Смерть генерала
№ 34(224) от 02.09.2010 [ «Аргументы Недели » ]
ГРУ не будет проводить внутреннего расследования по факту трагической гибели в Сирии заместителя начальника Главного разведывательного управления Генерального штаба генерал-майора Юрия Иванова. По цеховым канонам это означает, что его гибель не вызывает подозрений.
«При вскрытии тела обнаружены следы медицинских препаратов, которые при неправильной дозировке и изменении давления (занятии дайвингом) могли вызвать внезапный сбой в работе сердечной мышцы», – рассказал «АН» источник в Главной военной прокуратуре.
По словам источника, расследование все-таки будет проведено. «Нарушен порядок выезда секретоносителей такого уровня. Есть инструкции, есть порядок выдачи загранпаспортов. Юрий Евгеньевич не мог находиться без охраны и тем более покидать территорию посольства», – говорит источник в ГВП. В Минобороны официально отказались комментировать гибель генерала.
Между тем стало известно, что Россия предполагает поставить Сирии ракеты системы «Яхонт». Это одна из самых совершенных ракетных систем класса «море-море». Стоимость сделки около 500 млн. долларов. Против этого контракта резко выступил Израиль. А Барак Обама также озабочен этой сделкой. Лоббирование подобного рода контрактов входит и в компетенцию ГРУ.
Сверхзвуковая ракета «Яхонт» – экспортный вариант российской противокорабельной ракеты последнего поколения. Она принята на вооружение ВМФ в 2002 году. Предназначена для поражения ударных корабельных группировок противника на дальности до 300 км. Масса ракеты – 3 тонны, боевой части – до 300 килограммов.
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