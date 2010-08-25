На пороге хмурень

Грядет сентябрь. Первый месяц осени. Нынче, правда, все перепуталось. Обычно начало листопада приходится на Михея-тиховея – 27 августа. А в средней полосе из-за аномально жаркого лета многие деревья давно уже начали сбрасывать листву…

Но все равно на Михея стоит понаблюдать за погодой. Считалось, что в этот день тихие ветры дуют к спокойной солнечной осени, буря говорит о ненастном сентябре. Славяне, кстати, его раньше так и называли – хмурень, ревун. За дожди, ранние сумерки и угасание солнечного света. А если и установится бабье лето, то всего на несколько дней. Раньше говорили – холоден сентябрь, да сыт! Все потому, что в погреба убирают с огородов картофель и другие корнеплоды. А еще, чем теплее и суше в сентябре, тем позднее наступит зима, гром предвещает теплую осень. Много ягод на рябине, желудей на дубе – быть зиме лютой.

4 сентября – Агафон-огуменник. В народе считалось, что дату эту леший никак не может пропустить. Ночью он выходит из леса и бесчинствует, бегая по селам и деревням. Может, и взаправду шалил, а может, виноваты во всем были сильные осенние ветры, разбрасывающие по гумнам снопы. Но на всякий случай наши предки, готовясь к молотьбе, читали заговоры вроде: «Поздравляю тебя, батюшка овин, с праздником, желаю тебе долгого стояния, а нам бы хлеб сушить да молотить во здравие».

5 сентября – брусничник. Возможны первые заморозки. Журавли летят низко и быстро, не образуют клина – к скорому ненастью.

7 сентября – день памяти апостола Тита. Много грибов в лесу – к продолжительной зиме. И, конечно, кто раньше встает, тот много грибов соберет, а сонливый да ленивый идут после за крапивой.

8 сентября славяне заканчивали убирать овес, а значит, варили ароматный овсяный кисель да пекли золотистые блины. Вот уж традиция, от которой точно не стоит отступать!

11 сентября – Иван постный. С постного Ивана не выходит мужик без кафтана. Оно и понятно, холодно становится. Многолетние растения набрали к зиме необходимый запас полезных веществ. Наступает пора сбора лекарственных кореньев.

14 сентября – осенины, проводы лета. Считалось, что именно в этот день начинается бабье лето и длится оно до Рождества Пресвятой Богородицы. Кроме того, начинаются свадебные недели, которые длятся до 28 сентября.

19 сентября – Михайлов день. Рубеж первых заморозков.

21 сентября – Рождество Пресвятой Богородицы. И опять осенины. Вторая встреча осени, праздник урожая. На дорогах обсыхают змеи, потому стоит внимательнее смотреть под ноги. Заканчивается уборка лука.

23 сентября – Петр и Павел рябинники. Рябина набирает сахара, ее заготавливают, готовят рябинный квас.

27 сентября в лес не ходят. Тем более что и так есть чем заняться – с Воздвиженья рубят капусту, пекут с ней пироги. А в лесу тем временем медведи укладываются спать, змеи сбиваются в клубки, обмирают на зиму.

30 сентября – Вера, Надежда, Любовь и мать их Софья. Конец первоосенья.