Север в миниатюре

Как передать красоту бескрайних торосов, стальную бездну холодных вод, обаяние неброской, на взгляд чужака, арктической природы или простор тундры, в масштабах которого все превращается в миниатюры? Искусные мастера много сотен лет назад нашли для этого подходящий материал – отполированная до блеска кость напоминает вечные льды Севера.

Искусством резьбы по кости в средние века славились и архангелогородцы, и новгородцы, и даже жители близкого к Москве Хотькова. Остались письменные свидетельства высокого качества костяных изделий и тонкости работы древних русских резчиков. Еще в X веке этот художественный промысел называли «резьбой руссов». Однако сегодня художественную обработку кости можно по праву считать настоящей визитной карточкой наших северян. Основные косторезные центры, естественно, возникали вблизи мест добычи мамонтовой и моржовой кости – холмогорский, тобольский, чукотский и якутский художественные промыслы по сию пору хранят традиции древнего искусства.

Считается, что первая профессиональная косторезная мастерская появилась в семнадцатом столетии в старинной столице Сибири – Тобольске. Однако археологические находки – амулеты, украшения, орудия охоты, вырезанные из кости мамонта, – говорят, что резьбой коренные жители Севера занимались еще в каменном веке. По слухам, открытию тобольского ремесленного центра способствовал император Александр II, который был неравнодушен к косторезному ремеслу и сам увлекался резьбой по кости.

Тобольские косторезы специализируются на настольной скульптуре. Одиночные миниатюры или многофигурные композиции представляют сцены из жизни северян: охоту, рыбалку, праздничные ритуалы.

Говорят, из чукотского поселка Уэлен быстрее пешком добраться до Америки, чем долететь самолетом до Москвы. Мастерская, созданная здесь в 1931 г., объединила чукотских и эскимосских резчиков. Помимо скульптурных вариаций уэленцы специализируются также на гравировке по клыку моржа – еще одном традиционном художественном направлении в искусстве северных народов. Сюжеты этих особых рассказов в картинках опять-таки подсказаны обыденной жизнью, окружающим миром: охота, ловля оленей, собачьи и оленьи упряжки на фоне моря, тундры и сопок. Чтобы поверхность моржового клыка стала гладкой, молочно-белой, ее сначала тщательно обрабатывают ножом, напильником, скребком. А затем на отполированной до блеска поверхности появляется миниатюрный рисунок. По традиционным технологиям наносят его особым инструментом вагыльхын (коготок).

В 1965 г. производство по художественной обработке кости было открыто в Магадане. Колымские мастера тоже владеют как объемной резьбой из моржовой, мамонтовой, поделочной кости и рога оленя, так и цветной гравировкой на моржовых клыках. Самый же молодой наш резной промысел – таймырский. Возник он лишь в 90-х годах. Тогда были известны только два местных мастера. Сегодня в округе зарегистрировано двести тридцать! Большинство художников – представители коренных национальностей: долган, ненцев, нганасан, энцев, эвенков. Учиться, как положено, начинают с самого детства. К слову, считается, что работа с этими ценнейшими материалами – бивнем мамонта и оленьим рогом – прочно связывает будущих художников-косторезов с тундрой и домом. Наследники вечности, они, как и древние аборигенные мастера, в тончайшей филигранности готовятся раскрыть свое миропонимание.

Только вот, увы, уникальный промысел находится в очень сложном положении. Чукотские мастера жалуются, что реализовывать свою продукцию могут лишь в пределах Арктического побережья. Далее ее везти просто невыгодно.

При всей красоте кость довольно капризный материал: одна рассыпается, как мел, другая, наоборот, окаменевает и трудно поддается обработке. К тому же лучший необработанный материал уходит в Москву, в Санкт-Петербург, за границу. Так за три летних месяца в Якутии добывается примерно двадцать тонн мамонтовых бивней. И только четверть, самого посредственного качества, получают в работу местные косторезы. При таком отношении Россия рискует потерять уникальное промысловое искусство. И тогда кружевные броши, благородные гребни, бусы, серьги, характерные миниатюры, очаровательные образы добрых северных божеств станут редчайшей диковинкой, привозимой из-за океана или выставленной в витринах антикварных салонов.