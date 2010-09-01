//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Общество

Там, где Горыныч улыбается..

№ 34(224) от 02.09.2010 [«Аргументы Недели », Наталья СТРЕБНЕВА ]

Там, где Горыныч улыбается..
Лепит Галина Ивановна только тех, кого знает: земляков, зверей и птиц, которые обитают в окрестных лесах

О воронежской глиняных дел мастерице Галине Ивановне АРЕФЬЕВОЙ хочется рассказывать только сказкой да с присказкой. В ее удивительно солнечные глиняные игрушки влюбляешься мгновенно. И привыкнуть к их доброй магии невозможно. Хоть в миллионный раз увидев, улыбнешься от сердца.

Арефьевой звучат аж на пять ладов, ведь большая часть этих красавушек – свистульки. Лепит Галина Ивановна только тех, кого знает: земляков (в основном сказочных) и по возможности в нарядной традиционной воронежской одежде; зверей и птиц, которые обитают в окрестных лесах. Например, медведи там не водятся, значит, и среди поделок мастерицы их не будет. Строгий отбор кандидатов в сказку с лихвой компенсируется остроумной вольностью сюжетов.

На дубу свинья гнездо свила,

Гнездо свила, деток вывела.

Малы деточки-поросяточки

По сучкам сидят, улететь

        хотят.

Судьба

– Это было в 88-м году, – рассказывает кудесница из Воронежа. – Поехала я в хозяйственный магазин и среди кастрюль, сковородок увидела красную курицу – глиняную свистульку. Почувствовала, что Америку открываю! Эта курица мне жар-птицей показалась. Я купила ее за шестьдесят копеек. А продавщица с облегчением вздохнула: «Слава богу, взяли! Два года не могу эту курицу списать!»

До этого Галина лет пятнадцать с упоением занималась макраме. Изо льна выплетала даже песни. Глиной же в семье никто не занимался. Да и в хозяйстве махотки (крынки), горшки имелись, а вот игрушки – нет. Хотя, если как следует вспомнить, была еще одна давнишняя история.

– В моем детстве по улицам на лошадях с повозкой ездили тряпичники, – рассказывает Галина Ивановна. – Ездили и кричали: «Мослы, тряпки!» Мослы – это кости, которые остаются после холодца. И вот на кости с тряпками мы у них выменивали детские шарманки, маленькие яркие мячики на резинке, брошки, которые светились в темноте, ленты, зеркальца. Тряпичник открывал сундук, и сердце у меня замирало. Почему-то казалось, что все эти «сокровища» из Индии привезены. Однажды мы с сестрой взяли папины ватные штаны и обменяли их на свистульки. Отец нас потом высек. Висела у нас казацкая плетка – «генералом» звали. Этого «генерала» все в доме боялись.

Затейница Арефьева и Судьбу потом слепила. В исполнении Галины Ивановны – это лихой всадник в фуражке, с цветком, на малиновом коне с крыльями. Образ опять-таки неслучайный, воронежский. Некогда девушкам дважды в год можно было погадать на желание – на Николу Летнего и под Рождество. Подумает о заветном красавица и сядет у окна. Если вскорости мимо проедет всадник на коне, значит, все сбудется!

 Пришла коляда накануне

        Рождества.

Обрядилась Коляда в овечий

        тулуп,

В подпояске кнут.

Хозяин с хозяюшкой, вашим

        денежкам капут!

Открывайте сундучки,

        отдавайте пятачки!

Хоть рупь, хоть пятак,

        не уйдем из дома так!

Истоки

Рукодельничает Галина Ивановна столько, сколько себя помнит. И не представляет, что может быть иначе, вся ее семья с золотыми руками.

– Отец был из казаков. Очень хорошо пел, дрался, как настоящий казак, был задирой. Всю жизнь валял валенки. Плел из чакана (камыш так у нас называют) кошелки, корзинки. Люлька у нас висела плетеная – основа деревянная, а бортики мягонькие. Чуть прорвется, новую сплетет. Детей-то – семь человек! Бочки делал, у нас их кадушками называют, лохани. В сенцах стоял большой ткацкий станок, мама на нем ткала дерюжки – половички большой ширины. Мы на них спали и ими накрывались, простыней-то не было. А еще мама вышивала скатерти настилом. Такие нигде больше не встречала, только у нас, в Воронежской области. Мелкую-мелкую сетку натягивали на пяльцы и разноцветной «берлинской» (уж не знаю, почему ее так называли) шерстью большой иглой вышивали «в розу» – кайма из роз, а в середине соловей в листьях – словно хозяин и оберег дома. Наши знаменитые воронежские елань-коленовские ковры тоже так ткали. Скатерти с белыми розами стелили на Рождество, с красными – на Пасху, а с зелеными – на Троицу. Повседневно же использовали простые полотняные.

