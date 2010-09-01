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Готовимся встречать кризис во всеоружии

№ 34(224) от 02.09.2010 [«Аргументы Недели », Максим АЛЕКСЕЕВ ]

Готовимся встречать кризис во всеоружии

Начало второй волны мирового финансового кризиса не предвещает для нашей страны ничего хорошего. Многие аналитики сходятся во мнении, что в России может повториться ситуация начала 90-х годов. Положение обостряют случившиеся этим летом аномальная жара и засуха.

Из-за неурожая с прилавков магазинов уже исчезла гречка. Государственное центральное телевидение предлагает народу временно заменить ее геркулесом. Но вдруг пропадет и геркулес? А что если, как и в Петербурге, в вашем городе тоже внезапно отключат электричество и воду? Что делать и как лучше поступить в случае экстремальной ситуации?

Во всем мире давно существуют неформальные клубы людей, увлекающихся вопросами выживания человека в кризисных ситуациях. Некоторое время назад такие объединения «выживальщиков» появились и в России. Они учли российскую специфику и дополнили накопленный опыт по поведению людей в чрезвычайных ситуациях важными советами.

Конечно, все мы надеемся, что в нашей стране кризис пройдет с минимальными потерями. Но вполне вероятен и пессимистичный вариант развития событий. Поэтому «Аргументы неделi» решили начать новую рубрику «Школа выживания». В ней мы будем публиковать полезные советы, которые помогут всем читателям преодолеть трудное время без особых потерь.

Первым делом медицина

Начинать подготовку к кризису нужно прежде всего со своего здоровья. Опытные «выживальщики» советуют – пока есть деньги и они еще чего-то стоят, сходить всей семьей к стоматологу. Залечить в обязательном порядке все зубы – поставить надежные пломбы или протезы. Иначе в период обострения экономической ситуации может быть очень туго. Еще 100–150 лет назад из-за проблем с зубами умирало немалое количество людей.

Самостоятельно удалить коренной зуб очень непросто и даже опасно для жизни. Некоторые «экстремалы», волею судьбы оказавшиеся в критический момент за тысячи километров от ближайшего зубного врача, пробовали вырвать больной зуб обыкновенными пассатижами. Как говорят, если полностью отключить собственные мозги, иногда это удается. Но есть огромный риск поломать зуб, что может только ухудшить положение. К тому же из-за антисанитарии возможно заражение крови.

Самые «отъявленные экспериментаторы» в одиночку, за сотни миль от жилья, при минус 40 градусах в палатке выбивали коренные зубы… при помощи березового клина и обуха топора. Причем с первого раза это не получалось. Приходилось, теряя сознание, повторять эксперимент несколько раз до получения положительного результата. Как говорится – «захочешь жить, и не так раскорячишься». Так что не стоит доводить до такого – лучше вовремя посетить стоматолога.

Минимальный запас продуктов

Многие пожилые жители нашей страны, пережившие несколько кризисов, помнят, что в такое время в России возможен временный дефицит некоторых продуктов питания, медикаментов и т.д.

Конечно, не стоит, поддавшись паранойе, заставлять квартиру штабелями коробок с едой на черный день. Но небольшой запас продуктов будет полезен – это не пустая трата денег. Сейчас стоит провести разумную подготовку для того, чтобы у вас была возможность просуществовать в полуавтономном режиме в течение нескольких месяцев.

Прежде всего стоит купить тушенку. Это королева запаса – она очень хорошо хранится. Главное при покупке – выбирайте банки без коррозии. Аналогично стоит поступать и со сгущенкой.

А вот муку «выживальщики» покупать не советуют – это очень проблемный продукт. Чтобы надежно ее сохранить, вам придется приложить немалые усилия и ощутимые деньги. Впрочем, в небольших количествах и в герметичных заводских упаковках за год с ней ничего не произойдет. Также мука отлично хранится в обычных пластиковых бутылках, к примеру из-под пива или кока-колы. Аналогично советуют хранить и сахар. Макароны, спагетти и различные крупы в фабричной упаковке пролежат очень долго – 10 лет и более.

Сливочное масло может храниться в морозилке до двух лет. Но запасать его не имеет смысла, если у вас дома нет вечной мерзлоты – первый же длительный перебой с электричеством лишит вас всего.

При закупках обязательно обращайте внимание на дату изготовления и срок хранения. Не стоит забывать и о ротации продуктов. К примеру, лучше иметь небольшой запас круп – 20–30 кг. А затем, съедая самые старые продукты, пополнять его при возможности небольшим количеством новых. Так вы всегда будете иметь запас с длительным сроком хранения.

Что лучше иметь дома:

1. Тушенка – от 20 банок и больше (необходимо обращать внимание на производителя).

2. Сгущенка – 10–20 банок (можно заменить карамелью без фантиков).

3. Масло подсолнечное – 5–10 литров (хранится 2–3 года).

4. Спирт – 5–10 литров.

5. Макароны – 10 пачек по 1 кг.

6. Гречка – 10 кг (возможно, с покупкой вы уже опоздали).

7. Рис – 8 кг.

8. Горох – 5 кг.

9. Фасоль – 5 кг.

10. Орехи – 3 кг.

11. Сахар – 10 кг.

12. Соль – 3 кг.

13. Мед – 1–3 кг.

14. 30 сникерсов или шоколадок.

15. Побольше суповых кубиков и супов быстрого приготовления.

16. Черный и красный перец, разные приправы.

В идеале еще неплохо иметь печенье, сухари, вино, сушеные и консервированные фрукты, сало, томатную пасту. Также следует обратить внимание на армейские сухпайки. Их можно купить в специализированных магазинах или напрямую у фирм-производителей. Один суточный рацион можно растянуть на трое суток.

Помните, что городскому жителю создать запас на длительный срок практически нереально. Стоит рассчитывать на три месяца.

Продолжение темы в следующем номере. Присылайте свои советы и рассказы по выживанию в критических ситуациях по адресу редакции: 125167, г. Москва, проезд Аэропорта, д. 11 или по e-mail:vak@argumenti.ru. Не забудьте указать рубрику – «Школа выживания».

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