Пожаров меньше – ситуация хуже
№ 35(225) от 09.09.2010 [ «Аргументы Недели » ]
По поручению помощника Президента России А. Дворковича Экспертное управление президентской администрации подготовило для Дм. Медведева записку по анализу действий властей в условиях аномальной жары и лесных пожаров. Первый вывод, сделанный в этом документе, звучит несколько неожиданно.
Как оказалось, площадь лесных пожаров в этом году была почти в два раза меньше, чем в прошлом 2009 году. Просто тогда горели главным образом леса малонаселенной Сибири и Дальнего Востока. Сейчас же пожары сдвинулись в европейскую часть России. Особенно сильно горело вокруг Москвы, где проживает почти десятая часть населения страны. Вот и возникло ощущение апокалипсиса.
Однако, как говорится далее в записке, несмотря на то что площадь пожаров меньше, ситуация по борьбе с ними была критической. Действия федеральных и региональных властей были явно запоздалыми и недостаточными. Такое положение возникло вследствие усугубляющегося с каждым годом рассогласования в работе органов исполнительной власти. Видимо, поэтому недавние пожары в Самарской и Волгоградской областях Дм. Медведев назвал «вопиющей халатностью». Сотни человек в этих регионах остались без крова, есть погибшие. Августовские пожары так ничему местные власти и не научили.
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