Девочки лет с шести начинали рукодельничать вместе с родителями. Вязали пуховые шалюшки. Узор ажурной каймы был тайной каждой семьи, по нему узнавали, какая мастерица сделала теплый платочек. Помогали стегать свадебные одеяла – разноцветные из атласа. Стегали, как вспоминает Галина Ивановна, «тюльпанами».

Не удивительно, что, окончив Елецкий педагогический институт по специальности «Учитель русского языка и литературы», мастерица так никогда и не работала в школе. Вот уже несколько десятилетий в Воронежском областном центре народного творчества она обучает детей навыкам ремесел: и тем, которым когда-то научили ее родители, и тем, которые потом освоила сама. Ткачество, вязание, вышивка, лозоплетение. Педагог – на все руки мастер признает себя натурой увлекающейся, заниматься чем-то одним ей всегда было скучно. До тех пор, пока не нашла Арефьева свою игрушку.

– На слуху что было? Дымковская, филимоновская, абашевская. У нас же традиционной игрушки вроде как и нет. Но во многих селах, районах Воронежской губернии работали гончары, заодно и игрушки делали. Чаще это были маленькие свисточки – жаворонки, уточки, птички, зверюшки в пять-шесть сантиметров. А потом в альбоме 1975 года издания я нашла сведения, что в Петербурге, в Этнографическом музее, хранятся наши воронежские Барыни, целых семь штук. Правда, воочию я их так и не увидела – в запасники музея меня не пустили. Ну понимаю, туда бумага нужна была хорошая, заранее нужно было списаться. Но где я только не побывала: и в архиве музея-заповедника «Царицыно», и в Музее декоративно-прикладного и народного искусства на Делегатской улице в Москве. И постепенно нашла и коников, и коровок, и баранчиков, и Барынь наших воронежских. И уже по описанию, по росписи я восстановила стиль и стала делать своих Барынь в костюмах, которые сама знаю.

 Из-под леса, из-под гор

        по Дону плывет Егор.

Был на ярмарке в Ростове.

        Купил зайцев по дороге,

Женушке ботинки,

        а деточкам картинки.

Там чудеса

Все свои работы Галина Арефьева сопровождает разудалыми потешками – где быличка, где небыличка. Что-то помнит с детства, что-то потом у народных сказителей приметила, что-то сама мастерски придумывает. Например, наслушавшись недобрых слов о таком персонаже, как Змей Горыныч, пожалела зверя и решила его реабилитировать. И вот какая сказка получилась.

Нанялся Змей Горыныч к мужику в работники за сто рублей. С утра до ночи не присядет. И воду носит, и дрова колет, и печку топит, и хлеб ставит, да еще и хозяйское дитя колыбелит. А мужик жадный попался – ему все мало. Вот он командует: «Змей, принеси, Змей, отнеси!» Тут вдовушка-соседушка подслушала-приметила, что Змею‑то у мужика плохо живется. Думает – а ведь хорош: и рукодельный, и умный – аж о трех головах! Блинков напекла, вечером к плетеньку и ласково зовет:

– Яша, Яков Петрович!

Поел тот блинков с хренком, кисельком запил. На следующий день она ему щей пожирней. Через недельку перемахнул через забор и к ней. И что – хорошо живут! Она у печки, он по дому. Хлеб на столе, бока на печке.

Жадный сосед локти кусает, думает: «Эх, надо было рубль к сотне добавить». Вот ведь невдомек, что ласковое слово всего дороже!

Напоследок

Игрушки у Галины Ивановны чаще улыбаются. Искусствоведы это не одобряют, по канонам, у глиняшек что глаза, что рот должны просто намечаться округлым проколом палочки. А мастерица считает, что людям приходится слишком много беды в жизни видеть, потому порадовать никого нелишне:

– Стою на ярмарке, мимо люди проходят, посмотрят на мои игрушки и улыбнутся. Я им спасибо говорю. Они удивляются, за что спасибо? За то, что игрушка вас радует.

