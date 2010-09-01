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Этнические новости от 2 сентября

№ 34(224) от 02.09.2010 [«Аргументы Недели », Администрация губернатора Пермского  края, ИА REGNUM, ИА «Info-RM», www.artania-fest.ru ]

Этнические новости от 2 сентября

Пермский край

В верхнечусовских городках прошел краевой фестиваль традиционной казачьей культуры «Ермакова  братина». Всех собравшихся на праздник казаки удивляли виртуозным владением различными видами оружия и задорным исполнением боевых частушек. Затем угощали блюдами традиционной казачьей кухни. Завершился фестиваль концертом творческих коллективов Прикамья «Казачий круг».

Республика Татарстан

В Казани прошли Дни культуры российских немцев, организованные республиканским Немецким домом при поддержке Минрегиона России. Цикл мероприятий открыл семинар для представителей отечественных партнерских этнокультурных организаций «Гражданское единство в этническом многообразии». В рамках XIV конференции Национально-культурной автономии немцев Татарстана состоялись встречи с делегациями татарской молодежи и других обществ Ассамблеи народов Татарстана, представителями «Молодой гвардии» и молодежной командой казанского «Ротари клуба». Завершились Дни концертом-фестивалем «Мы – россияне» с участием ведущих творческих коллективов национальных общин Татарстана, артистов Немецкого дома и германских гостей.

Республика Адыгея

В Адыгее пройдет Международный конкурс высокой моды этнического костюма «Этно-Эрато». В нем примут участие молодые модельеры из России, Китая и Монголии. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 5 сентября.

Калужская область

Театрализованным шествием в поселке Думиничи открылся фестиваль фольклора и народных ремесел Калужского края «Хлудневский промысел». В празднике принимали участие творческие коллективы и мастера народного и декоративно-прикладного искусства – носители уникальных мастеровых и песенных традиций Думиничского, Дзержинского, Барятинского, Людиновского районов области и Калуги. Сразу на нескольких площадках прошли концерты народных коллективов, а на центральной площади поселка развернулась ярмарка народных ремесел и промыслов. Одними из главных событий фестиваля стали мастер-классы по хлудневской глиняной игрушке, гончарному искусству, текстильной кукле и бисероплетению.

Новосибирская область

В Новосибирске проходит Второй международный фестиваль ремесел «АртОсень-2010». Ремесленничество представлено здесь не только художественной частью, но и другими традиционными направлениями: бортничеством, шишкобоем, добычей таежных дикоросов. В рамках фестиваля проходят мастер-классы и презентации техник: «крейзи», «декупаж», «миллефиори», «фильцевание», «нуновойлок», «шибори», «кобфельт», «заваливание камней», «марблз», «плетение из сизаля», «трафаретной росписи» и др. Помимо ремесленников из России в «АртОсени» принимают участие мастера из Индии, Эквадора, Монголии и США. 

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