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Вернем берегам чистоту!

№ 35(225) от 09.09.2010 [«Аргументы Недели », Алексей ЕРЕМЕЕВ ]

Вернем берегам чистоту!
Анна Большова – активный участник акции «Живой ручей»

Нынешнее лето выдалось чрезвычайно жарким. От палящего солнца россияне спасались на берегах рек и водоемов. В результате большинство пляжей превратилось в мусорные свалки. Не стала исключением и столица – в прошлый понедельник только с небольшого, длиной 150 метров, участка берега Химкинского водохранилища участники межрегиональной экологической акции «Живой ручей» за живую природу», организованной одноименным брендом питьевой воды совместно с Центром охраны дикой природы, собрали два полных грузовика мусора.

Все мы, увы, уже привыкли к мусору в парках и на пляжах. Но кто-нибудь задумывается, что стихийные свалки около водоемов наносят серьезный экологический ущерб и представляют опасность для нашего здоровья? Ведь вредные вещества попадают в реки, а затем – в наш организм. Пригодную для питья воду найти очень трудно, поэтому вопрос сохранения ее чистоты сегодня выходит на первый план. Бьют тревогу российские экологи, а недавно к ним присоединился бизнес. Экологическая акция производителей чистой питьевой воды «Живой ручей», добываемой из артезианской скважины в Ярославле, призывает всех не быть равнодушными к загрязнению окружающей среды и сохранить первозданную чистоту природы. В акции приняли участие жители района, активисты молодежных движений, экологи и актриса Анна Большова, звезда «Ленкома», известная также по фильмам «С новым счастьем!», «Остановка по требованию», «Солдаты 12». Этим летом, как рассказала актриса, она с мужем и сыном часто выезжала на природу, чтобы спастись от зноя. «Но, когда приезжаешь на любимое озеро, видишь на берегу и в воде помойку, оставленную отдыхающими, становится очень грустно от того, что есть безответственные люди с потребительской позицией по отношению к родной природе. Убирать мусор после себя – это должно быть так же естественно, как чистить зубы по утрам», – сказала Большова.

«Мы очистили этот участок за один день. Вы можете сохранить его чистым на годы – уберите за собой мусор», – такие таблички участники экологической акции «Живого ручья» установили на очищенном пляже.

«Это капля в море, но если не делать совсем ничего, ситуация никогда не изменится», – подвела итог Анна Большова. Кроме москвичей на субботники «Живого ручья» вышли в своих городах не равнодушные к состоянию окружающей среды жители Воронежа и Ярославля, также на днях экологические акции пройдут в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону и Самаре. Все вместе мы сможем вернуть нашим берегам чистоту!

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