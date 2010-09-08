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Привычный образ жизни пора менять уже сейчас

№ 35(225) от 09.09.2010 [ «Аргументы Недели » ]

Привычный образ жизни пора менять уже сейчас

Новая рубрика «Аргументов неделi» – «Школа выживания» – вызвала большой читательский интерес. Практикующие «выживальщики» достаточно высоко оценили статью, опубликованную в предыдущем номере газеты (см. №24 за 2010 г.), и решили дополнить ее своими советами.

Вот что пишет читатель, который назвался «Простым Русским Человеком»: «Я имею большой опыт выживания в условиях дикой природы – более года в одиночку прожил в лесу. Писал там стихи, что-то изобретал и... вел дневник, в котором все подробно описывал. После возвращения свои рассказы я стал подписывать – «Простой Русский Человек». Этим я хочу подчеркнуть, что мои советы по выживанию принадлежат всем простым людям. Я не претендую на авторские права, как говорится, – «музыка и слова народные». В данном случае свой материал я решил посвятить не «дикому», а «цивилизованному» выживанию в условиях кризиса».

Варим варенья, солим соленья

Скорее всего, в апокалипсис предстоящий кризис не перерастет. Сейчас лучше рассматривать усредненный вариант будущего, при котором возможны отключения энерго- и водоснабжения, перебои с поставками продовольствия и прочее.

Озвученный в первой статье «Аргументов неделi» перечень продуктов нужно дополнить чаем. Большинство наших граждан привыкли к этому напитку из-за его доступности. В летний период чай можно заменить фруктовым компотом, в том числе из дикоросов. Зимой это сделать значительно сложнее.

Поэтому сейчас самое время возвратиться к практике заготовок на зиму. Это значительно облегчало жизнь нашим родителям. Но молодежь благополучно забыла, как закатываются огурцы и варится варенье. Очень зря. Это отличная возможность дешево и вкусно разнообразить свой рацион. Более того, это прекрасный шанс передать эти чудесные знания своим детям. Наверняка они будут в восторге от ароматного домашнего варенья к чаю.

Нет ничего сложного в том, чтобы прямо сейчас начать сушить яблоки, груши, рябину. Хранить их стоит в тканевых мешках, в сухом прохладном месте. Так же можно сушить грибы. Их удобно хранить в виде так называемого грибного порошка в стеклянных банках и добавлять в различные супы. Также грибы можно просто засолить.

Что же касается круп, которые в условиях высокой влажности могут испортиться, то их можно сохранить, густо перемешав с солью. Соль вытянет всю влагу и убьет плесень или вредителей. Эту смесь при необходимости можно подсушивать. Перед употреблением соль и крупа разделяются (насколько это возможно) для сохранения соли. Чтобы удалить остатки соли, крупу нужно замочить – соль растворится в воде.

Что делать, если отключат электричество

Так как в случае кризиса от привычной жизни придется отказаться, лучше с пользой для себя сделать это уже сейчас. От образа сытого, изнеженного потребителя стоит переходить к образу мастеровитого, рачительного хозяина. Изменение некоторых привычек уже сегодня способно сэкономить вам деньги и здоровье.

Известная поговорка: «Кто рано встает, тому Бог дает», очень точно отражает суть народной мудрости. Ранние отбои и подъемы помогут вам лучше высыпаться, сохранить здоровье и сэкономить электричество. А ведь в условиях кризиса гарантировать его бесперебойную подачу будет сложно.

На этот случай дома всегда стоит держать с полдесятка свечей. Предпочтение лучше отдать самым толстым, которые вы только сможете найти. Обычно это где-то 8–10 см в диаметре. Они горят очень долго. У особо толстых в процессе выгорания сердцевины края стоит подгибать внутрь.

Также стоит купить пару фонарей и несколько комплектов запасных батареек. Очень удобны и экономичны налобные туристические светодиодные фонарики. Для экономии уже сейчас в доме или квартире логичнее использовать зональное освещение – несколько маленьких светильников в разных углах вместо общего света. К тому же это создает особый уют.

Суп с сухариками

Нельзя забывать и про сухари. У многих остается лишний хлеб, который в итоге плесневеет и оказывается на помойке. Его стоит порезать, высушить на солнце или в духовке (можно со специями) и также хранить в холщовом мешке. Если сухари аккуратно сложить цельными кусочками (штук по десять) и плотно завернуть в газету, то в течение нескольких лет им не страшна никакая плесень. К тому же это прекрасная возможность открыть для себя новые кулинарные высоты и попробовать доселе неизведанные супы с сухариками.

Вас спасет старый кирпич

Если уж возможны перебои с электроэнергией, то и о перебоях в газоснабжении забывать не стоит. Если такое случится, то многие дома останутся и без тепла – котельные на мазуте постепенно исчезают. Холодной осенью или зимой это станет серьезной проблемой. Найти дрова в городе будет очень сложно. Особенно повезет тем, кто загодя запасся баллонным газом и плиткой (горелкой).

В крайнем случае можно порекомендовать использовать совсем необычный метод. Нужно взять старый пористый красный кирпич и вымочить его в солярке. Затем для длительной сохранности его нужно завернуть в полиэтиленовый пакет. Когда возникнет необходимость, из обычных кирпичей складываются стеночки, а между ними кладется «моченый» кирпич и поджигается. Кирпич отдает впитанную солярку достаточно долго. На таком импровизированном очаге можно готовить пищу, греть воду. Тушат кирпич плотной мокрой тканью и хранят до следующего случая, «подзаправляя соляркой».

Чай таким образом вполне можно вскипятить, например на балконе. Но осторожнее с открытым пламенем! Пожары даже в кризис никто не отменял. Кстати, недорогие спички и одноразовые зажигалки тоже стоит иметь в своем неприкосновенном запасе.

Продолжение темы – в следующем номере. Присылайте свои советы и рассказы по выживанию в критических ситуациях по адресу редакции: 125167, г. Москва, проезд Аэропорта, д. 11 или по e‑mail: vak@argumenti.ru. Не забудьте указать рубрику – «Школа выживания».

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