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Отравленный Беларусью

№ 34(224) от 02.09.2010 [«Аргументы Недели », Владимир Яшин ]

Отравленный Беларусью
Здесь требуют работать головой

В Минске был очень давно. И то скорее транзитом. А тут шикарный повод для поездки – белорусско-российское сотрудничество. В сфере высоких технологий и не только. И вот под завязку накачанный информацией из правых, левых и окологосударственных СМИ, я ехал в Беларусь. С предвкушением, что поезд №1 Москва – Минск окажется той самой машиной времени, что позволит вернуться в годы юности, в золотой период «застоя». Вновь прочувствовать восхитительный аромат загнивающей империи. Ждал, что на каждом углу буду обозревать портреты Батьки в интерьере и народоуказующие лозунги. Увы, жестоко обманулся.

Город и не только

Впрочем, обо всем по порядку. Минск сразу же способен настроить москвича на позитивный лад. Нет пробок. Нет ям и ухабов. Нет безумных пешеходов-камикадзе. Нет бесконечных «проездов» с мигалками. Красный свет на светофоре – все стоят. Зеленый – едут или идут. Чистые дороги, чистые тротуары, автобусные остановки, скверы, дворики. Такое ощущение, что и туалетный вопрос здесь давно решен: все в пределах ближайшего доступа. И урны тоже. Чисто везде, и за городской чертой картина не меняется. Не видно собирающих по обочинам мусор типично российских «санитаров окружающей среды» – таджиков и узбеков. Белорусы справляются своими силами. Может, поэтому и не мусорят где попало?

Милый и несуетной восточноевропейский город. Гостиница «Планета» встретила множеством громадных фигур с крепкими кулаками в полувоенной экипировке. Да, подумалось, обстановочка… Может, охрана Батьки здесь обитает? Позже выяснилось – это участники ветеранского чемпионата мира по таэквондо. Среди них много бывших спецназовцев, в том числе и из России. А вот канадская команда цвету хаки предпочла яркую униформу с кленовыми листьями, чем разбавила колорит в стиле «милитари».

Все упоминания о президенте Александре Лукашенко свелись к нескольким и, в общем, совершенно уместным и непафосным. Даже о 56-м дне рождения белорусского лидера узнал только по возвращении в Москву. Занятно, но в Минске все, с кем удалось поговорить, мягко уходили от конкретного обсуждения искрящих в медиапространстве реакций и взаимных атак в отношениях руководителей Союзного государства. А больше напирали на возможность успешно работать в интересах и России, и Беларуси.

Не от хорошей жизни

Декрет президента республики от 22 сентября 2005 г. запустил в Беларуси проект, аналогичный по целям и задачам нашему «Сколково». Главное отличие Парка высоких технологий от российской «силиконовой долины» в том, что он уже работает, развивается и приносит дивиденды. Экспорт компаний из Парка каждый год удваивается, в 2009 г. составил почти 110 млн. долл., и признаков стагнации нет. Скорее наоборот, не хватает людей, приходится отказывать крупнейшим заказчикам. 20% разработок и программ расходятся внутри республики, остальные продаются за рубеж. Российские клиенты не основные, а лишь одни из многих. Главные заказчики сидят в США, Канаде и Евросоюзе.

Основной упор сделан, естественно, на программирование. Не по примитивной, азиатской схеме, где главное вал, а скорее по российской, ориентированной на создание сложного программного продукта. Чем и славны как наши, так и белорусские программисты – школа-то одна. «Мы выбрали IT-технологии, – рассказывает директор администрации Парка Валерий Цепкало, – не от хорошей жизни. Их производство просто дешево. Что программисту нужно? Грубо – говоря стол, стул, компьютер».

Сюда несколько раз приезжал наш нобелевский лауреат Жорес Алферов, присматривался. Академик, человек науки, явно заинтересован перенести отсюда в «Сколково» полезный опыт. Но, смеется директор Цепкало, «обращений со стороны господина Вексельберга, координатора сколковского проекта, нам не поступало». А опыт интересный, все же среди стран СНГ, по словам Цепкало, белорусы лидеры:

– Мы долго ломали голову, как сделать, чтобы налоговой и законодательной «дырами» – льготами, положенными инноваторам, не могли воспользоваться недобросовестные коммерсанты. Не нужны и компании, которые будут прогонять через нас деньги. Пришлось отставить и забыть принцип «разрешено все, что не запрещено» и перейти на «запрещено все, что не разрешено». Так, отверточная сборка у нас запрещена. Резидентом парка высоких технологий может быть только тот, кто не работает руками.

