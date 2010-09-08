Нравом славная, кожей нежная, собой пригожая

Современные кочевники-якуты частенько сетуют, как непросто найти себе спутницу жизни. Молодые девушки хотят жить в городе, пользоваться всеми благами цивилизации. Странствовать с любимым, пускай даже зимой им освещает путь Северное сияние, не торопятся. А что кочевники? Естественно, страдают! Ведь якутские женщины, как, впрочем, и все остальные представительницы прекрасной половины человечества, исключительно хороши! Если удается заполучить такую в жены, велика вероятность, что окружающим на зависть, а себе на радость досталась покладистая и трудолюбивая спутница жизни.

Исстари «жениться» означало для якутов: найти себя, выйти в люди, стать человеком. Естественно, при таком подходе женатый человек пользовался большим уважением у окружающих. До середины XIX века у этого народа был распространен «колыбельный сговор» (обычай помолвки младенцев), и как только дети достигали совершеннолетия, их женили. В конце XIX – начале XX вв. позиции родителей в вопросах брака собственных детей несколько ослабли. Появился обычай «смотрин», и если невесте жених не нравился, брак мог и не состояться.

А какой должна была быть идеальная якутская невеста? Говорить мало, вполголоса, громко не смеяться, в мужские разговоры не вмешиваться. На малознакомых мужчин не смотреть. Во всем следовать правилам традиционного этикета. Ведь на ее плечи потом ляжет воспитание детей. И те на примере матери будут учиться правилам поведения в обществе, чтобы вырасти людьми разумными, скромными, уважающими других, заботливыми, гостеприимными, трудолюбивыми и т.д.

Кроме того, невестка должна была беспрекословно подчиняться отцу мужа, соблюдая обычай избегания. Другими словами, не показывать своего лица свекру. Если же встречи с ним избежать не удавалось, девушка закрывала лицо руками. В глубокой древности этот обычай соблюдали до самой смерти свекра, позже молодая скрывала лицо от старших родственников мужа лишь первые три дня. Супруг чувств своих старался не проявлять. Ласковое обращение с женой, особенно при посторонних, у якутов не приветствовалось, считалось даже недостойным мужчины.

Не стоит думать, однако, что замужество столь уж ограничивало якутку в правах. В отсутствие мужа хозяйка могла принимать гостей, участвовать в праздниках. Прежде чем принять важное решение, супруг всегда советовался с женой. Непослушание со стороны детей считалось совершенно недопустимым. Иногда можно было встретить и «бас дьахтар» (женщину-главу). Эти женщины стояли во главе семьи, руководили хозяйством. Случалось такое, если муж вдруг серьезно заболевал или просто был лентяем.

В любом случае легкой жизнь якутки назвать было нельзя. Казалось бы, от такой жизни недолго и подурнеть. Так ведь нет, хуже они не стали. А эти слова основоположника письменной якутской литературы Алексея Елисеевича Кулаковского и сегодня вполне можно отнести ко многим его соплеменницам:

Нравом славная, Кожей нежная,

Собой пригожая.

Губки пухленькие, Носик вздернутый,

Пальцы тонкие.

Грудь высокая, Талия тонкая,

Сама она стройная.