти мою душу на волю», выпущенного в серии «Поэтическая библиотека» столичным издательством «Время».

Негосударственный фонд имени Шихабуддина Марджани своей задачей ставит осуществление оригинальных проектов в области гуманитарных наук, культуры и искусства, призванных сохранять культурное наследие народов Евразии.

– Издательский дом Марджани выпускает научную литературу, книги для детей (в том числе и аудиокниги) и книги по искусству, – поясняет свою редакционную политику главный редактор Ренат Беккин. – Уникальность издательства в том, что оно одно из немногих в России, специализирующихся на выпуске мусульманской литературы. Около 80% изданий выходят с грифами российских академических институтов, среди авторов – как известные, так и молодые ученые. Книга «Татарские сказки» стала первой в издательском проекте для детей. Литературное переложение сказок на русский язык сделала Алена Каримова. А одноименную аудиокнигу озвучили известные актеры татарского происхождения – Сергей Шакуров, Рената Литвинова, Марат Башаров, Алина Сулейманова. В аудиодиске «Чувашские народные сказки» звучат голоса Аллы Покровской и Михаила Ефремова, а в музыкальных композициях использованы темы чувашского фольклора.

Другой важный проект издательского дома Марджани – литературный журнал «Четки», адресованный не только тем, кто исповедуют ислам, но и востоковедам-любителям.

И еще об одной книжке для маленьких читателей – «Сказки бабушки Тымнеквыной», выпущенной Издательским центром «Детство. Отрочество. Юность». Ее автор – 16-летняя чукчанка Самира Асадова. Она записала сказки, которые слышала в детстве от бабушки, знавшей множество легенд и преданий своего народа. Тексты книги-билингвы напечатаны на русском и чукотском языках.

Вот, пожалуй, и вся литература о культуре многонациональной страны, которую нам удалось обнаружить на самой популярной в России 23 Московской международной книжной выставке-ярмарке. А ведь в нашей стране живут представители 182 народов, которые говорят на 239 языках.