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Нанайцы и три солнца

№ 34(224) от 02.09.2010 [«Аргументы Недели », Юлия БОБКОВА ]

Нанайцы и три солнца
Старший научный сотрудник Хабаровского краевого музея Валентин Самар ведет мастер-классы нанайского плетения

Согласно древним преданиям нанайцев, рисование пальцами было у них в почете задолго до появления модных ныне методик раннего развития. При помощи рук создавали свои произведения древние нанайские художники на берегах Амура в святилище Сикачи-Алян, которое археологи называют российским Стоунхенджем, хотя на самом деле амурские петроглифы не только намного изящнее, но и, по самым скромным подсчетам, в три раза старше загадочного нагромождения камней под Лондоном!

Легенда гласит: когда-то на небе светили три солнца, а камни были мягкими, как воск. На расплавленных под жаркими лучами минералах предки нанайцев рисовали пальцами. Но стало слишком жарко. Поэтому охотникам пришлось… убить одно из солнц. После этого камни стали тверже. Новые произведения древние художники создавали с помощью заостренных каменных стержней. Однако два оставшихся светила не сдавали позиций. Через некоторое время мужчины снова вышли на охоту, после которой солнце осталось в гордом одиночестве. С тех пор на Земле похолодало, и камни застыли в своем величественном великолепии, увековечив для потомков произведения примитивного искусства, которым, по подсчетам археологов и историков, как минимум двенадцать тысяч лет.

Появление этого сказания не случайно. Даже с точки зрения современного человека, сложно понять, как именно древние обитатели Сикачи-Аляна выполняли свои работы. Ведь ни алмазных резцов, ни тем более лазеров в те далекие времена не существовало. Что же помогало умельцам? Неизвестные современным ученым орудия труда местных умельцев? Помощь духов и богов? Безграничная вера в собственные силы? А может быть, они и не пытались усмирить воду, камни и небо, а всего лишь жили в гармонии с ними? Уважали мать-природу, а та, в свою очередь, приоткрывала перед благодарными детьми покровы своих тайн.

Главное –не бояться!

Жить в ладу с окружающим миром нанайских детей приучают с самого раннего детства. Мальчиков, когда они достигают возраста пяти лет, родители отводят в тайгу и… оставляют там на несколько дней. Задача ребенка – не растеряться в непривычных для себя условиях и выжить. Он должен сам поддерживать огонь в жилище, готовить себе нехитрую пищу, справляться с полчищами насекомых. Нанайцы считали, что без навыков выживания, в буквальном смысле впитанных с молоком матери, суровая дальневосточная жизнь невозможна. Кстати, будущие мамы, когда чувствовали, что «час Х» близок, тоже уходили в тайгу. Строили шалаш, разводили огонь, грели воду… В полном одиночестве рожали и уже с младенцем возвращались в селение. Помощников в деторождении женщинам не требовалось: рядом с роженицей не было не то что акушерки, а даже мамы или сестры.

Конечно, современные нанайцы от этих суровых обычаев отказались. Но нынешние 40–50-летние все прелести подобного воспитания испытали на себе. Нанайский художник Валентин Самар до сих пор вспоминает, как, подобно гоголевскому Вию, с трудом «подымал веки»: лицо мальчика опухло от укусов комаров. Зато к тайге Валентин Лукич относится с должным уважением:

– Конечно, оставив меня, пятилетнего, в тайге, отец на самом деле никуда не уходил. Прятался неподалеку и следил, как буду себя вести. Это был один из элементов традиционного воспитания. До сих пор помню, как я тогда жутко обозлился на отца, хотя, конечно, промолчал. Но сейчас, став взрослым, чувствую, что тянет в тайгу. И, представляете, в лесу комары меня не кусают! Потому что я их не боюсь после той «воспитательной» недели в детстве.

Природное искусство

Нанайцы – народ творческий. Декоративно-прикладное искусство в этих краях известно с древнейших времен. Девушки и женщины носили украшения, сделанные руками местных мастеров. Причем серьги красовались не только в ушках нанайских модниц, но и в носиках. Кстати, орнаменты, используемые в вышивках и украшениях, имеют много общего с китайскими узорами. Не случайно некоторые историки считают, что предки нанайцев пришли на эти территории из Тибета и Маньчжурии.

В картинах, украшениях и поделках нанайцев отчетливо прослеживаются природные мотивы. Например, среди произведений Валентина Самара есть колье «Ледоход», «Озеро Кизи», «Икромет». Возможно, как и их далекие предки в Сикачи-Аляне, таким образом местные художники отдают дань уважения щедрой природе, полноводному Амуру, который для нанайцев уже многие тысячелетия без всякого преувеличения Река Жизни.

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