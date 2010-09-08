Цена врачебной ошибки – 2 миллиона
№ 35(225) от 09.09.2010 [ «Аргументы Недели » ]
Минздравсоцразвития заставит больницы и поликлиники страховать здоровье всех пациентов.
За фатальную ошибку родственникам заплатят 2 млн. руб., за инвалидность пострадавший получит от 500 тысяч. Такие правила прописаны в законе с витиеватым названием «Об обязательном страховании гражданской ответственности медицинских организаций перед пациентами». Для России поголовное страхование пациентов – революционный шаг, хотя во многих странах эта норма действует не первый десяток лет. Важно, что самим пациентам платить не придется – государство обяжет больницы перечислять на страховку 2% годового бюджета. Проблема одна – новые правила вступят в силу только с января 2013 года.
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