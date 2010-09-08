Пожаров меньше – ситуация хуже

По поручению помощника Президента России А. Дворковича Экспертное управление президентской администрации подготовило для Дм. Медведева записку по анализу действий властей в условиях аномальной жары и лесных пожаров. Первый вывод, сделанный в этом документе, звучит несколько неожиданно.

Как оказалось, площадь лесных пожаров в этом году была почти в два раза меньше, чем в прошлом 2009 году. Просто тогда горели главным образом леса малонаселенной Сибири и Дальнего Востока. Сейчас же пожары сдвинулись в европейскую часть России. Особенно сильно горело вокруг Москвы, где проживает почти десятая часть населения страны. Вот и возникло ощущение апокалипсиса.

Однако, как говорится далее в записке, несмотря на то что площадь пожаров меньше, ситуация по борьбе с ними была критической. Действия федеральных и региональных властей были явно запоздалыми и недостаточными. Такое положение возникло вследствие усугубляющегося с каждым годом рассогласования в работе органов исполнительной власти. Видимо, поэтому недавние пожары в Самарской и Волгоградской областях Дм. Медведев назвал «вопиющей халатностью». Сотни человек в этих регионах остались без крова, есть погибшие. Августовские пожары так ничему местные власти и не научили.