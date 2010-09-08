Грибной суп по-корейски

Острая пикантная морковка давно уже заняла заслуженное место на столах россиян. Но кроме салатов в корейской кухне есть масса других блюд, на которые стоит обратить внимание. Предлагаем приготовить грибной суп так, как это делают корейцы.

Мясо нарезать тонкими ломтиками, положить в кастрюлю. Добавить измельченный чеснок, посолить, поперчить, добавить сахар и мелко нарезанную петрушку. Перемешать и оставить мариноваться на 1 час. Грибы вымыть, нарезать, добавить 2 ст. л. сливочного масла и тушить 5–7 минут.

Мясо вместе с маринадом залить 1 л воды, добавить 1 ст. л. сливочного масла, обжаренные грибы. Посолить, поперчить, накрыть крышкой и варить 20 минут.

Муку развести небольшим количеством бульона, влить в суп и варить еще минуту. Рис промыть, залить 500 мл воды, посолить и варить 8 минут. Снять с огня и дать постоять 10 минут.

Готовый суп разлить по тарелкам. Рис подавать отдельно.