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Съехались казаки…

№ 35(225) от 09.09.2010 [«Аргументы Недели », Матвей СМОРЧКОВ. Фото автора ]

Съехались казаки…
Известный казачий журналист Владимир Кочетов

Истина, как известно, рождается в споре. Увы, в мудром высказывании не говорится, через какое время после начала дискуссии должно произойти долгожданное рождение. О сути, целях и будущем казачества в России спорят уже больше 20 лет. И единого – истинного – мнения до сих пор так и не достигли.

В первую неделю сентября в столице проходила казачья выставка-ярмарка «Слава богу, мы казаки!», одним из определяющих мероприятий которой должен был стать дискуссионный клуб «Реалии современного казачества». Вопросы, поставленные перед участниками круглого стола организаторами, безусловно, важны для казаков. Предполагалось, что представители различных казачьих объединений обсудят накопившиеся проблемы и наметят основные пути их решения. Однако выяснилось, что переход от слов к делу требует не только внутренних сил и мужества, но и единства, до достижения которого казакам еще спорить и спорить.

Народ, национальность или профессиональное объединение?

Один из первых вопросов – «Реальное казачество» – вызвал настоящий шквал эмоций. Согласно повестке дня, розданной всем участникам дискуссии, в рамках этого пункта предлагалось обсудить будни станичного казачества. Но до различий между казаками, проживающими в мегаполисах и в станицах, дело дошло не сразу. Выяснилось, что участники встречи в само понятие «казачество» вкладывают абсолютно разный смысл. Москвич, атаман столичной кубанской станицы, Николай Еремычев считает казаков отдельным народом. По его словам, единственный путь стать казаком – родиться им. А его многолетний оппонент, профессиональный политолог Алексей Мохов считает казачество частью Великого русского народа. Остальные спорщики в той или иной степени разделяют одну из этих точек зрения. В преддверии стартующей совсем скоро Всероссийской переписи населения, вопрос, безусловно, актуальный. И страсти разгорелись нешуточные: спор об этнической самоидентификации плавно перешел к вечной теме: «кто нам жить мешает». Безусловное одобрение уважаемого собрания вызвало высказывание донского казака Владимира Лосева: «Мы есть, и в этом вся проблема». С тем, что казачество существует, к счастью, спорить никто не стал.

Возрождение forever

Не менее горячий спор спровоцировало случайно или закономерно оброненное кем-то из собравшихся словосочетание «возрождение казачества».

– Сколько можно возрождаться?! – вопрошал председатель Объединения журналистов Казачества Владимир Кочетов. – Давно пора заниматься реальными делами. Возрождение длиной в 20 лет – это уже не возрождение!

Владимира Николаевича поддержали все. Закономерным продолжением дискуссии стало обсуждение тех самых реальных дел. Выяснилось, что тех, кто не ждет милостей от государства, немало. Полезным опытом поделился Николай Еремычев, уже несколько лет возглавляющий казачью общину в столице. Ему удалось собрать единомышленников и создать внутри Москвы настоящую кубанскую станицу, жители которой занимаются теми самыми «реальными делами»: работают, участвуют физически и финансово в восстановлении храмов, развивают народную культуру (при станице действует ансамбль казачьей песни). Кстати, отношение к последнему вопросу, как выяснилось, в казачьей среде тоже неоднозначное. Так, ведущая клуба, заместитель председателя Московского городского отделения Российского фольклорного союза Варвара Зенина видит в интересе казаков к песням свидетельство заботы о традициях. А Владимир Кочетов – потакание неким злым силам, желающим отвлечь казачество от реальных проблем. По его словам, казакам предлагают жить по принципу «трех «П»: пей, пой, пляши». Задача сообщества – не вестись на поводу у стереотипов и не ограничиваться фольклором.

Сила в единстве

Последний, согласно повестке дня, и, пожалуй, первый по важности вопрос дискуссионного клуба – разработка концепции развития казачества.

Несмотря на все разногласия, участники круглого стола уверены: дальнейшая судьба казачества в России находится в руках самих казаков. Путь самостоятельного развития возможен только в случае нормального функционирования казачьих общин по всей стране. Для этого важно привлекать в свои ряды молодых, тех, кто способен сделать многое. Первый шаг – создание специальных учебных заведений – уже сделан. Сейчас важно найти фактор, который сможет сплотить казаков, сделать их едиными.

По мнению собравшихся, объединить всех должно Православие. Вера всегда была главной в системе координат казаков. Остается она таковой и сейчас. Начать нужно прежде всего с себя и своих семей. Воспитание подрастающего поколения в православных традициях – вклад, который каждая семья может и должна внести в дело развития казачества. «С Божьей помощью все сложности будут преодолены», – полагают участники дискуссии.

Картинка с выставки

В самом конце мероприятия слово попросил человек, который до этого находился в роли слушателя. Донской казак Владимир Нефедов, получив благословение на выступление присутствующего на заседании клуба игумена Никона, завел речь о тех самых реальных, понятных рядовым казакам делах. Владимир занимается изготовлением и реализацией казачьей национальной одежды. В качестве поддержки «реального казачества» бизнесмен предложил уважаемым соплеменникам обратить внимание на свою продукцию, представленную на ярмарке. Удалась ли бесхитростная попытка использовать дискуссионный клуб в качестве арены для рекламы, покажет время. Но еще одну сильную сторону казачества – живую народную смекалку – выступление оратора продемонстрировало в полной мере.

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