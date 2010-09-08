Четверговый воск да щучьи челюсти

За окном осень, и это значит, в СМИ вновь появляется реклама средств от кашля, насморка, простуды. Нынче все проще – заболел, приобрел в аптеке лекарство и сиди себе, пей микстуру да глотай пилюли. Никто не спорит – многие современные лекарства действительно помогают быстрее справиться с недугом. Раньше дело обстояло хуже. Выручала только народная медицина, в которой помимо весьма своеобразных рецептов встречаются вполне достойные сегодняшнего дня.

Неслучайно в англоязычных странах простудные заболевания называют cold («холод») и связывают их возникновение с влиянием холодной и влажной погоды. Действительно, стоит только замерзнуть, и вот уже более двухсот разных вирусов готовы приняться за дело.

Вепсам – финно-угорскому народу, живущему не в самой теплой части России – Ленинградской, Вологодской областях и Карелии, – с последствиями прохладной погоды приходится бороться и зимой и летом. Кстати, раньше простудой у них назывались многие заболевания: бронхиты, лихорадки, воспаление легких и т.д. А лечили такие болезни в первую очередь баней и растираниями. Потому накануне Ивана Купалы, отложив сезонные дела, все от мала до велика шли в лес, чтобы заготовить березовые веники и лекарственные травы. Считалось, что именно к этому дню растения набирают максимальное количество полезных веществ. Кстати, в начале ХХ века в аптеках Санкт-Петербурга продавалось более тридцати видов лекарственных растений, собранных вепсами. Речь о малине, чернике, ягодах можжевельника, валериане, тысячелистнике, березовых почках, ландыше и т.д. Многие виды лекарственной продукции из Северо-Западного региона в то время экспортировались в Европу.

Традиционно причинами недугов вепсы считали магию, сглаз, нехорошие поступки, которые совершил человек. Потому и лечиться часто ходили к знахарям или пытались самостоятельно использовать колдовские приемы в домашних условиях, читали заговоры. Лихорадит человека, можно было попробовать напугать болезнь. К хворому, собравшемуся заснуть, подкрадывались и выливали на него ведро ледяной воды. Тот в ужасе подпрыгивал на кровати, а родные в это время кричали: «Уходи от нас! Уходи!» И болезнь должна была отступить. При очень сильном ознобе больного сажали на колокольне под гудящим колоколом. Затем дома укладывали в постель, натирали четверговым воском (накапавшим на пол в Великий четверг) и вели в баню. Кстати, живущие по соседству карелы тоже считали парную и березовый веник главными средствами от простуды. Хорошенько прогрев, больного поили настоем из сушеной малины. При кашле, болях в горле – настоем зверобоя, мать-и-мачехи, подорожника. Саамы втирали в тело больного медвежий жир, его же растапливали и пили для омоложения организма и устойчивости к заболеваниям. Прекрасным средством от кашля и ангины считали чай из чашелистиков морошки. Если к этому добавить обычай саамов класть в обыкновенный черный чай репчатый лук, нарезанный колечками, болезни просто не оставляли никаких шансов.

Для лечения насморка вепсы нюхали махорку, табак. Можно было вызвать чихание, пощекотав в носу кошачьим хвостом. Считалось, что это тоже помогает избавиться от болезни. От кашля помогал отвар листьев брусники и опять же чашелистиков морошки. Если простуда долго не отступала, пили вино с молотым перцем, настойку корня папоротника.

Серьезное внимание уделялось и профилактике заболеваний. В домах к порогам прибивали подковы, над дверями клали щучьи челюсти. Последние должны были перекусить болезнь, если она вдруг придет. Во время эпидемий косяки и двери мазали смолой и дегтем. Считалось, что все это обладает обережной силой. Следует или нет использовать теперь подобные методы профилактики и лечения – личное дело каждого захворавшего. О чем точно не стоит забывать, так это о том, что все хорошо в меру.