Рука Абрамовича протянута Лондону

В среде российских футбольных журналистов стала обсуждаться весьма щекотливая тема. Речь идет о борьбе России за право проведения чемпионата мира по футболу 2018 года. Основной конкурент – Лондон.

В самое неподходящее время английские СМИ стали метко лупить по болевым точкам российского футбола. Прежде всего по полному отсутствию необходимой для проведения ЧМ инфраструктуры, по расизму на стадионах среди болельщиков.

Последнее может особо напугать ФИФА и прежде всего делегации африканских стран. При этом у некоторых журналистов складывается впечатление, что на стороне Англии в этой борьбе с Россией стал играть Р. Абрамович. Играть своим знанием ситуации в российском футболе и, возможно, деньгами. Уж больно точно и со знанием дела стали писать английские СМИ. Тем более у Р. Абрамовича есть основания для обид на Российскую федерацию футбола.

Его «кинули» в вопросе с «назначением» ответственного за проведение ЧМ олигарха. Говорят, этим олигархом будет не Р. Абрамович, а М. Прохоров. Его страховую компанию оттерли от дел сборных России по футболу и отдали этот кусок питерскому «СОГАЗу». И в довершение всего заставили уплатить неустойку за разрыв контракта Г. Хиддинку.

Хотя 6 млн. долларов неустойки вроде бы и незначительная сумма для Р. Абрамовича. Но ранее ему обещали, что платить Хиддинку не придется.