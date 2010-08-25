Шкафа папа, чемодана старший брат

Этностиль в дизайне интерьеров практически не выходит из моды. То все увлечены лаконичной простотой загадочной Японии, то смело поддаются соблазну насыщенных мавританских цветов, а затем покорно следуют законам обволакивающей роскоши арабского Востока или наслаждаются очарованием пастели потертого шика французского Прованса. Примечательно, что из наших домов и квартир этнический колорит – родной, российский – если и ускользал, то лишь на последние полвека.

Еще в семидесятых почти в каждой деревенской избе стояли старые сундуки, лари, горки, буфеты, а на полу были аккуратно разостланы домотканые дорожки. На стол выставляли нестареющий самовар, пусть даже ставший в угоду времени электрическим. И почти каждая семья, погостив у деревенской родни, по осени вместе с душистыми яблоками привозила в городские квартиры плетеные корзины. Нынешние дизайнеры тоже старину не выпускают из виду и рекомендуют нам в обустройстве своих домов и квартир смело использовать эти пропитанные теплом времени детали интерьерного убранства.

Взять, к примеру, тот же сундук. Этот «вольный ящик», как определил его в своем Толковом словаре живого великорусского языка Владимир Даль, – является коренной русской утварью. Хотя по праву может считаться «гражданином» мира. В захоронениях египетских фараонов найдены обломки инкрустированных ларей. Да и в Древнем Риме кассоне (или флорентийские лари) были самой распространенной мебелью в доме. Их украшали резьбой и росписью. К слову, европейцы часто ставили ларцы друг на друга – так возник прообраз шкафа. А глубокие сундуки, дотянуться до дна которых было сложно, со временем обзавелись выдвижными нижними ящиками – так появился комод.

На Руси были распространены два вида сундуков – с плоской откидной крышкой и выпуклой. Небольшие подголовники, теремки, сундучки для приданого предназначались для хранения украшений, денег и прочих ценностей. Одежду и продукты клали в сундуки попросторнее. Для прочности их оковывали железом, могли и на замок запереть. Из вологодской лиственницы делали удивительные сундуки, в которых никогда не заводилась моль. Стенки расписывали кто во что горазд: это могли быть изящные травяные узоры, диковинные птицы, сказочные сюжеты. Украшенные подобным образом сундуки добавляли радости и уюта любому небогатому дому.

Как и европейские собратья, наш сундук тоже потихоньку эволюционировал. Сначала он обзавелся ножками и превратился в поставец – низкий шкаф для хранения посуды, который ставили на скамью. Деревенские мастера с чувством расписывали филенки «слепых» дверец. Затем появился буфет. Этот замысловатый потомок сундука на радость хозяйкам обзавелся уже продуманной системой хранения с многочисленными полочками и ящичками. Вероятно в подражание дорогой городской мебели из благородных пород дерева, буфеты любили красить темными и яркими масляными красками. А на Русском Севере еще и расписывать букетами в горшках и вазах. А вот гардеробы, как определили историки, появились в России поздно и не слишком народу полюбились. Лишь в центральной части страны и только в конце ХIХ века деревенские жители стали обзаводиться, как правило, двухдверными шкафами для спального и столового белья и одежды. Зато на целый век раньше в Вологодской, Архангельской, Вятской губерниях семьи устраивали встроенные шкафы с филенчатыми дверьми по типу современных гардеробных комнат.

Ну а что касается красавца сундука, то он решил не задерживаться в четырех стенах и стал путешественником. Его формы все больше уплощались, и постепенно он превратился в неизменный атрибут поездок – чемодан.