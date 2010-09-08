Морин хуур, или Инструмент с лошадиной головой

Распространен в России (Бурятия, Тува, Иркутская область, Забайкальский край), Монголии, на севере Китая. Название этого двухструнного смычкового музыкального инструмента буряты пишут в одно слово – моринхур, монголы – в два. Образовано оно от монгольских «морин» – «лошадь» и «хуур» – «голос», «струна». Головка грифа инструмента изготавливается в виде лошадиной головы. Корпус деревянный, трапециевидный. Длина его свыше 120 см. Струны – из конского волоса. Смычок деревянный, дугообразный, со свободно подвешенным пучком конского волоса. Держат его в правой руке, зажимая конский волос на смычке ладонью. Это позволяет изменять тембр звучания инструмента. Музыкант во время игры не прижимает струны к грифу, а зажимает между фалангами указательного и среднего пальцев или между ногтем мизинца и подушечкой безымянного пальца левой руки.

Моринхур способен имитировать лошадиное ржание, что часто используется музыкантами.

В древности этот инструмент использовали для сопровождения героико-эпических песен, танцев. Поговаривают, что сам Чингис-хан любил проводить время за игрой на морин хууре.