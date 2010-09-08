Американскую социологию создал коми

В конце семидесятых прошлого века на Западе вошло в моду слово selfmademan. В переводе с английского – «человек, создавший себя». Между тем уже в начале ХХ века в России было полно людей, которые создали себя сами. Один из них – представитель народа коми – Питирим Александрович СОРОКИН, великий русско-американский социолог, родоначальник теорий социальной стратификации и социальной мобильности.

«Долгий путь» Питирима Александровича Сорокина (или «Дальняя дорога», как еще переводят название его автобиографии) начался 23 января (по ст. ст.) 1889 года в селе Турья Яренского уезда Вологодской губернии (ныне Княжпогостский район Республики Коми).

Отец — Александр Прокопьевич Сорокин обучился в одной из великоустюжских ремесленных гильдий, получил свидетельство «мастера золотых, серебряных дел и украшения икон» и занимался церковно-реставрационными работами, странствуя из села в село. Мать Питирима Сорокина Пелагея Васильевна происходила из коми-зырянского крестьянского рода. Питирим был вторым сыном в семье. Его старший брат Василий родился в 1885 году, а младший Прокопий – в 1893 году. Вскоре после рождения последнего мать скончалась. Старшие братья остались жить с отцом, младшего забрала тетка.

Александр Прокопьевич, оставшись один, запил горькую, у него начались приступы белой горячки. В один из таких приступов он очень жестоко избил своих сыновей, что привело к тому, что братья бежали от отца и уже больше никогда в жизни не встречались с ним. В 1900 г. Александр Сорокин умер.

Самостоятельная жизнь братьев складывалась довольно удачно: им удавалось получать заказы на роспись и украшение церквей, изготовление окладов икон. Не было забыто и образование. В 1904 г. Питирим с отличием оканчивает Гамовскую церковно-приходскую школу. Благодаря рекомендациям известного просветителя народа коми Александра Образцова, в то время директора Гамовской ЦПШ, Сорокин получает возможность продолжить учебу в церковно-учительской духовной семинарии.

В 1906 г. Питирим вступает в партию эсеров и начинает активно распространять революционные идеи. В декабре того же года его арестовывают и заключают в тюрьму города Кинешма. Тюремный режим был довольно либеральным: «политические» могли свободно общаться, им разрешалось чтение книг. Здесь Сорокин знакомится с работами Михайловского и Лаврова, Маркса и Энгельса, Бакунина, Толстого, Ленина, Дарвина... Через три с половиной месяца его выпускают под гласный надзор полиции, из-под которого он сбегает в Иваново-Вознесенск, где продолжает пропагандистскую деятельность. Однако ухудшившееся здоровье потребовало взять передышку и отправиться к родственникам.

Отсутствие каких-либо перспектив на хорошую работу или учебу в родных местах подталкивает Питирима осенью 1907 г. переехать в Санкт-Петербург. Здесь он собирается осуществить свою мечту – поступить в университет. Это оказалось сопряжено с рядом трудностей: требовалось для начала сдать экзамены на аттестат зрелости за восемь классов гимназии.

Данное испытание оказалось не под силу Питириму Сорокину: он не знал ни латинского, ни древнегреческого, ни французского, ни немецкого языков, не знал и математики. В результате, воспользовавшись протекцией своего земляка, профессора Каллистрата Жакова, он поступает на Черняевские курсы, где читали лекции Введенский, Венгеров, Ковалевский, сам Жаков... Такая среда способствовала интеллектуальному и культурному развитию Сорокина. Он не только посещал занятия, но и читал классические труды, посещал музеи, спектакли, концерты симфонической музыки. А еще у юноши хватало сил вести просветительскую работу среди рабочих петербургских заводов.

В 1909-м он успешно сдает экзамен за гимназический курс и преодолевает самое главное препятствие — получает «свидетельство о благонадежности». Но в результате поступает Сорокин не в университет, а в Психоневрологический институт, открытый в 1908 г. по инициативе В.М. Бехтерева. Здесь читаются лекции по широкому спектру дисциплин: от анатомии до математики. Однако главное, что повлияло на выбор, — в институте была открыта первая кафедра социологии, основателями которой были два всемирно известных социолога начала XX века — Ковалевский и Де Роберти.

Правда, проучился здесь Питирим недолго: уже в начале 1910 г. он был отстранен от занятий – у молодого человека не хватило денег на платное обучение. Летом того же года Сорокин подает прошение о зачислении в число студентов юридического факультета Санкт-Петербургского университета, которое удовлетворяется. Юрфак был выбран не случайно. Большинство курсов, затрагивающих социологические проблемы, читается в то время именно на этом факультете. Среди его профессоров: Ковалевский, Туган-Барановский, Покровский. А главное — Лев Петражицкий, взгляды которого легли в фундамент сорокинского научного мировоззрения.