То есть проектировать микросхемы можно, а вот штамповать их уже нельзя. Для этого есть другие места. К слову, зона высоких технологий «Алатау Сити» в Казахстане практически превратилась без этого запрета в обычную сборочную площадку из привозных комплектующих. ЛСД-монитор – пожалуйста! Но это уже не двигатель IT-прогресса, а обычная офшорная зона.

Резиденты Парка освобождены от всех корпоративных налогов, НДС, налога на прибыль, таможенных пошлин. Остался только индивидуальный подоходный налог на сотрудников – 9%. Исповедуется принцип экстерриториальности – совсем не обязательно располагаться на площадях Парка. Вы можете зарегистрироваться в качестве резидента и использовать все преимущества, работая где-нибудь в Бресте. Чем не идея для Президента России Медведева – он к виртуальному пространству благоволит. Какая разница, откуда пойдет к заказчику готовый продукт?

А на стене у входа в главное здание красуется президентский Декрет «О парке высоких технологий». Государство вложилось в дело старым «недостроем» и созданием законодательно-правового поля для участников. И условия выполнило. А деньги собрал и запустил в дело частный капитал.

Декрет «о запрете курения»

Еще одно упоминание о А.Г. Лукашенко обнаружил в детском санатории «Случь». На видном месте висит Декрет президента от 2002 года – «В детских учреждениях курить строго запрещено». Везде. И что интересно, взрослые не курят. И гостям-журналистам не разрешили. Правда, великовозрастные 17-летние обалдуи (это для детских здравниц предельный возраст), особенно из российских регионов, к декретам белорусского президента относятся наплевательски. Пример со старших берут, что ли? Ну что делать, если малый с десяти лет сигарету изо рта не выпускает! Вот и ловят их воспитатели за дальними корпусами, под елками и соснами. Ведут разъяснительную работу. С малышней проще.

Но с наступлением учебного года для россиян специально составляется учебная программа, приглашаются учителя (если не хватает штатных). Ребенку перед отъездом в санаторий нужно всего лишь взять в своей школе учебный план. Родителям российских детей пребывание и лечение чад в санаториях республики обходится приблизительно в 9 тыс. рублей за 24 дня.

На выходе шестиразовое питание, изощренные укрепляющие процедуры без отрыва от учебы. Гордость детских здравниц – спелеоклиматопещеры, имитирующие атмосферу солигорских шахт. Построены из калийной соли, добытой на полукилометровой глубине. Идеальное противоастматическое средство. В качестве основы для несущих конструкций используется «антивампирское» дерево осина – так пояснили местные спецы. Напрягаю память и припоминаю: что-то знакомое. Да я же сам прошел несколько смен в санаториях в далеком детстве! Основа, организация те же самые. Их не разрушили, не превратили в модный, но бездушный СПА-вариант, а развивают и модернизируют.

Взрослые санатории вообще более чем наполовину заполнены гражданами России. Руководители санатарно-курортного частного унитарного предприятия «Белагроздравница», куда входит и уникальный своими водами «Радон», периодически получают выговоры за «невнимание к гражданам собственной страны» – на всех желающих мест часто не хватает. А в этом жарком и дымном году санатории и пансионаты вообще оккупировали москвичи. Иван Аверченко, генеральный директор «Белагроздравницы» мечтает об инвесторе из России: радонового источника и грязей хватит минимум на 150 лет. Таких мест на территории бывшего СССР всего три.

Чего ждать?

Российский след обнаружился и в республиканском Гидрометеоцентре. Оказывается, с советских времен именно здесь обкатывались самые передовые разработки метеонауки. Белорусская метеослужба до сих пор является полигоном для коллег из Питера. Но не забывают и о «гидрометеобезопасности собственной страны».

В общем, удалось увидеть скрытое или явное присутствие России. Что особо приятно – не в области транспортировки и переработки углеводородов. По обе стороны границы работают суперкомпьютеры «СКИФ-Грид», ученые доят трансгенных коз, есть успехи в космических программах и нанотехнологиях. Здорово получается, если наваливаемся вместе!

Но осадок от поездки остался. В основном от непонятного желания российского политического бомонда потягаться с белорусским лидером, уязвить и унизить. Итог может быть совершенно непредсказуемый.

А пока устами некоего аналитика наш государственный телеканал «Вести-24» заявил, что Москва не признает победу Лукашенко на президентских выборах. А если все другие страны признают, те же США?..

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