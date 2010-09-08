Опись музейных краж
№ 35(225) от 09.09.2010 [ «Аргументы Недели » ]
Министерство культуры завершило комплексную проверку музеев, длившуюся три года. Выяснилось – из государственных фондов пропала почти четверть миллиона экспонатов.
Проверка началась после того, как в 2007 г. обнаружилась крупная недостача экспонатов Эрмитажа. Инспекторы перетряхнули 1881 заведение – 97% всех музеев страны. Их общий фонд – 73 млн. экспонатов. «Отсутствуют 242 тысячи предметов. Из них 24,5 тысячи находится в федеральном розыске МВД, а 219 тысяч – пропали по неустановленным причинам», – подвела итог консультант отдела музеев Минкульта Любовь Молчанова. Хотя, как намекнули представители министерства, в некоторых регионах губернаторы попросту… требуют выдать им вещи из музейных фондов.
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