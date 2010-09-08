Этнические новости от 9 сентября

Ульяновская область



В Ульяновске завершился VIII съезд Федеральной национально-культурной автономии российских немцев. Делегаты из 30 регионов страны обсудили вопросы взаимодействия региональных национально-культурных автономий и других общественных организаций российских немцев, программу мероприятий ФНКА РН на 2011 год и свою деятельность по развитию общегражданской идентичности, сохранению языка, традиций, обычаев и культуры. Одновременно со съездом в Ульяновске состоялись Всероссийский фестиваль культуры российских немцев, Академия для творческой молодежи и заседание Союза национальных меньшинств Европы и более 40 разнообразных культурных акций: выставок, концертов, литературных гостиных и т.д., вход на которые для жителей города был свободным. Мероприятия прошли при финансовой поддержке Минрегиона России.



Краснодарский край



В Темрюкском районе с 10 по 12 сентября пройдет II Этнический казачий фестиваль «Легенды Тамани». В рамках фестиваля будут работать все подворья этнокомплекса «Атамань». Гости смогут не только побывать в хатах, но и принять участие в старинных обрядах, попробовать себя в качестве винодела, пекаря, гончара, кузнеца – другими словами, примерить на себя любую профессию казаков, высадившихся на Тамани 218 лет назад. В рамках «Легенд Тамани» также пройдет фестиваль «Кубанские вареники». Его участниками станут профессиональные повара, кондитеры всех муниципалитетов края, а также студенты профессиональных учебных заведений. Они будут соревноваться в умении готовить не только вареники, но и другие блюда кубанской кухни.



Свердловская область



Завершается подготовка к Всероссийскому фестивалю татарского фольклора «Тугэрэк уен», который будет проходить в Свердловской области 22–26 сентября. Планируется, что на фестиваль приедут более 500 участников из 25 регионов России. Фестивальные концерты состоятся в городах Свердловской области: Екатеринбурге, Верхней Пышме, Первоуральске, Михайловске. По итогам фестиваля будут определены лучшие исполнители в шести номинациях: «Лучший вокалист», «Лучший вокальный коллектив», «Лучший исполнитель баитов и мунаджатов», «Лучший коллектив и исполнитель на традиционных музыкальных инструментах», «Лучший фольклорно-этнографический коллектив», «Лучший фольклорно-хореографический коллектив».



Воронежская область



В Воронежском областном художественном музее им. Крамского 16 сентября откроется Выставка народного костюма Воронежской области. Экспозиция составлена на основе этнографической коллекции музея, в которой широко представлен народный костюм Воронежской губернии конца XIX – начала XX века.