Успокой себя всуе

Суеверия и народные приметы часто выглядят настолько странными, что, кажется, не существует никакой возможности понять, с чего вдруг появились те или иные. Ну почему, например, если ладонь чешется, то это не от грязи, а к деньгам? Да что там ладонь, даже нос, поговаривают, способен сообщать нам важные новости. И главное, что приметы эти не где-то там в глухой древности возникли и дожили до наших дней. Постоянно появляются новые, свеженькие. А мы с удовольствием в них верим.

Даже совсем молодые и, заметим, достаточно образованные представители россиян примет и суеверий не чураются. Речь о студентах. Ну кому еще, как не им, надеяться и верить в то, что высшие силы способны вмешаться в столь логичную причинно-следственную цепочку обстоятельств. Потому, например, в Москве на станции метро «Площадь Революции» с 1938 года не только не потускнели, но все ярче сияют носы собак скульптур Матвея Манизера «Пограничник с собакой» (их на станции четыре). Любой нерадивый студент знает: потрешь псу нос – зачет в кармане, потрешь лапу – сдашь экзамен. Во время сессии очередь стоит. И никто из пассажиров метро не удивляется, напротив, подражают юным. Нынче отдельные детали многих скульптур на станции тоже сияют золотым блеском. Например, маузер чекиста начищают – к хорошему дню, финансовому благополучию и т.д.

Но давайте о студенческих суевериях и приметах по порядку. Накануне экзамена рекомендуется с раскрытой зачеткой в руке выйти на балкон и голосить на всю Ивановскую: «Халява, приди!» Когда листы в зачетке колыхнет ветер, ее следует закрыть и до преподавателя не открывать. Некоторые студенты, кладут под подушку на ночь книжки, чтобы лучше запомнить то, что прочитали. А утром в форточку высовывают учебник и продолжают радовать соседей криками: «Халява, ловись!» Даже если удачу привлечь не удается, по крайней мере запоминают, какого цвета был учебник.

Расслабиться не получается и по пути в институт, все внимание – на дорогу: не на машины и светофоры, а на канализационные люки! Наступать на них – к неудаче на экзамене. Не заметил и наступил – тоже не все потеряно. Существуют рекомендации для нейтрализации отрицательных примет. Для предотвращения тяжелых последствий скрещивают пальцы, плюют три раза через левое плечо или стучат по дереву.

Первым на экзамен идти не следует, как и пользоваться новой ручкой. Чем древнее она, тем лучше.

Профессорско-преподавательский состав высших учебных заведений страны давно уже не удивить тем, как выглядит иной суеверный стяжатель знаний на экзамене: не мыт, не стрижен, не брит – плохая примета накануне себя в порядок приводить. Походка странноватая – пятаки в ботинках мешают. В дверях замешкаться может – ну забыл человек, с какой ноги в аудиторию заходить нужно, чтобы сдать. Иные, достав зачетки, роняют их на пол. Человек несведущий решит – от волнения. На самом деле это тоже важная часть ритуала. А родные и близкие весь день ругают студента на чем свет стоит – для победы ничем пренебрегать не стоит!

В современной научной литературе можно встретить уж совсем оригинальные суеверия вроде того, что ночью знания могут покинуть голову. Спасение – в шоколаде. Достаточно одной плитки, положенной на сон грядущий под ноги. Она впитает ускользнувшие знания, и утром ее останется только съесть. Круговорот будет завершен, голова вновь наполнится мудрыми мыслями.

Конечно, найдутся те, кто вспомнит, как кто-нибудь из знакомых и с балкона кричал, и не мылся неделю, а экзамена все равно не выдержал. Но, во-первых, не стоит недооценивать роль лекций и учебников. Во-вторых, современные причудливые ритуалы – отголоски забытых народных примет – обычно направлены на то, чтобы облегчить человеку жизнь. В данном случае успокоить незадачливого студента, помочь поверить в свои силы, даже если они оставляют желать лучшего.