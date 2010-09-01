Форшмак
Лучшие рецепты национальной кухни
№ 34(224) от 02.09.2010 [ «Аргументы Недели » ]
Приличные люди объяснят вам, что это – предвкушение. Так переводится название типичнейшей для еврейской кухни закуски. Еда перед едой, иными словами. Однако форшмаки делают еще и немцы, и финны – вот только сельдь в них уже будет не обязательным элементом, а мясо – необходимым. К тому же нееврейские форшмаки – это запеченные горячие блюда. Таки зачем о них говорить? Если у вас есть еврейская бабушка, то можете дальше не читать – ее форшмак самое то. Остальным «сиротам» стоит попробовать один из рецептов. Форшмак можно, как паштет, намазать на хлеб, можно, как салат, есть вилкой.
Филе сельди, предварительно вымоченное в молоке или чае с молоком, пропустить через мясорубку вместе с хлебным мякишем, рублеными белками яиц, репчатым луком и яблоками. К этой массе добавить растительное масло, уксус, растертый с желтками яиц, сахар, молотый перец, горчицу и тщательно вымесить или даже взбить. Выложить в селедочницу, придать форму рыбины (краями чайной ложки можно наметить рисунок чешуи), посыпать мелко нарезанной зеленью.
Нужно:
Сельдь слабосоленая – 2 средние рыбки; белый хлеб – 1/2 черствого батона; репчатый лук – 2 шт., кислые яблоки – 2 шт., масло растительное – 1/4 ст.; вареные яйца – 3 шт., уксус – 2 ст. л.; перец черный (или душистый) молотый – 1/2 ч. л., сахар – 2 ч. л., горчица – 1 ч. л., зелень для украшения.
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