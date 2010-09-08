Цена врачебной ошибки – 2 миллиона

Минздравсоцразвития заставит больницы и поликлиники страховать здоровье всех пациентов.

За фатальную ошибку родственникам заплатят 2 млн. руб., за инвалидность пострадавший получит от 500 тысяч. Такие правила прописаны в законе с витиеватым названием «Об обязательном страховании гражданской ответственности медицинских организаций перед пациентами». Для России поголовное страхование пациентов – революционный шаг, хотя во многих странах эта норма действует не первый десяток лет. Важно, что самим пациентам платить не придется – государство обяжет больницы перечислять на страховку 2% годового бюджета. Проблема одна – новые правила вступят в силу только с января 2013 года.