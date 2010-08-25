Яню-сиериньш

Учитывая неласковый балтийский климат, удивляет то, что латышский традиционный стол по большей части состоит из холодных блюд: овощных салатов, мясных и рыбных закусок, яиц, сыров и кисломолочных продуктов. Последние можно назвать определяющими вкусовую гамму национальной кухни – простокваша, сметана, творог и сыр входят в большинство блюд.

Несмотря на то, что ныне живут представители этого российского народа от Колымы до Кубани, традиционные рецепты стараются не забывать. Домашний тминный сыр латыши непременно готовят на свой главный летний праздник – Янов день. Правда, он уже был в июне, но разве это повод отказать себе в удовольствии попробовать нежно-пряный вкус Иванова сыра?!

В молоко, нагретое до 95о, небольшими порциями опустить пропущенный через мясорубку творог, смешанный с простоквашей. Мешать и нагревать смесь до тех пор, пока молоко не свернется и не отделится сыворотка. Дать молочному сгустку осесть. Сыворотку слить (кстати, раньше латышские красавицы использовали ее для умываний, после которых кожа становилась очень мягкой и нежной). Творожную массу выложить в смоченную водой ткань, отжать остатки сыворотки. Теплую массу переложить в металлическую кастрюлю (неэмалированную) с растопленным сливочным маслом, поставить на медленный огонь. Добавить яйца, сметану, соль и тмин. Мешать массу не переставая, до получения однородной консистенции (при быстром нагреве сыр получится рыхлым, при слишком долгом – твердым). Готовую сырную массу завернуть во влажную полотняную салфетку, придать ей форму круга, сверху положить небольшой груз и вынести на холод.