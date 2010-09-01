Пластика страсти
№ 34(224) от 02.09.2010 [«Аргументы Недели », Таша ПОЛТЕВА ]
Кавказские танцы – ярчайшее воплощение представлений об идеальных мужчине и женщине. Энергия, напор, дерзость хореографии джигитов перекликаются с нежностью рисунка плавных движений их соплеменниц. История своенравных народов, амбиции победителей, земные чувства, красота природы – величие гор, прозрачность рек и просторы моря – зашифрованы в пластике и ритме лезгинок, гандагана, картули, ханджлури, вайнаха. И каждый раз это театр… пусть иногда всего лишь одного актера.
Каким артистизмом и воображением должен был обладать простой абхазский пастух, когда в горах втыкал в землю свою алабашу – посох – и, надев на нее папаху и черкеску, представлял, что это зритель. Наигрывал мелодию на дудочке ачарпын, настраивая себя на танец. Затем, отложив инструмент в сторону, начинал плясать вокруг своего импровизированного визави. Кружился сам, приглашал к танцу воображаемую девушку и начинал грациозно двигаться, уже будто бы вместе с ней. Говорят, нынешние пастухи в горах тоже иной раз разыгрывают этот любопытный танец-пантомиму, который, к слову, так и называется «Танец одинокого пастуха» – «Ахьча зацв икуашара».
Смелые воины‑абхазы даже победу облекли в лирику танца «Ашацхыртра». Энергично танцуя на носках, джигиты стремительно вращались вокруг взятых в плен. В завершение танцоры по одному выходили из круга. А последний, подходя к шеренге пленных, приказывал им встать и уводил под славящие выкрики остальных: «Ахаца ихаца ар ихынчеит!» – «Герой среди героев армию пленил!»
Своих женщин абхазы любовно называют горными горлицами. Кроме скромности и нежности высоко ценят их рукодельность. «Ауапа Кацацуа рыкуашара» – древний абхазский танец мастериц, шьющих одежду, изготовляющих бурки. А для того чтобы красавица смогла показать всю свою пригожесть и гибкость, придумали «Лалзын», что в переводе на русский означает «для нее». Медленная и плавная хореография этого лирического танца позволяет эффектно продемонстрировать горянкам всю свою женственность.
Наша справка
Абхазы. родина этого народа – северо-запад Кавказа. Говорят на абхазском языке, большинство (в том числе и живущие в Абхазии) свободно владеют русским. Наиболее распространенные религии — православие (с VI века) и ислам суннитского толка (с XV века). По данным Всероссийской переписи населения 2002 года абхазами называют себя 11 366 россиян.
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