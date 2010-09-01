Приличные люди объяснят вам, что это – предвкушение. Так переводится название типичнейшей для еврейской кухни закуски. Еда перед едой, иными словами. Однако форшмаки делают еще и немцы, и финны – вот только сельдь в них уже будет не обязательным элементом, а мясо – необходимым. К тому же нееврейские форшмаки – это запеченные горячие блюда. Таки зачем о них говорить? Если у вас есть еврейская бабушка, то можете дальше не читать – ее форшмак самое то. Остальным «сиротам» стоит попробовать один из рецептов. Форшмак можно, как паштет, намазать на хлеб, можно, как салат, есть вилкой.

Филе сельди, предварительно вымоченное в молоке или чае с молоком, пропустить через мясорубку вместе с хлебным мякишем, рублеными белками яиц, репчатым луком и яблоками. К этой массе добавить растительное масло, уксус, растертый с желтками яиц, сахар, молотый перец, горчицу и тщательно вымесить или даже взбить. Выложить в селедочницу, придать форму рыбины (краями чайной ложки можно наметить рисунок чешуи), посыпать мелко нарезанной зеленью.