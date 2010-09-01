Когда в тебе две души

Представления о том, как должна вести себя беременная женщина, меняются год от года: что и как есть, избегать ли физических нагрузок или, наоборот, продолжать вести активный образ жизни. Удивляться тут нечему, ведь научные исследования и новые технологии постоянно вносят свои коррективы. А когда-то практически у каждого из российских народов существовали свои собственные обычаи и обряды периода беременности. Однако основаны они были не столько на понимании физиологических процессов, происходящих в этот период в организме женщины, сколько на древних религиозно-магических представлениях народа, полагавшего, что без волшебства новой жизни зародиться не может.

Тем не менее во многих традициях все равно был свой рациональный смысл. Раньше о наступлении беременности чувашки узнавали по тем же признакам, что и сегодня. Конечно, специальных тестов, УЗИ и прочих прелестей современной медицины тогда не было, но изменения вкусовых пристрастий, тошнота, отсутствие месячных и так вполне ясно обо всем говорили. Чуть позже, когда женщина начинала «тяжелеть», исчезали последние сомнения. Чуваши называли женщину в таком состоянии по-разному, но все термины сводились или к «тяжелая», «с грузом», или указывали на то, что в человеке теперь не одна, а две неотделимые пока друг от друга души.

Поняв, что молодуха на сносях, чуваши начинали заботиться об улучшении ее питания, освобождали от тяжелой домашней работы. Не распространялось это на забеременевших вне брака. К такому поведению чуваши относились крайне негативно. Незаконнорожденное дитя приравнивали к «заложным покойникам» (умершим не своей смертью, самоубийцам, проклятым родителями и т.д.; их тела не закапывали, а закладывали – оставляли на поверхности земли, прикрывая ветками, листвой. – Прим. ред.). Считалось, что появление на свет такого ребенка способно привести к неурожайному году. Однако к случаям прерывания беременности чуваши относились как к нарушению морально-нравственных норм. «Не мать, а змея та, которая позволяет себе пить коренья или порох, или хну, чтобы выжить ребенка», – говорили о таких в народе.

Освободив будущую маму от тяжелого труда, никто не стремился слишком уж облегчить ей жизнь. Считалось, что, если женщина в этот период будет мало двигаться, ребенок внутри может вырасти слишком большим. А это приведет к тяжелым родам или вообще к невозможности его появления на свет. Потому убирать в доме, готовить еду, полоть и поливать огород беременной все равно приходилось. Иногда чрезмерные нагрузки могли даже привести к выкидышу, но если подобным несчастьем заканчивалась первая или вторая беременности, это не всегда становилось поводом для беспокойства. В народе бытовало мнение, что таким образом из тела могло выходить лишнее, ненужное. Если выкидыши повторялись регулярно, тут уж подключали магию. Беременная могла попросить поносить свое платье многодетную маму и начать читать специальные молитвы.

Боясь сглаза, чувашки старались скрыть свою беременность от окружающих. Прятали живот под одеждой, не носили новых, привлекающих к себе внимание вещей, не распространялись о своем самочувствии и старались поменьше смотреть на «уродливое». Считалось, если будущая мать увидит горбатого, то и ребенок может родиться с физическими недостатками.

А что говорит современная медицина? Ребенок в утробе чутко реагирует на настроение мамы. Поэтому любой врач посоветует беременной испытывать побольше положительных эмоций, наслаждаться жизнью. Тогда и малыш, скорее всего, родится здоровым.