Чудо-юдо

Чудо-юдо-рыба-Царь всему

            народу государь.

Посередь воды лежит,

            рот до небушки раскрыт.

Жизнь кипит внутри ключом,

            продаются ни по чем.

Калачи да сушки, курочки-несушки, поросята, ложки,

Да грибы в лукошках.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости МирТесен

//live

«Вдова Доренко выполнила последнюю волю мужа, и сделала это очень красиво»

«Вдова Доренко выполнила последнюю волю мужа, и сделала это очень красиво»

Прах Сергея Доренко развеяли на горе Митридат в Крыму. Об этом сообщила его вдова Юлия. О том, что нет повести печальнее на свете, чем повесть о Доренко и о пепле, размышляет теле- и радиоведущий Владимир СОЛОВЬЕВ.

//Общество

В Госдуме назвали "полуобморочным" состояние украинских кораблей в Севастополе

В Госдуме назвали "полуобморочным" состояние украинских кораблей в Севастополе

В Госдуме объяснили, как пройдёт День Военно-морского флота России для украинских кораблей, находящихся в Севастополе. Депутат Дмитрий Белик рассказал, примут ли суда участие в российском параде.

//Общество

Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская о перспективе создания Крымской национальной автономии

Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская о перспективе создания Крымской национальной автономии

Депутат Госдумы РФ Наталья ПОКЛОНСКАЯ прокомментировала «Аргументам недели» заявление политического советника президента Украины Никиты ПОТУРАЕВА о перспективе создания Крымской национальной автономии

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//В мире

Помпео рассказал, что США снизили возможность РФ "влиять на выборы"

Помпео рассказал, что США снизили возможность РФ "влиять на выборы"

Госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео заверил, что Америка сократила возможность России влиять на выборы. Однако для демократии США появились новые угрозы: Иран, Китай и Северная Корея.

//Политика

Сотрудник задержанного российского танкера рассказал подробности инцидента

Сотрудник задержанного российского танкера рассказал подробности инцидента

Старший механик задержанного в порту Измаил российского танкера Nika Spirit Сергей Карпов рассказал подробности произошедшего инцидента. По его словам, члены экипажа не знали, что раньше у судна было другое название.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//В мире

В Грузии состоится митинг за восстановление прежних отношений с РФ

В Грузии состоится митинг за восстановление прежних отношений с РФ

В воскресенье, 28 июля, партия "Альянс патриотов Грузии" проведет в Батуми митинг. Одним из требований активистов будет отказ властей страны от воинственной риторики в отношении Российской Федерации.

//Общество

Подвиг величайших артистов в годы Великой Отечественной войны не должен быть забыт

Подвиг величайших артистов в годы Великой Отечественной войны не должен быть забыт

В тяжелые, страшные годы Великой Отечественной войны наш народ совершил огромное количество подвигов, которые известны, но забыты. Многим героям, простым солдатам, летчикам, генералам и маршалам возведены монументы, обелиски, созданы памятные мемориалы.

//Общество

Виктор Сухоруков: Убежден – свою родину любить надо всякой, и спасать только через любовь, а не проклятья

Виктор Сухоруков: Убежден – свою родину любить надо всякой, и спасать только через любовь, а не проклятья

Свою популярность сегодня народный артист России Виктор Сухоруков отрицает, считая, что среди его новых киноработ нет таких ярких открытий, какие случились в фильмах Алексея Балабанова в 90-х («Бедный, бедный Павел», «Агитбригада «Бей врага!»,«Не хлебом единым», «Пассажирка» «Остров»).

//Шоу-бизнес

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

В жизни Инны Ульяновой были только кино и театр. Она даже замужем была единственный раз и всего полтора года. Поэтому главной проблемой и самой сильной болью для нее стало одиночество.

//Новости партнеров

//Общество

О Кудрине в роли Дон Кихота

О Кудрине в роли Дон Кихота

Россия вот уже 30 лет живёт от выборов до выборов. И все судьбоносные – от муниципальных до президентских. Одни выборы сменяют другие, и всё время кажется, что нашим руководителям – от сельского старосты до президента – и делать больше нечего, как думать об участии в следующих выборах. А иной раз говорить, что думает о преемнике всё время – с первого дня при власти.

