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Любовь и воля

№ 34(224) от 02.09.2010 [«Аргументы Недели », Записал Матвей СМОРЧКОВ ]

Любовь и воля
Писатели – супруги Петр Столповский и Елена Габова

Жить в мире и согласии, заниматься общим делом, любить, понимать и поддерживать друг друга. Так издавна поступают россияне разных национальностей. Это без всякого преувеличения – наша российская традиция. Поэтому так часто встречаются у нас в стране счастливые межнациональные семьи. Одна из них живет в Республике Коми. Оба – писатели. Петр Столповский – русский, Елена Габова – коми. Сорок лет живут душа в душу. В результате на свет появились двое детей и множество ярких самобытных литературных произведений. «НА» побеседовал с супругами о литературе, культуре и особенностях национального характера.

- Елена,  как вы начали писать?

– Думаю, сказались дедушкины гены. Николай Павлович Попов-Жугаль был одним из основоположников коми-литературы. Жугаль с языка коми переводится как «грустный». Он взял себе псевдоним, когда был еще молодым, и нагадал себе судьбу. Пятнадцать лет ему пришлось отсидеть в сталинских лагерях.

– Вы хотели быть похожей на деда?

– Стихи начала писать в десять лет. Тогда я даже не знала, что мой дедушка – писатель. У нас семья была очень скромная. Только в классе седьмом мне об этом сказали. Потом окончила сценарный факультет ВГИКа, но распределили на родину – в Сыктывкар, где киностудии нет. Раз нельзя писать сценарии, переключилась на рассказы и повести.

– Кто ваша основная аудитория?

– Дети и подростки. Когда мне весело, тянет поозорничать и пошалить, пишу веселые, смешные книжки. Но чаще хочется рассуждать и размышлять. Иногда ребята спрашивают: «А почему конец такой грустный?» Я отвечаю так: «Если напишу оптимистичный конец, вы просто закроете книгу, и все. Если конец грустный – это повод обдумать прочитанное».

– На каком языке пишете?

– На русском. Когда училась в школе, в чести была политика русификации. Хотя жили в Сыктывкаре, даже не слышали, что у нас Коми – республика. Говорили вокруг только на русском. Языка коми мы не слышали и соответственно не знали. Родители, хоть и говорили на коми, меня не учили. Боялись, что меня, как деда, обвинят в национализме. Когда уже стала взрослой и начала работать в союзе писателей, писатели коми помогли мне выучить язык. Теперь я перевожу без словаря коми-писателей. Но говорить и писать не рискую: язык красивый, не хочу его ломать.

– Петр, вы русский писатель. При этом дело вашей жизни – адаптация и запись на русском языке сказок народа коми. Откуда такая тяга к этой культуре? Из-за жены?

– Подозреваю, что тут дело в каких-то неизученных генах русского человека. Русь стала многонациональной Россией благодаря тому, что русский человек никого от себя не отталкивал. Это обстоятельство во многом формировало характер славянина. Да, как говорила Лена, в советские времена была русификация, но она шла не от народа. А от глупости верховных правителей. Слава богу, тот период позади.

Мой прапрапрадед – сказочник из Воронежской губернии. Он неграмотный был, ему пономарь прочитает книжку, и он начинает наизусть по памяти рассказывать и всякий раз по-другому. В конце концов, получались абсолютно новые сказки. Мой отец – журналист – был репрессирован.

Случайностей не бывает. Когда я оказался в Республике Коми, первой книжкой, которую взял в руки, были народные сказки на русском языке. Я начал ее читать и… пришел в ужас от скудости перевода! В душу запала хорошая литературная злость на то, что портят сказки, делают их нечитабельными. Возможно, это подтолкнуло. Плюс жена у меня коми. Родня местная – коми.

– Во время работы над фольклором и сказками стали лучше понимать менталитет коми?

– Я не смел браться за фольклор до того времени, пока не познал менталитет, культуру и обычаи народа. До того отредактировал очень много книг о коми-культуре и истории, переводов коми-писателей. Среди моих друзей много коми. И только когда понял, что обладаю достаточными чувствами и знаниями, чтобы взяться за сказки, я к ним приступил.

Есть какие-то национальные черты, которые отличают коми от других народов?

– Республика расположена в очень суровых широтах. Северная природа помогала сформировать характер коми, как и многих других финно-угорских народов. Национальные черты: самостоятельность, несклонность к унынию, доброжелательность. Для коми очень важно жить в согласии с природой. Они верят в связь людей и деревьев. У каждого человека есть свое дерево. Например, дерево Лены – сосна. Когда болит голова, жена прислоняется к сосне, и все проходит. У меня береза. А вот осина выкачивает из меня энергию. Если приходится работать с ней, обязательно потом подхожу к березе, чтобы вернуть силы. Я не мистик, просто наблюдаю и делаю выводы. В сказках и древних преданиях очень много мудрого.

Елена: Я считаю, что национальный характер коми воспитали полная гармония с природой и наш замечательный, мелодичный и образный фольклор. В этих условиях вырастали люди свободные, сильные, красивые. Возможно, они не очень любили власть и не стремились к карьерным успехам. Но зато любили волю и природу.

– Сейчас коми остались такими же?

– В большинстве своем. Например, в депутаты коми идут очень редко. Но это неправильно. Потому что сохранение культуры во многом зависит от того, кто находится у власти. Если придет в руководители человек, который знает и любит традиции, он их будет сохранять.

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