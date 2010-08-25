Помоги себе сам

На что или на кого опереться в сложной жизненной ситуации? Конечно, на помощь друзей и близких. Но в некоторых случаях, особенно связанных со смертью родственника, родные оказать поддержку и сами не в состоянии. Неплохой опорой могут стать… народные обычаи. К примеру, у коми некоторые элементы традиционных похоронных обрядов являются своеобразным аналогом популярной у западных народов психотерапии. С той лишь разницей, что вмешательства извне не требуется: все необходимые для самореабилитации действия совершает сам человек.

Поплачь о нем…

Коми верят: покойника обязательно нужно достойно оплакать. Если по умершему недостаточно сильно убиваются живые, тот не обретет места в мире ином. Причитывания, именно так называются скорбные речи, которые произносят родственники, – обязательная часть традиционного фольклора этого северного народа.

Слова, сказанные в скорбный день на особом ритуальном языке, идут от самого сердца. Жена рассказывает о том, каким заботливым семьянином был ее муж, и сокрушается, как теперь жить без кормильца. Дети вслух горюют о мудрых и понимающих родителях… В результате помощь получает не только новопреставленная душа: самим плакальщикам, по свидетельствам очевидцев, становится легче хоть на миг.

– Очень многие вещи сохраняются практически на генетическом уровне, – считает доцент кафедры коми и финно-угорской филологии филологического факультета Сыктывкарского государственного университета Валентина Филиппова, – в том числе такой архаический жанр, как причитание. Без ритуального языка ни одни похороны в сельском социуме не обходятся. Мало того, хотя многие обряды коми в городской среде не прижились, к традиционным причитаниям это не относится. Как правило, к пятидесяти годам человек обретает определенный жизненный опыт, позволяющий достойно оплакать умершего. В ситуации потери даже далекие от традиций люди сами обращаются к ритуальному языку.

Проводы души

Каждый из нас хотя бы раз в жизни жалел о том, что не успел что-то важное сказать дорогому человеку, которого уже нет на этом свете. Традиция коми позволяет наверстать упущенное.

В соответствии с христианскими представлениями, душа покидает землю на сороковой день после смерти. В целом современные коми, уже почти шесть веков исповедующие православие, разделяют традиционную точку зрения на этот сакральный вопрос. Однако полагают, что душе необходимо помочь покинуть наш бренный мир, устроив ей достойные проводы.

В прошлом существовало несколько вариантов обряда проводов души. Свои обычаи, к примеру, были у кочевых и оседлых коми. До современности дожил некий собирательный обряд. На сороковой день после смерти проводится большая поминальная трапеза. Главным действующим лицом обеда становится «заместитель покойного»: человек, который исполняет роль души умершего. Раньше эту функцию выполняли обмывальщик или обмывальщица, т.е. люди, которые обмывали покойного перед похоронами. Сейчас это требование строго не соблюдается.

Все присутствующие на поминках прощаются с этим человеком, обнимают, говорят ему напутственные слова. Тем самым у близких появляется еще одна – последняя – возможность пообщаться с дорогим им человеком. В конце трапезы заместитель покойного получает узелок с вещами, которые пригодятся душе в ином мире. «Потребительская корзина» составляется с учетом образа жизни покойного, например, человеку, который при жизни плохо видел, кладут очки. Но основной набор предметов, которые уносит с собой душа, неизменен: еда, ложка, кружка, тарелка, полотенце.

Заместитель покойного уходит, не оборачиваясь. Что дальше происходит с заботливо собранными вещами? Изначально узелок хранил у себя гость, который исполнял роль души. Сейчас традиция несколько трансформировалась: траурную поклажу принято отдавать первому прохожему, встреченному на улице. Момент передачи в чужие руки и считается окончанием церемонии. Проводы души состоялись.

Есть контакт!

Говорят, время лечит. Это не всегда так: потеря близкого способна стать кровоточащей раной на долгие годы. Пролонгированное лекарство от горечи утраты – вера коми в то, что и после смерти между умершим и его родными сохраняется прочная связь.

– Душа усопшего – помощник, который помогает живым в самых странных, необычных, тяжелых, кризисных ситуациях, – рассказывает Валентина Филиппова. – Контакт с ней поддерживается постоянно. Чаще всего это происходит во время так называемых вещих снов, которые видят многие коми.

Кстати, представители этого народа поддерживают связь не только недавно с ушедшими родными, но и с первопредками. Согласно верованиям коми, у каждого рода был свой собственный прародитель: лось, медведь, волк и т.п. До сих пор на фасадах деревенских домов и дверях городских квартир можно увидеть лосиные рога или медвежьи когти. Коми уверены – священные животные защищают своих прапраправнуков от всех напастей.