//Политика

"Хорватский сценарий" поможет "освободить" Донбасс, считает украинский посол

"Хорватский сценарий" поможет "освободить" Донбасс, считает украинский посол

Посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине Александр Левченко предложил использовать "хорватский сценарий", чтобы "освободить" неподконтрольные Киеву регионов в Донбассе. По его словам, на территорию Республики следует ввести иностранных военных

//Новости СМИ2

//В мире

Пушков объяснил, зачем Украине российский танкер

Пушков объяснил, зачем Украине российский танкер

Сенатор Совфеда Алексей Пушков предположил, для чего властям Украины могло понадобиться задержание российского танкера. По мнению Пушкова, арест судна – «продуманный враждебный ход».

//Шоу-бизнес

Алёна Свиридова: "брак - это полное фуфло"

Алёна Свиридова: "брак - это полное фуфло"

Известная российская певица Алёна Свиридова дважды была замужем. Наверное, знаменитости этого хватило, чтобы усомниться в идеальности брака. Свиридова решила поделиться своими размышлениями с публикой.

//В мире

Речь Кличко насмешила народ. Снова

Речь Кличко насмешила народ. Снова

Бывший боксёр, а ныне мэр Киева Виталий Кличко в очередной раз повеселил общественность своими высказываниями. На этот раз он не смог сразу выговорить словосочетание “Институт судебных экспертиз”.

//В мире

Китай обвинит США в расовой дискриминации

Китай обвинит США в расовой дискриминации

В Китае заявили, что, несмотря на всю показную толерантность, Соединённые Штаты так и не смогли преодолеть расовую дискриминацию, что говорит о лицемерии Вашингтона.

//Происшествия

В столичном ресторане экс-чиновник отказался платить

В столичном ресторане экс-чиновник отказался платить

Минувшей ночью в один из ресторанов в центре Москвы вызвали полицию. В правоохранительные органы поступило сообщение, что бывший представитель подмосковного правительства отказывается платить.

//Шоу-бизнес

Утяшева призналась в неожиданном увлечении

Утяшева призналась в неожиданном увлечении

Телеведущая Ляйсан Утяшева рассказала поклонникам о своём давнем увлечении, чем вызвала неоднозначную реакцию. Одни подписчики поддержали занятие знаменитости, другие больше внимания обратили на необычный наряд.

//Новости партнеров

//Культура

Американец сбежал от охранника по нарисованной лестнице

Американец сбежал от охранника по нарисованной лестнице

Видеомонтажер из американского штата Орегон Зак Кинг видеофокус. Нарисовав лестницу на стене, он поднимается на ней на крышу.

//Происшествия

Задержан подозреваемый в убийстве женщины в подмосковном Раменском

Задержан подозреваемый в убийстве женщины в подмосковном Раменском

Вечером в четверг, 25 июля, сотрудники полиции задержали подозреваемого в жестоком убийстве женщины в подмосковном Раменском. Ранее стало известно, что злоумышленника ищут правоохранители.

//Происшествия

СМИ: на женщину в подмосковном Раменском напали на глазах ее ребенка

СМИ: на женщину в подмосковном Раменском напали на глазах ее ребенка

Вечером в четверг, 25 июля, в СМИ появилась информация о том, что на женщину в подмосковном Раменском напали на глазах ее ребенка. Происшествие случилось ранее сегодня на детской площадке.

//Шоу-бизнес

Блестящий наряд певицы Валерии привел в восторг поклонников

Блестящий наряд певицы Валерии привел в восторг поклонников

Поклонники знаменитой певицы Валерии пришли в восторг от фотографии артистки в блестящем наряде. Знаменитость вечером в четверг, 25 июля, решила поделиться со своими подписчиками кадром из-за кулис.

//Здоровье

Ученые рассказали, чем грозит привычка пропускать завтраки в подростковом возрасте

Ученые рассказали, чем грозит привычка пропускать завтраки в подростковом возрасте

Ученые из Медицинской школы при Университете Сан-Паулув Бразилии провели масштабное исследование и выяснили, как влияет привычка пропускать завтрак в подростковом возрасте на здоровье в будущем.

//В мире

Глава Еврокомиссии и премьер-министр Великобритании обсудили Brexit

Глава Еврокомиссии и премьер-министр Великобритании обсудили Brexit

В четверг, 25 июля, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обсудили Brexit. Отмечается, что политик и дипломат провели ранее сегодня телефонную беседу.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры