Северная взаимовыручка

Даже в самой глухой тайге на Севере можно набрести на уютный охотничий домик. Открывай дверь, заходи, топи печку да готовь еду, отдыхай с дороги. И крупа, и соль, и спички с дровами найдутся. Если хозяин явится, ругать не будет. Такое вот своеобразное гостеприимство.

А иначе и нельзя, края ведь суровые. Потому и постоялец тоже бросать дом пустым не должен. Сжег все дрова – запаси новых, съел кашу – оставь что-нибудь из еды. И вполне возможно, спасешь этим чью-нибудь жизнь. Чем севернее мы забредем, тем больше будет поводов удивляться, сколь чутко относятся местные жители не только к человеку, но и к другим представителям фауны и флоры.

– Был такой случай в моей жизни, – рассказывает Лариса Выквырагтыргыргына, методист по издательской деятельности Чукотского института развития образования и повышения квалификации (г. Анадырь). – Стояла поздняя осень. С утра моя тетя за чашкой чая объявила, что сегодня пойдет за пэлумрэт – кореньями травы осоки, которые собирает в запас на зиму в своих кладовых тундровая мышь. Стало любопытно, и я тоже напросилась в поход за корешками. Шли мы недолго по кочкам. Вдруг тетя остановилась, внимательно осмотрелась и начала одним концом своего посоха ощупывать бугорок из мелко поломанной соломы желтого цвета. Затем осторожно приподняла ее, села на корточки, просунула руку глубже и стала доставать из открывшейся мышиной норки зазубренные, желтоватые, величиной с пол-ладони корешки. Каждый она очищала, затем складывала в специально приготовленный мешочек. Когда необходимое количество корешков было извлечено, тетя достала из мешка такъы – кусочек вяленого мяса, гостинец для мышки, – и просунула его в ту же кладовку, где хранились мышиные запасы на зиму.

Чукчи используют корешки осоки в качестве приправы к блюдам из мяса и рыбы. Их высушивают, а зимой перед подачей строганины измельчают молотком в порошок и насыпают горкой поверх строганины. Сверху блюдо поливают жидким нерпичьим или моржовым жиром. Говорят, что получается очень вкусная и питательная пища, содержащая изрядное количество витаминов. Без такой еды зимой на Чукотке прожить крайне сложно.

Кстати, если вдруг мышиная кладовая обнаруживается случайно и у человека нечем угостить ее хозяйку, то, конечно, всех корешков брать нельзя. Кроме того, принято оставить в кладовой своеобразную визитку – кусочек своей одежды. Говорят, что тогда мышка на запах в любое время сможет беспрепятственно прийти в жилище человека и полакомиться всем чем ей захочется.