Конуш жайлуу болсун!

Примерно так звучит «Добро пожаловать!» по-киргизски. Гостеприимство всегда считалось священным обычаем этого народа. Да что там! У кочевников этот обычай просто возведен в ранг закона, так как путешествие по бескрайним степям и горным кручам зачастую было небезопасным.

Каждый путник мог рассчитывать на ночлег и угощение, но должен был непременно выразить почтение тому дому, где собирался просить пристанище. Например, нельзя было приближаться к жилищу на полном скаку, так как торопятся только на похороны. Следовало сойти с коня заранее и спокойно подойти к юрте, остановившись в нескольких шагах. И как только всадники подъезжали, к ним навстречу обязательно выходили хозяева и приглашали в юрту. Все лучшее, что находилось в доме: еда, постель, а также внимание домочадцев, – было в полном распоряжении гостей, без разницы, будь то случайный путник – кудай конок или давний знакомый, получивший приглашение, – коноктор. А вот расспрашивать о цели приезда, засыпая гостей вопросами с порога, у киргизов не было принято. Если захотят, сами все новости расскажут, на беды пожалуются, совета спросят. Гостю обязательно предоставляли удобный ночлег. Не было ничего ужаснее, чем прослыть среди аильчан негостеприимной семьей, не приготовившей для гостя уютную постель. Киргизы говорили: «Коноктуу уйде кут бар» – «Гость – благодать дома». Сам хозяин отвечал за сохранность вещей и за фураж лошадям гостей. Войдя в юрту, нужно разуться слева от входа и пройти по солнцу (по часовой стрелке) на то место, куда вам укажут. В былые времена хозяин предлагал гостю самому выбрать барашка к ужину, а пока его варили, угощал чаем и занимал его неспешной беседой. Киргизы очень ценят интересных и остроумных собеседников.

С появлением зеленого травостоя киргизские аилы (обычно состоящие из родственников различных степеней) со своим скотом собирались на летние пастбища. До августа, постепенно перекочевывая, достигали альпийских лугов, где скот набирал жирок. К перекочевке готовились как к важному событию. В день перехода все обряжались в праздничные одежды. Встреченные по пути кочевья преподносили путникам прохладные айран и кымыз, детям давали угощения и благословляли в добрый путь: «Кеч байсалдуу болсун». Приехав на новое место, обязательно принимали у себя соседние аилы, угощали и обменивались подарками.

В чем в чем, а уж в подарках киргизы никогда не мелочились. Дарили скот, охотничьих птиц, конскую сбрую – ээр токум, плеть – камчы, музыкальные инструменты, ювелирные изделия. Получатель дара отвечал взаимностью и обязательно должен был преподнести в ответ что-нибудь более весомое.