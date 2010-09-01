Гражданская оборона Ярославля

В сентябре этого года Ярославль готовится с размахом отметить тысячелетие. В оргкомитете праздника расходы не комментируют. При этом тут ссылаются на постановление Правительства РФ 14-40Р от 1 октября 2008 года. Согласно ему, из федерального и местного бюджетов планировалось выделить 28 млрд. рублей. Еще 60 млрд. предполагалось привлечь от спонсоров. Ярославль начали преобразовывать настолько решительно, что тут возникло гражданское движение в защиту старины. А в ЮНЕСКО размышляют – не исключить ли город из списков Всемирного наследия.

Опасные деньги

У студентки филфака Виолетты Барышевой на носу защита диплома. Протестовать против изменений в архитектурной среде Ярославля ей вроде бы некогда.

– Но я не смогла остаться в стороне, когда в апреле 2010 года снесли дом Понизовкина на улице Собинова, – рассказывает она. – Это объект культурного наследия, находящийся в охранной зоне ЮНЕСКО. Никаких разрешений на его снос не выдавалось. Инвестор утверждал, что создалась угроза обрушения. Но ему далеко не все верят. Ведь построить на месте дома Понизовкина новое здание гораздо выгоднее, чем реставрировать старое. А штраф за снос может составить всего 200 тысяч рублей.

Мэр Ярославля Виктор Волончунас заявил: он не делает из произошедшего трагедии. И надеется, что инвестор до сентября успеет хотя бы восстановить фасады. Ничего подобного до сих пор не произошло.

Бизнес стремится строить в центре новые здания – это сверхвыгодно. На перечисление тревожных адресов не хватит пальцев на руках: улица Трефолева, улица Советская, Первомайский бульвар, Депутатский переулок и т.д. В основном речь идет о застройке новыми офисными зданиями внутриквартальных пустот. Но их в историческом центре уже почти не осталось. Теперь строить можно только на месте старых зданий, которые «поголовно» охраняются. Снос дома Понизовкина поставил главный вопрос: пойдет ли Ярославль по пути Москвы и Петербурга, где под предлогом борьбы с аварийностью зданий снесли и заново застроили десятки объектов? Если «дело Понизовкина» спустят на тормозах, строители поймут: можно сносить.

– За четыре дня до уничтожения дома Понизовкина наши специалисты осматривали объект. Там шел разбор перекрытий, – рассказывает глава комитета историко-культурного наследия департамента культуры Ярославской области Юрий Аврутов. – Мы потребовали приостановки работ, и вскоре последовал снос. Угрозы обрушения мы не отметили.

Правда, в июне обрушился другой объект охраны – башня-часовня Кирилло-Афанасьевского мужского монастыря в самом центре Ярославля. Это произошло во время престольного праздника, и только благодаря чуду никто из верующих всерьез не пострадал.

В Ярославской области около 6 тыс. памятников истории и культуры, из которых только 20% находятся в удовлетворительном состоянии. Между тем за их сохранность отвечает одно лишь ведомство Юрия Аврутова, насчитывающее 17 сотрудников.

Казалось бы, колоссальные расходы «на тысячелетие» должны исправить ситуацию. Но на реставрацию ярославских храмов пошла лишь небольшая часть юбилейных денег – 346 млн. руб. за три года. В Москве боссы Министерства культуры вдвое сократили список объектов, которые предполагалось отреставрировать к празднику. Их осталось всего 33.

Для сравнения: на строительство одного только досугового комплекса «Спасская слобода» с новым планетарием пойдет 276 миллионов. Правда, в Ярославле уже есть планетарий на 120 мест, редко заполняющийся полностью. А новая стройка перекрывает вид на один из главных храмовых ансамблей города – церковь Николы Мокрого.

Член Союза архитекторов Ярославля Олег Мазуров называет новый планетарий «местным Диснейлендом» и говорит о том, что даже формальных нарушений при строительстве в центре Ярославля очень много.

– Здание из бетонных конструкций возводится на Первомайском бульваре вопреки действующим регламентам, – считает Мазуров. – Здесь запрещены любые виды строительства. А мост через Которосль строится в охраняемой зоне, из-за чего Ярославль могут исключить из списков Всемирного наследия ЮНЕСКО. А ведь он – единственный российский город, за исключением Петербурга, весь центр которого внесен в список Всемирного наследия.

Защита от юбилея

– Я давно начал писать жалобы на нарушения в области защиты памятников Ярославля. Но история со сносом дома Понизовкина меня возмутила особенно, – рассказывает юрист Андрей Воробьев. – Ведь Понизовкины были купцами и меценатами, на деньги которых построено немало выдающихся зданий. Причем они всегда строили на пустом месте, в неблагополучных районах, чтобы не навредить и создать культурную среду там, где это действительно требуется. Нынешний инвестор совсем другой: он норовит прийти в исторические районы и для начала расчистить себе место.

Воробьев показывает ответы чиновников. Из Россвязьохранкультуры пишут: строительство Успенского собора было начато без разрешения, как и ряд других объектов. В ЮНЕСКО утверждают, что решительно против возведения отеля «Мариотт» на Волжской набережной. Прокуратура называет преступлением снос дома Понизовкина и ведет проверку для возбуждения уголовного дела.

А рядом с Успенским храмом кипит грандиозная стройка: возводят транспортную развязку и новый мост через реку Которосль. Власти заявляют: новый проект позволит на 30% разгрузить центральные улицы города.

– У нас и сейчас особых пробок нет, даже в час пик, – говорит молодая мама Наталья. – Зачем этот мост нужен? Из-за него они сократили территорию детского сада №34, в который ходит мой ребенок, вырубили много деревьев в округе. Теперь все выхлопные газы, весь свинец будет оседать на детской площадке.

Таких недовольных, как Наталья, в Ярославле немало. Они объединены в возмущенные группы в Интернете. А однажды даже объявили акцию под лозунгом «Сохраним Ярославль от юбилея».

Борьба за веру

На место гражданского пикета вышли с плакатами пять человек вместо ожидавшихся сотен. Зато инициативная группа из родителей, чьи дети ходят в детсад №34, добилась установки защитных экранов вдоль дорог. Кроме того, дом Понизовкина решено восстановить из исторического материала. Правда, пока не поставлена точка в истории с возведением отеля сети «Мариотт» на Волжской набережной.

Археологические изыскания на месте возможного строительства позволили сделать колоссальные находки: посуда и монеты XII века и даже фрагмент княжеского трона. Их планируют впервые показать людям во время юбилейных торжеств. Возникла мысль основать здесь музей под открытым небом. Но оказалось, что власти не готовы отступить от идеи строительства отеля именно в этом месте.

– Как мы можем допустить, чтобы гостиница стояла верхом на древнерусских святынях? – говорит пенсионерка Марина Голубева. – Клан Мариоттов, которому принадлежит гостиничная сеть, один из главных спонсоров церкви Мормона, поощряющей многоженство. Для меня это, если хотите, борьба за веру.