Цитата из очерка «Русская социология в XX веке»: «Петражицкий создал новую «эмоциональную психологию» и на этой основе свое понимание социального мира, права, этики, социальной организации и социальных процессов. Это оригинальная, чрезвычайно логичная и опирающаяся на факты концепция. И, что крайне важно, она «работает» применительно как к самым сложным, так и конкретным социальным явлениям. /.../ В юриспруденции, социологии, политологии и психологии признается «школа Петражицкого». Революция принудила Петражицкого уехать из России, многие его ученики рассеялись по стране, репрессированы, хотя ни сам Петражицкий, ни его ученики не были сторонниками старого режима. Работа его школы прекратилась, тем не менее есть все основания полагать, что эта работа возобновится: его теория принадлежит к тому типу научного результата, влияние которого может быть долгим. /.../ Школа Петражицкого и эта школа (бихевиористическая, сторонником которой был сам Сорокин) являются самыми важными направлениями русской социологической мысли с чисто научной точки зрения».

В 1914 г. Сорокин оканчивает университет и остается на кафедре уголовного права для подготовки к профессорскому званию. С 1916 г. он — приват-доцент.

А дальше была революция.

В том же очерке «Русская социология в XX веке» Сорокин так описывает послереволюционное время: «Советское правительство в первые годы после революции благосклонно отнеслось к социологии и даже пыталось вводить ее в средние школы. В основе такой политики лежала мысль о единстве марксистского социализма и социологии. Обнаружив ошибку и увидев, что многие преподаватели ведут социологию, отличную от социализма и коммунизма, правительство запретило ее преподавание в школах, уволило социологов с работы и ввело изучение так называемой «политической науки», включавшей в себя ряд курсов: «Марксистско-ленинское учение истории», «Коммунизм», «История коммунизма», «История коммунистической революции» и «Конституция СССР». Таким способом социология была изгнана из школ, и положение ее стало хуже, чем было до революции 1917 г. Ее место заняла вышеупомянутая «политическая наука», называемая в России «коммунистической идеологией».

Попал под «красное колесо» и сам Сорокин. Уже 2 января 1918 г. он был арестован большевиками как депутат печально известного Учредительного собрания. Некоторое время после этого был вынужден скрываться от властей, пока не понял, что новая, пусть и неугодная, власть крепкая, а старые утопии недееспособны. Тогда-то он и пишет открытое и нашумевшее письмо, опубликованное в ряде центральных газет, в котором констатирует фиаско эсеровской программы и заявляет о полном разрыве с этой партией. Ленин не оставил без внимания этот «человеческий документ», написав статью «Ценные признания Питирима Сорокина». Эта статья впоследствии послужила фундаментом не только для политической, но и для идеологической блокады ученого.

В сентябре 1922 г. он был выслан за пределы РСФСР на пресловутом «философском пароходе». В то же время «уплыли» из России Н. Бердяев, Н. Лосский, С. Франк, В. Зворыкин, подаривший миру (а прежде всего США) «нормальное телевидение» — иконоскоп.

Первоначально Сорокин осел в Берлине, позже переехал в Прагу, где редактировал журнал «Крестьянская Россия». В октябре 1923 г. выехал в США, читал лекции в различных колледжах и университетах. В 30-м принял американское гражданство. В 1931-м основал социологический факультет в Гарвардском университете и руководил им до 1942 года. В 1931–1959 гг. – профессор Гарвардского университета. В 1965-м становится президентом Американской социологической ассоциации. Среди учеников Сорокина — крупнейшие американские социологи, такие как Р. Мертон, Р. Миллз, Т. Парсонс и др.

«Долгий путь» Питирима Александровича Сорокина закончился 11 февраля 1968 года.

Как ни парадоксально, но значимость Сорокина-ученого до сих пор толком не оценена. В СССР о нем вспоминали главным образом в связи с упомянутой ленинской статьей. В Америке его, безусловно, относят к отцам-основателям американской социологии, однако оставляют за ним лишь роль «заокеанского наставника». Его имя всегда упоминается с искренним пиететом, но мало кто из современных социологов вспоминает о нем как о фигуре.

Между тем у «читающей Америки», особенно у студенчества 60-х, идеи Сорокина пользовались огромной популярностью. Показательно, что после смерти ученого значок с надписью «Сорокин жив!» у американских «бунтарей» встречался не реже, чем символ мира — «пацифик». И не только антивоенные выступления Сорокина тому причиной. Еще в 1941 г. он издает книгу «Кризис нашего общества», которая сразу становится бестселлером (и даже спустя 60 лет не утратила своей актуальности). Чуть раньше он заканчивает работу над фундаментальным четырехтомником «Социальная и культурная динамика» (1937–1941 гг.), который ныне ставят в один ряд с «Капиталом» К. Маркса.

Показательна реакция на этот труд. По подсчетам одного из учеников Сорокина, в популярных американских журналах из семи рецензий лишь две были неблагосклонными. В то же время в социалистической периодике из 11 отзывов четыре отрицательных, шесть «так-сяк» и только один положительный.

Комментарии, думается, излишни.

Сейчас Сорокин возвращается домой в Россию. В 1992 г. был издан сборник его работ. Еще больше можно найти в сегодняшнем Рунете. А к 120-летию со дня рождения великого земляка в Сыктывкаре создали Центр имени Питирима Сорокина. Первым проектом Центра стала книга «Питирим Сорокин: избранная переписка». Среди корреспондентов ученого Эйнштейн и Швейцер, Гувер и Дж. Кеннеди... Думается, и здесь комментарии излишни.